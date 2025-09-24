Δέσποινα Βανδή: «Μαγική» & sold out συναυλία στην Αθήνα  λίγο πριν την πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη

Η Δέσποινα Βανδή χάρισε μοναδικές στιγμές με τη μουσική της και την πάντα εντυπωσιακή σκηνική της παρουσία και το κοινό δεν σταμάτησε να τραγουδά

Με μια «μαγική» και sold out συναυλία στο Βεάκειο θέατρο Πειραιά η Δέσποινα Βανδή ολοκλήρωσε την επιτυχημένη καλοκαιρινή περιοδεία της «Όσα Αγαπάω» λίγο πριν την πρεμιέρα των εμφανίσεών της στη Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη superstar παρέσυρε το κοινό με πρόσφατα μεγάλα hits της όπως τα «Φαινόμενο», «Έχω Εμένα», «Σ’ Αγαπάω Και Δεν Πάω Καλά» και «Πανσέληνος», τραγούδια από όλη την πλούσια δισκογραφία της που έχουν αφήσει εποχή και δυνατές ερμηνείες, σε μία μοναδική συναυλία το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου.

Το κοινό έγινε μαζί της και δεν σταμάτησε να τραγουδά, ενώ εκείνη χάρισε μοναδικές στιγμές με τη μουσική της, την πάντα εντυπωσιακή σκηνική παρουσία της, το πάθος και την ενέργειά της. Μεταξύ εκείνων που βρέθηκαν στο Βεάκειο ήταν και ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, ο οποίος την επισκέφθηκε και στο καμαρίνι.

Πλέον η Δέσποινα Βανδή ετοιμάζεται για τις εμφανίσεις της στη Θεσσαλονίκη, στο «MonaΛisa», που ξεκινούν αυτή την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου. Στο πλευρό της θα βρίσκονται η Φαίη Θεοχάρη και ο Παύλος Γκόρδης.

Παράλληλα, σύντομα θα κυκλοφορήσει από την Panik Records το νέο της τραγούδι, ενώ θα κάνει εμφανίσεις και στην Αθήνα, λεπτομέρειες για τις οποίες θα ανακοινωθούν προσεχώς.

