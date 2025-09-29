Δούκισσα Νομικού: Έλαμψε σαν έναστρος ουρανός στο Le Défilé 2025 της L’Oréal Paris

Το Le Défilé της L’Oréal Paris, επίσημου συνεργάτη της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, δεν ήταν απλώς μια επίδειξη μόδας. Κάθε look και κάθε act είχε συμβολικό χαρακτήρα. Το τρίτο act,Sororité, όπου περπάτησε η Δούκισσα Νομικού, απέδωσε την έννοια της γυναικείας αλληλεγγύης. Τα επόμενα acts, Égalité και Liberté, υπογράμμισαν την ισότητα και την ελευθερία, στέλνοντας ένα δυνατό κοινωνικό μήνυμα μέσα από τη γλώσσα της μόδας.

Η ελληνίδα ambassador ενσάρκωσε πλήρως αυτή την έννοια, μετατρέποντας την εμφάνισή της σε statement. Η παρουσία της στο Παρίσι απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η ελληνική ομορφιά μπορεί να σταθεί με σιγουριά δίπλα στα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μόδας, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στο Le Défilé και κερδίζοντας την αναγνώριση διεθνώς.

Η Δούκισσα Νομικού περπάτησε για πέμπτη φορά στην πασαρέλα του Le Défilé 2025 της L’Oréal Paris, κερδίζοντας τα βλέμματα με την αυτοπεποίθηση, τη λάμψη και το αψεγάδιαστο στιλ της. Η ελληνίδα ambassador της L’Oréal εμφανίστηκε στο τρίτο act, «Sororité», με ένα εντυπωσιακό two-piece, αστραφτερό total black outfit, με sheer φόυστα, που έμοιαζε με πολυτελές παρεό και ένα αντίστοιχο μπόυστο, που ανέδειξε τον δυναμισμό και την αποφασιστικότητά της. Μαλλιά και μακιγιάζ θύμιζαν την παριζιάνικη φινέτσα της Brigitte Bardot, με χαρακτηριστικά curtain bangs, επιμελώς ατημέλητο ξανθό χρώμα και ένα όλο υπονοούμενα σαγηνευτικό eye look, με έντονο μαύρο eyeliner που ολοκλήρωνε την εκθαμβωτική εμφάνισή της.

Το μακιγιάζ της επιμελήθηκε ο καταξιωμένος beauty expert της L’Oréal Paris, Παντελής Τουτουντζής, δημιουργώντας ένα look που ισορροπούσε την κομψότητα με τη λάμψη, καθιστώντας την εμφάνιση της Δούκισσας ένα από τα highlights της βραδιάς. Κάθε λεπτομέρεια από το styling μέχρι το make-up έδειχνε την προσοχή στη λεπτομέρεια και τη δυναμική της ελληνίδας ambassador στο διεθνές fashion stage.

Η παρουσία της στο Παρίσι, ανάμεσα σε διεθνείς σταρ όπως η Kendall Jenner, η Gillian Anderson, η Eva Longoria και η Jane Fonda, απέδειξε πως η ελληνική ομορφιά μπορεί να σταθεί με σιγουριά δίπλα στα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μόδας. Το Le Défilé έγινε η αφορμή να αναδείξει την αυτοπεποίθηση, την ενδυνάμωση και την ανεπιτήδευτη γοητεία της, στέλνοντας παράλληλα ένα ισχυρό μήνυμα γυναικείας αλληλεγγύης και empowerment.

Η Δούκισσα Νομικού απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι η ελληνική παρουσία στην παγκόσμια μόδα δεν περνάει απαρατήρητη, κερδίζοντας επάξια μια θέση στο επίκεντρο του πιο εντυπωσιακού και ουσιαστικού fashion event της εβδομάδας μόδας του Παρισιού.

