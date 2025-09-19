Dua Lipa: To νέο french mani της με snake effect είναι το απόλυτο nail trend

Η Dua Lipa φέρνει το γαλλικό μανικιούρ σε άλλο επίπεδο με snake effect tips που συνδυάζουν κομψότητα και δυναμισμό

Η Dua Lipa αποδεικνύει για ακόμη μια φορά πως είναι η απόλυτη πηγή έμπνευσης στο nail art. Το καλοκαίρι που πέρασε δοκίμασε μερικά από τα πιο εντυπωσιακά σχέδια, από ρομαντικά floral μέχρι playful dots και λαμπερές λεπτομέρειες που έγιναν τάση.

Τώρα, λίγο πριν το φθινόπωρο μπει για τα καλά, παρουσιάζει μια νέα εκδοχή του κλασικού γαλλικού μανικιούρ, δίνοντάς του ανατρεπτικό twist: skinprint στα tips, ένα μοτίβο που θυμίζει snake effect και ήδη κυριαρχεί στις πασαρέλες. Το print που είδαμε σε μπότες, ζώνες και παλτό, μεταφέρεται πλέον στα άκρα και γίνεται το πιο wild αλλά και sophisticated nail look της σεζόν.

Η celebrity nail artist Mei Kawajiri μοιράστηκε στο Instagram κοντινά πλάνα από το black & white french mani της Dua Lipa, αποκαλύπτοντας τη glossy, edgy υφή του. Πρόκειται για ένα σχέδιο που συνδυάζει πολυτέλεια και δυναμισμό, ιδανικό για τις φθινοπωρινές εμφανίσεις αλλά και για κάθε γυναίκα που θέλει να ξεχωρίζει.

Αν ψάχνεις το μανικιούρ που θα σε βάλει δυναμικά στη νέα σεζόν, τότε το snake french mani είναι αυτό που πρέπει να δοκιμάσεις στο επόμενο ραντεβού σου.

