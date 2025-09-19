Beauty 19.09.2025

Dua Lipa: To νέο french mani της με snake effect είναι το απόλυτο nail trend

dua_lipa
Η Dua Lipa φέρνει το γαλλικό μανικιούρ σε άλλο επίπεδο με snake effect tips που συνδυάζουν κομψότητα και δυναμισμό
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Dua Lipa αποδεικνύει για ακόμη μια φορά πως είναι η απόλυτη πηγή έμπνευσης στο nail art. Το καλοκαίρι που πέρασε δοκίμασε μερικά από τα πιο εντυπωσιακά σχέδια, από ρομαντικά floral μέχρι playful dots και λαμπερές λεπτομέρειες που έγιναν τάση.

Τώρα, λίγο πριν το φθινόπωρο μπει για τα καλά, παρουσιάζει μια νέα εκδοχή του κλασικού γαλλικού μανικιούρ, δίνοντάς του ανατρεπτικό twist: skinprint στα tips, ένα μοτίβο που θυμίζει snake effect και ήδη κυριαρχεί στις πασαρέλες. Το print που είδαμε σε μπότες, ζώνες και παλτό, μεταφέρεται πλέον στα άκρα και γίνεται το πιο wild αλλά και sophisticated nail look της σεζόν.

Dua Lipa
https://www.instagram.com/dualipa/

Διάβασε επίσης: Τα πιο elegant μανικιούρ για τα κοντά νύχια σου

Η celebrity nail artist Mei Kawajiri μοιράστηκε στο Instagram κοντινά πλάνα από το black & white french mani της Dua Lipa, αποκαλύπτοντας τη glossy, edgy υφή του. Πρόκειται για ένα σχέδιο που συνδυάζει πολυτέλεια και δυναμισμό, ιδανικό για τις φθινοπωρινές εμφανίσεις αλλά και για κάθε γυναίκα που θέλει να ξεχωρίζει.

dua_lipa
https://www.instagram.com/nailsbymei/

Αν ψάχνεις το μανικιούρ που θα σε βάλει δυναμικά στη νέα σεζόν, τότε το snake french mani είναι αυτό που πρέπει να δοκιμάσεις στο επόμενο ραντεβού σου.

Διάβασε επίσης: Διάλειμμα ανάμεσα στα μανικιούρ: Τι πραγματικά χρειάζονται τα νύχια σου

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty dua lipa nail trends νύχια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Η μεγάλη επιστροφή της Cardi B με το «Am I the Drama?» και συνεργασίες-έκπληξη

19.09.2025
Επόμενο

Χώρισαν η Monica Bellucci και ο Tim Burton

19.09.2025

Δες επίσης

Τέλος εποχής για τη SKKN: Η Kim Kardashian εστιάζει στην Skims Beauty
Beauty

Τέλος εποχής για τη SKKN: Η Kim Kardashian εστιάζει στην Skims Beauty

19.09.2025
7+1 πρωινά tips που ανεβάζουν τη διάθεσή σου όλη μέρα
Life

7+1 πρωινά tips που ανεβάζουν τη διάθεσή σου όλη μέρα

19.09.2025
Θετική ενέργεια: Οι συντάκτριες του MAD μοιράζονται τα πιο προσωπικά τους empower facts
Life

Θετική ενέργεια: Οι συντάκτριες του MAD μοιράζονται τα πιο προσωπικά τους empower facts

19.09.2025
Carolina Herrera: Λουλούδια, χρώμα και δραματικές σιλουέτες στη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026
Fashion

Carolina Herrera: Λουλούδια, χρώμα και δραματικές σιλουέτες στη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026

19.09.2025

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *