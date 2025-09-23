€300.000 για μια σειρά; Ο Ατζαράκης εξηγεί τις “Κακές Ιδέες” του

Ο stand-up κωμικός αποκαλύπτει τις προκλήσεις στα γυρίσματα και τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να υλοποιήσει το πρώτο του τηλεοπτικό project

Το πρωί της Τρίτης 23/9 ο Διονύσης Ατζαράκης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», όπου μίλησε ανοιχτά για ολόκληρη τη διαδικασία που χρειάστηκε προκειμένου η πρώτη του τηλεοπτική σειρά, «Κακές Ιδέες», να γίνει πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, ο stand-up κωμικός αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε σε αυτό το ταξίδι και στον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να τις ξεπεράσει και να πετύχει τον στόχο του.

Μεταξύ άλλων, μίλησε και για τις μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις των γυρισμάτων, οι οποίες, όπως αποκάλυψε, ήταν αναγκαίες, καθώς χρειαζόταν να κάνει κάποια διαλείμματα για να εργαστεί και να συγκεντρώσει το απαραίτητο ποσό για να υποστηρίξει την παραγωγή.

«Πάει πολύ καλά η σειρά. Είχαμε διάφορες δυσκολίες. Ξεκινήσαμε τα γυρίσματα το 2019. Έκανα παραγωγή εγώ στην αρχή, από το πορτοφόλι μου, οπότε έπρεπε κάθε τόσο να σταματάμε τα γυρίσματα για να πάω να δουλέψω, για να βγάλω λεφτά από υπόλοιπες δουλειές», αποκάλυψε ο Διονύσης Ατζαράκης.

«Πρέπει να ξόδεψα μία 300άρα, αλλά δεν πρέπει να μιλάμε για αυτά. Δούλευα και τα έβγαζα. Με έχετε δει που έχω διαφημίσει τα πάντα; Ήταν για να κάνω τη σειρά. Συνήθως δεν τα λένε αυτά, αλλά γιατί όχι; Δεν χρειάστηκε τουλάχιστον να κάνω πράγματα για τα οποία μετανιώνω», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Έπαιξε ρόλο ο Covid, έπαιξε ρόλο και η εγκυμοσύνη της Μαίρης Συνατσάκη, αλλά από κάποιο σημείο και μετά έπρεπε να βρω και εταιρεία παραγωγής, γιατί ανέβηκαν οι ανάγκες και δεν θα μπορούσα να το τελειώσω και να τα βγάλω όλα αυτά από την τσέπη μου», συμπλήρωσε ο Διονύσης Ατζαράκης.

