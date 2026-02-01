Η Natasha Kay στο Mad Radio 106,2: «Θα ήθελα πολύ να στείλω του χρόνου τη δική μου πρόταση για τη Eurovision»

Η Natasha Kay μιλά στο Mad Radio 106,2 για τη μουσική, τη μόδα, τα trends στις σχέσεις και τα viral beauty looks, αποκαλύπτοντας τη δημιουργική της καθημερινότητα και τις νέες προκλήσεις που την εμπνέουν

Καλεσμένη στο Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr, βρέθηκε η Natasha Kay. Η ίδια μίλησε για τα καλλιτεχνικά projects που υλοποιεί αυτή την περίοδο, για όσα έρχονται αλλά και για όσα θα ήθελε να δει να πραγματοποιούνται στο μέλλον, ενώ παράλληλα σχολίασε τα πιο hot θέματα της εβδομάδας, όπως τα κατέγραψε το Mad.gr.

Αν και είναι μόλις 26 έτων έχει καταφέρει ήδη να γίνει γνωστή στη νεότερη γενιά αποκτόντας το δικό της fan club από όταν έγινε γνωστή μέσω των videos της στο YouTube. Σήμερα, φροντίζει να διατηρεί αυτή την comfort γωνιά που έχει δημιουργήσει στα social media, έχοντας όμως στον πυρήνα της τη μουσική.

Διάβασε επίσης: Γιάννα Τερζή στο Mad Radio 106,2: «Το τραγούδι του Akyla είναι καθαρά για Eurovision»

Αυτή η χρονιά τη βρίσκει σε έναν δημιουργικό οργασμό, καθώς ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το πρώτο της EP, που περιλαμβάνει ένα δυναμικό feature, το οποίο αποτυπώνει απόλυτα το ατμοσφαιρικό vibe ενός girls night out. Παράλληλα, πρόσφατα παρουσίασε το single «Game Over», ένα τραγούδι που μας ταξιδεύει πίσω στη funky και avant-garde αισθητική των ’80s και που βρήκε τη θέση του ως μουσική επένδυση στην επιτυχημένη σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπάς».

Ως καλλιτέχνης η ίδια, η συζήτηση ξεκίνησε φυσικά από τη Eurovision, που πλησιάζει με γρήγορους ρυθμούς. Ο «Sing for Greece», ο Εθνικός Τελικός που θα αναδείξει το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στη μεγάλη σκηνή, είναι μόλις δύο εβδομάδες μακριά και η αγωνία κορυφώνεται.

Η Natasha Kay μίλησε για τη φετινή διοργάνωση και τις συμμετοχές, ενώ δεν έκρυψε την επιθυμία της να βρεθεί κάποια στιγμή στη Eurovision: «Έχουν γίνει πολλές ανατροπές σε σχέση με την πρώτη εικόνα των φετινών συμμετοχών. Τα άτομα που ξεχωρίζουν στα προγνωστικά βρίσκονται εκεί για καλό λόγο. Το ωραίο με τη Eurovision είναι ότι κάθε χρόνο αλλάζει χαρακτήρα και μας δείχνει διαφορετικές πλευρές των καλλιτεχνών. Θα ήθελα πολύ να βρεθώ και εγώ στη σκηνή του χρόνου».

Ο μύθος του Harry Potter ετοιμάζεται να επιστρέψει μέσα από μια νέα σειρά στην HBO και πρόσφατα, ο Ralph Fiennes μέσα από ένα λάθος του άφησε να εννοηθεί πως ο ηθοποιός που θα ενσαρκώσει τον ρόλο του Βόλντεμορτ πρόκειται να είναι ο Cillian Murphy. Και μιλώντας για ταινίες και σειρές, η Natasha Kay κλήθηκε να εντάξει το τραγούδι της «Game Over» σε μια τηλεοπτικό σειρά: «Το πρώτο που μου έρχεται λόγω εποχής είναι το Stranger Things. Το έχω δει μέχρι την δεύτερη σεζόν, αλλά επειδή έχει γίνει χαμός θα ήθελα να το πιάσω ξανά».

Παραμένοντας στον κόσμο των σειρών και των ταινιών, η ερώτηση στράφηκε στο αν θα ήθελε να ζήσει κάποια σκηνή από την αγαπημένη της ταινία. Η ίδια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το σύμπαν του Harry Potter: «Δεν ξέρω βέβαια πώς θα είναι η σειρά που ετοιμάζεται, γιατί είναι κάπως περίεργο να αναδιατυπώνεις κάτι που έχει ήδη γίνει. Θέλω να το δω, αλλά νιώθω ότι δεν θα είναι τόσο καλό όσο οι ταινίες».

Πρόσφατα, ο Harry Styles επέστρεψε με το νέο του single «Aperture», ένα τραγούδι που δείχνει πως εισέρχεται σε μια πιο πειραματική φάση της καριέρας του, εξερευνώντας τις ηλεκτρονικές του επιρροές.

Η αφορμή αυτή έδωσε την ευκαιρία να μιλήσει για την καλλιτεχνική ταυτότητα και το παιχνίδι με αυτή: «Παίρνει χρόνο για έναν καλλιτέχνη να βρει την αισθητική και την ταυτότητά του. Όταν ανακαλύψεις τα στοιχεία που σου αρέσουν, μετά γίνεται πολύ διασκεδαστικό να πειραματίζεσαι και να δοκιμάζεις. Υπάρχει πάντα ένα ρίσκο, αλλά αυτή είναι και η ομορφιά του να είσαι καλλιτέχνης».

Φεύγοντας από τη μουσική και περνώντας στον κόσμο της μόδας, το Mad.gr επισημαίνει ότι στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις η κυρίαρχη τάση είναι ο συνδυασμός μακρύ παλτό με sneakers. Η Natasha Kay, που αγαπά τη μόδα, μίλησε για το προσωπικό της στιλ και το πώς επιλέγει τα καθημερινά της outfits: «Στην καθημερινότητά μου θέλω να είμαι αρκετά άνετη, γιατί περνάω πολλές ώρες έξω από το σπίτι. Προτιμώ ένα πιο casual look και μέσα από τα αξεσουάρ να το ανεβάζω», εξηγεί, αποκαλύπτοντας τον τρόπο που συνδυάζει άνεση και στυλ.

Κι ενώ το ghosting μας είχε ήδη ταράξει τον κόσμο των σχέσεων, το νέο trend του banksying έρχεται να προσθέσει ακόμη περισσότερη αναστάτωση. Σε αντίθεση με το ghosting, ο άλλος δεν εξαφανίζεται εν μία νυκτί, αλλά απομακρύνεται σταδιακά, χωρίς σαφή λόγο.

Σχετικά με αυτό, η ίδια μοιράστηκε τη δική της οπτική: «Πιστεύω ότι το ένστικτο μιας γυναίκας χτυπάει πάντα όταν πρέπει να χτυπήσει, αλλά το γεγονός ότι καθόμαστε και βρίσκουμε όρους για όλα αυτά δείχνει ότι λίγο βαριόμαστε».

Μιας και το fashion και το beauty είναι δύο μεγάλα της πάθη, η συζήτηση έκλεισε με ένα από τα πιο viral trends της στιγμής: το nail art για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, με δαντέλα. Η ίδια δεν δίστασε να μοιραστεί την εμπειρία της: «Θα το δοκίμαζα σίγουρα. Έχω κάνει τα πάντα στα νύχια μου, από στρασάκια μέχρι 3D σχέδια. Παλιότερα είχα και ακόμα πιο μακριά νύχια».

Διάβασε επίσης: Η Τραϊάνα Ανανία στο Mad Radio 106,2: «Μου είχε γίνει πρόταση να συμμετάσχω στον Εθνικό Τελικό της Eurovision»

Δες κι αυτό…