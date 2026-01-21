Mad Bubble
ΔιαMADάκια: Οι περαστικοί μοιράζονται τα όνειρα και τους στόχους τους για τη νέα χρονιά

Η Σοφία Θεοδώρα Γυλτίζη βγαίνει στον δρόμο «ΔιαMADάκια», ρωτώντας περαστικούς για τους στόχους, και τις επιθυμίες για τη νέα χρονιά
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Ιανουάριος σηματοδοτεί νέα ξεκινήματα και τα «ΔιαMADάκια» με την Σοφία Θεοδώρα Γυλτίζη βγαίνουν στον δρόμο, ρωτώντας τον κόσμο για τις προσωπικές τους αποφάσεις και επιθυμίες για τη νέα χρονιά. Οι περαστικοί μοιράζονται στόχους, όνειρα και μικρές καθημερινές αλλαγές που θέλουν να κάνουν, δημιουργώντας μια ζωντανή και αυθόρμητη ατμόσφαιρα.

Η συζήτηση κυλάει ανάλαφρα, με χιούμορ και ειλικρίνεια, καθώς οι συμμετέχοντες αποκαλύπτουν από τα πιο απλά πράγματα, όπως πρώτα φιλιά ή μικρές συνήθειες, μέχρι πιο προσωπικές σκέψεις για τη ζωή τους και τις προσδοκίες τους για το μέλλον. Η εκπομπή συνδυάζει ψυχαγωγία και αυθεντικές στιγμές καθημερινότητας.

Με παιχνιδιάρικη διάθεση και χαμόγελο, η Σοφία Θεοδώρα καταγράφει τις απαντήσεις του κόσμου, δημιουργώντας ένα ευχάριστο και αισιόδοξο κλίμα για το νέο έτος. Τα «ΔιαMADάκια» θυμίζουν ότι η ζωή είναι γεμάτη μικρές ιστορίες, απρόβλεπτες στιγμές και αυθόρμητη χαρά που αξίζει να μοιραζόμαστε.

