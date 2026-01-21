Η Γεωργία Μεσαρίτη στο Talk to MAD: «Η ψυχοθεραπεία με βοηθά να διαχειρίζομαι τους ρόλους»

Η Γεωργία Μεσαρίτη μιλάει στο Talk to MAD για τη θεατρική παράσταση Φάλαινα, την τηλεόραση, την ψυχοθεραπεία και την πορεία της από την Κύπρο στην Αθήνα

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στην εκπομπή Talk to MAD τη Γεωργία Μεσαρίτη, σε μια συνέντευξη που κινήθηκε ανάμεσα στο θέατρο, την τηλεόραση και τις προσωπικές της σκέψεις. Η νεαρή ηθοποιός, σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο, μίλησε ανοιχτά για τη διαδρομή της, τις επιλογές της και όσα την απασχολούν καλλιτεχνικά, με αφορμή και τη συμμετοχή της στη θεατρική παράσταση «Φάλαινα», καθώς και στις τηλεοπτικές σειρές «Ο Δικαστής» και «Πόρτο Λέονε».

Με χιούμορ και αυθορμητισμό, συμμετείχε στο καθιερωμένο παιχνίδι γρήγορων ερωτήσεων της εκπομπής. Όταν ρωτήθηκε ποια υπερδύναμη θα ήθελε να έχει, απάντησε χαρακτηριστικά πως θα ήθελε «όσοι κάνουν κακά πράγματα, ειδικά στα παιδιά, να εξαφανίζονται».

Η κουβέντα εστιάστηκε στα επαγγελματικά της βήματα και στις δουλειές που την δυσκόλεψαν αλλά και την εξέλιξαν. Για την παράσταση «Φάλαινα», που έχει συγκεντρώσει τεράστια ανταπόκριση και sold‑out παραστάσεις, η ίδια εξήγησε: «Είναι μια παράσταση απαιτητική σωματικά και ψυχικά, αλλά με έναν τρόπο νιώθω ότι με λυτρώνει. Πραγματεύεται τη δυσκολία των ανθρώπων να αγαπήσουν, να αγαπηθούν, να συγχωρήσουν αλλά και να λάβουν συγχώρεση. Νομίζω ότι όποιος έρχεται ταυτίζεται με κάποιον χαρακτήρα».

Όταν ρωτήθηκε για τον χαρακτήρα που υποδύεται, την Έλλη, είπε: «Έχει να κάνει με το πώς η έλλειψη αγάπης στους ανθρώπους μπορεί να τους οδηγήσει σε σκοτεινά μονοπάτια. Είναι πολύ συναισθηματικός ρόλος και βλέπεις μέσα από αυτόν πώς αν κάποιον τον είχαν αγκαλιάσει περισσότερο, μπορεί να ήταν ένας άνθρωπος σαν λουλούδι».

Για την εμπειρία της στη σειρά «Ο Δικαστής» που προβάλλεται στον ΑΝΤ1, μίλησε για το υποκριτικό βάρος του ρόλου αλλά και τη δουλειά με τους συναδέλφους της: «Όταν παίζεις με τόσο ταλαντούχους, σπουδαίους ηθοποιούς, δεν έχεις κάτι να παίξεις, μόνο να τους απαντάς, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Είναι μια πολύ ωραία δουλειά, με υπέροχη εικόνα, θα έλεγα κινηματογραφική».

Και για τη νέα της είσοδο στη σειρά «Πορτο Λεόνε» πρόσθεσε: «Ο ρόλος μου ανατρέπει πολύ την ιστορία και τους χαρακτήρες της σειράς. Έχει χιούμορ, πολύ τσαχπινιά και δυναμισμό, και έτσι ταράζω τα νερά».

Αναφερόμενη στη διαχείριση των ρόλων και τη συναισθηματική επαφή με αυτούς, η Γεωργία μοιράστηκε έναν προσωπικό μηχανισμό: «Όταν βάζω τα ρούχα και όταν τα βγάζω, προσπαθώ να βάζω και να βγάζω τον ρόλο από μέσα μου. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί το υποσυνείδητο δεν καταλαβαίνει ποιος είσαι στην πραγματικότητα. Πρέπει να υπενθυμίζεις στον εαυτό σου: “Γεια σου, εσύ είσαι η Γεωργία”».

Σε ερώτηση για την ψυχοθεραπεία, είπε ανοιχτά ότι την έχει βοηθήσει να διαχειριστεί το βάρος των ρόλων και τις εντάσεις: «Το δουλεύω γιατί δουλεύουμε και στο επάγγελμά μας πολύ πηγαίνοντας να μιλήσουμε σε έναν ειδικό, γιατί σε κάποιους ρόλους κουβαλάς πολύ ψυχολογικό φόρτο».

Για την αρχή της πορείας της στην υποκριτική, αποκάλυψε πώς έγινε το πρώτο σημαντικό βήμα στην τηλεόραση: «Η πρώτη μου δουλειά ήταν στη σειρά “Κάνε ότι κοιμάσαι”. Είχα στείλει απλά ένα βιογραφικό και μια φωτογραφία. Δεν καταλάβαινα καν ότι πήγαινα σε κάστινγκ, απλώς το έκανα».

Σχετικά με το πώς ένιωσε όταν αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά από κοινό, είπε με χιούμορ: «Ήρθε ένας κύριος σε μένα μια φορά και μου είπε “συγχαρητήρια για τη σειρά” ενώ με είδε στην τουαλέτα. Δεν άκουσα ποια σειρά! Αλλά μετά κατάλαβα και του είπα ευχαριστώ».

Για την προσωπική της πορεία από την Κύπρο στην Ελλάδα και το πώς βρέθηκε να ακολουθεί την υποκριτική, ήταν ξεκάθαρη: «Όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη έβλεπα παραστάσεις και έκλαιγα γιατί ζοριζόμουν που ήμουν θεατής και όχι πάνω στη σκηνή. Από τα δεκαεπτά ήμουν σίγουρη ότι θα γίνω ηθοποιός, ήξερα ότι θα γίνει, απλώς δεν ήξερα πώς θα φτάσω ως εδώ».

Και για το πώς βλέπει την καριέρα της να εξελίσσεται, η ίδια είπε: «Όλες οι δουλειές που έχουν έρθει φέτος είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους και το απολαμβάνω πάρα πολύ, και θέλω να συνεχίσω να το κάνω, ακόμα και σε διεθνές επίπεδο».

