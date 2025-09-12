Ποια πασίγνωστη τραγουδίστρια είναι το κοριτσάκι στη φωτογραφία; Φωτό από το Δημοτικό

Αφορμή της νοσταλγικής αυτής ανάρτησης ήταν φυσικά το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς

Μερικές φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία θέλησε να μοιραστεί η Έλενα Παπαρίζου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Αφορμή της νοσταλγικής αυτής ανάρτησης ήταν φυσικά το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς, χθες Πέμπτη 11/9.

Διάβασε επίσης: Άννα Βίσση: Οι ανεξίτηλες εμφανίσεις της στα Mad VMA & MadWalk

Η Έλενα Παπαρίζου λοιπόν έκανε μία αναδρομή στο παρελθόν, όταν και η ίδια η τραγουδίστρια ήταν μαθήτρια.

Στο πρώτο από τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε με τους followers της, ποζάρει φορώντας λευκά ρούχα σε εξωτερικό χώρο. Ακολούθησε μία ακόμα εικόνα με την Έλενα Παπαρίζου να χαμογελά στον φωτογραφικό φακό, έχοντας μία κορδέλα στα μαλλιά της.

Στη λεζάντα της ανάρτησή της, η τραγουδίστρια έγραψε: «Καλή σχολική χρονιά φιλαράκια μου».

Διάβασε επίσης: Οι Έλληνες artists με το καλύτερο TikTok content και τα εκατομμύρια views