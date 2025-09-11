Life 11.09.2025

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: 14 καλλιτέχνες στέλνουν ηχηρό μήνυμα για τις Πρώτες Βοήθειες

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025, αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ύψιστη σημασία ορθής γνώσης παροχής Πρώτων Βοηθειών, προκειμένου να σωθεί μια ζωή που βρίσκεται σε κίνδυνο.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Ε.Ε.Σ., με τη συμβολή των εθελοντών του, δημιούργησε ένα ξεχωριστό βίντεο ευαισθητοποίησης, με τη συμμετοχή δεκατεσσάρων (14) καταξιωμένων Ελλήνων καλλιτεχνών, που ένωσαν τις φωνές και την παρουσία τους για να μεταφέρουν ένα ισχυρό μήνυμα: «Μάθε Πρώτες Βοήθειες – Σώσε μια ζωή!».

Η εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία έρχεται να ενισχύσει το μακρόχρονο έργο του Ε.Ε.Σ. στον τομέα της εκπαίδευσης στις Πρώτες Βοήθειες, με εκατοντάδες σεμινάρια και χιλιάδες πολίτες να εκπαιδεύονται ετησίως σε βασικές σωτήριες δεξιότητες, σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν αφιλοκερδώς στην πρωτοβουλία του Ε.Ε.Σ.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρες 10:00 – 13:00, στην Πλατεία Συντάγματος (πλησίον Μετρό), θα υλοποιήσει μεγάλη δράση ενημέρωσης για τις Πρώτες Βοήθειες.

Νοσηλευτές και εθελοντές Σαμαρείτες – Διασώστες θα πραγματοποιούν δωρεάν επιδείξεις Πρώτων Βοηθειών για βρέφη, παιδιά, ενήλικες και τους τετράποδους φίλους μας. Αντίστοιχες δράσεις θα υλοποιηθούν τις επόμενες μέρες από τα Περιφερειακά Τμήματα του Ε.Ε.Σ. σε όλη την Ελλάδα.

 

ελληνικός ερυθρός σταυρός ΥΓΕΙΑ
