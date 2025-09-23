Επί Κολωνώ: «LINDA» της Penelope Skinner 

Η Ομάδα Νάμα, μετά τα συνεχόμενα sold out και τη θερμή ανταπόκριση κοινού και κριτικών, ανακοινώνει τη συνέχιση της παράστασης Linda της Penelope Skinner σε σκηνοθεσία Ελένης Σκότη, για δεύτερη χρονιά και με ανανεωμένο καστ, στο θέατρο Επί Κολωνώ από τις 9 Οκτωβρίου. Στο ρόλο της Linda η Μυρτώ Αλικάκη.

Η «Linda» πρωτοπαρουσιάστηκε το 2015 στο Royal Court Theater του Λονδίνου και απέσπασε το βραβείο Berwin Lee ενώ επιλέχθηκε και ως υποψήφιο για το βραβείο Susan Smith Blackburn. Η παράσταση επαναλήφθηκε με επιτυχία στη Νέα Υόρκη και σε πολλές άλλες θεατρικές σκηνές της Ευρώπης και της Αμερικής.

Λίγα λόγια για το έργο:

«Βραβευμένη για τις δράσεις μου στην επιχείρηση χωρίς καν να έχω βγάλει πανεπιστήμιο. Μητέρα δύο παιδιών. Με έναν υπέροχο σύζυγο. Που ξέρω να αλλάζω λάστιχο, που έχω δικό μου σπίτι, που όλοι θαυμάζουν την μαγειρική μου και που μπορώ να φοράω το ίδιο νούμερο ρούχα όπως πριν από 15 χρόνια. Τα κατάφερα. Έφτασα πλέον στην κορυφή!».

Λόγια της Λίντα Γουάιλντ, μίας πετυχημένης γυναίκας, που πιστεύει ότι έχει κατακτήσει την κορυφή και ότι αυτή θα της ανήκει στο διηνεκές. Κι όμως το έργο της Skinner δεν αποτελεί ένα success story. Πρόκειται για την ιστορία της εκκωφαντικής πτώσης μιας σύγχρονης τραγικής ηρωίδας.

Η Skinner με γραφή αιχμηρή, με σατιρικό βρετανικό χιούμορ και με μια πλοκή με χαρακτηριστικά θρίλερ, δεν εστιάζει μόνο στις δυσκολίες μίας γυναίκας να πετύχει και να επιβιώσει. Στις δυσκολίες δηλαδή που ορθώνουν ο σεξισμός, τα ταμπού της ηλικίας, της ομορφιάς, της οικονομικής ανεξαρτησίας. Συνέθεσε ένα έργο που αφορά όλους όσοι προσπαθούν να ανταποκριθούν στις κοινωνικές επιταγές και να βρουν την «ευτυχία» μέσα σε μια αμείλικτη πραγματικότητα. Ένα σύμπαν όπου οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται σαν εξαρτήματα μιας απάνθρωπης παραγωγικής διαδικασίας και όπου θα αντικατασταθούν όταν αρχίσουν να «παλιώνουν». Είναι μια κραυγή αγωνίας για τους ανθρώπους που μεγαλώνοντας γίνονται αόρατοι, χάνουν τη δύναμη της φωνής τους και συνειδητοποιούν τον χαμένο χρόνο αλλά και τη ματαιότητα της διαδρομής τους.

Λίγα λόγια για την συγγραφέα:

Η PenelopeSkinner (1978), μία από τις πιο ενδιαφέρουσες φωνές της βρετανικής δραματουργίας που έχει χαρακτηριστεί από τον Τύπο ως η πιο σημαντική φεμινίστρια συγγραφέας της γενιάς της, έγινε γνωστή με το έργο της Fucked που παρουσιάστηκε το 2008 στο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου. Στη συνέχεια τα έργα της γνώρισαν μεγάλη επιτυχία στις σκηνές του Λονδίνου και του εξωτερικού ενώ το 2011 τιμήθηκε με το βραβείο Evening Standard Award για τον πιο υποσχόμενο συγγραφέα. Είναι επίσης διακεκριμένη σεναριογράφος.

Συντελεστές

Μετάφραση: Γιώργος Χατζηνικολάου

Σκηνοθεσία: Ελένη Σκότη

Σκηνικά, συνεργάτης σκηνοθεσίας: Γιώργος Χατζηνικολάου

Κοστούμια: Μαρία Αναματερού

Φωτισμοί: Αντώνης Παναγιωτόπουλος

Μουσική & Sound design: Αντώνης Παπακωνσταντίνου

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Βοηθοί σκηνοθέτιδος: Ελένη Μελιγκάρη, Βάλια Ιωαννίδου, Ελωρίς Αλπανίδου

Βοηθός ενδυματολόγου: Ελεωνόρα Κατσού

Σχεδιασμός οπτικής ταυτότητας: Ιωάννης Κ. Τσίγκας

Τρέιλερ παράστασης: Πάτροκλος Σκαφίδας

Social Media: Loox Media

Υπεύθυνοι επικοινωνίας παράστασης: Μαριάννα Παπάκη, Νώντας Δουζίνας

Διεύθυνση Παραγωγής: Μαρία Αναματερού

Εκτέλεση παραγωγής: Μαρία Φιλοπούλου

Παραγωγή: Ομάδα Νάμα

Παίζουν οι ηθοποιοί:

Μυρτώ Αλικάκη, Άλκης Κούρκουλος (επί οθόνης), Μιχάλης Μαρκάτης, Χριστίνα Μαριάνου/Νεφέλη Κουρή, Ηρώ Πεκτέση, Γιώργος Σαββίδης, Μαριέλα Δουμπού

Έγραψαν για την παράσταση:

«Πολλά και σημαντικά είναι τα θέματα που φέρνει το έργο της Βρετανίδας συγγραφέα στο τραπέζι, ειδικά καθώς η κυρίως υπόθεση κινείται σε διπλό επίπεδο και αναδεικνύει τόσο τον ηλικιακό ρατσισμό που αντιμετωπίζουν στον επαγγελματικό τομέα κυρίως οι γυναίκες όσο και τα πρότυπα ομορφιάς που συνεχίζουν να λειτουργούν δεσμευτικά». [Τώνια Καράογλου, Αθηνόραμα]

«Η σκηνοθεσία της Ελένης Σκότη, πιστή στην εξυπηρέτηση ενός ρεαλισμού που προετοιμάζει τη ζύμωση των κλιμακώσεων από τις λέξεις, τις παύσεις, τις σιωπές και τις αμυχές των εκφράσεων και κινήσεων και μεταβολίζει την οικειότητα της επιφάνειας σε ψυχικά βάθη, επιβάλλεται ως μια υπεραξία που προσδίδει έρμα στο πόνημα. Εξίσου, εξυπηρετική και η σκηνογραφία του Γιώργου Χατζηνικολάου που, με την υποβοήθηση των φωτισμών του Αντώνη Παναγιωτόπουλου, δημιουργεί επάλληλα σκηνικά πλάνα θέασης των πτυχών της πραγματικότητας». [Γιώργος Παπαγιαννάκης, Culturenow.gr]

«Πριν λίγες ημέρες βρέθηκα στο Επί Κολωνώ, για να παρακολουθήσω την πολυσυζητημένη παράσταση «Λίντα», από την ομάδα Νάμα. Η Ελένη Σκότη σκηνοθέτησε το εξαιρετικό έργο της Penelope Skinner, που αποτυπώνει τον ηλικιακό ρατσισμό και σεξισμό που βιώνουν οι γυναίκες, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική τους ζωή, αλλά και την άρνηση της αποδοχής του γήρατος. Αυτό το έργο, βέβαια, είναι πολλά περισσότερα. […] Κάνε τον κόπο και βρες την ημέρα που η παράσταση δεν είναι sold out για να τη δεις». [Δήμητρα Πραντάλου, Jenny.gr]

«Το πέρασμα της κεντρικής ηρωίδας από την καλπάζουσα αυτοπεποίθηση στην προοδευτική της καταρράκωση η Ελένη Σκότη το εικονογραφεί πληρέστατα σε δύο συναρτώμενα μεταξύ τους επίπεδα, που σκηνογραφεί με την ευφυέστατη ανάμειξη ρεαλιστικών στοιχείων και συμβολικών παραμέτρων ο Γιώργος Χατζηνικολάου». [Ηρακλής Λογοθέτης, Documento]

«Στη μικρή σκηνή του Επί Κολωνώ ο Γιώργος Χατζηνικολάου προτείνει μια ενδιαφέρουσα σκηνογραφική λύση που αναπαριστά «μπροστά και πίσω» πραγματικότητες με τα διαρκώς εναλλασσόμενα ταμπλό βιβάν – μια συνθήκη που έχει αναδειχθεί και από τη φωτιστική εργασία του Αντώνη Παναγιωτόπουλου. Προσεγμένα και ταιριαστά με το αυστηρό γραφειακό περιβάλλον τα κοστούμια της Μαρίας Αναματερού». [Στέλλα Χαραμή, Monopoli.gr]

«Η συγγραφέας θίγει στο τραπέζι πολλά σύγχρονα ζητήματα που αφορούν τη γυναικεία εμπειρία, αναφορικά με τον εργασιακό, οικογενειακό και κοινωνικό περίγυρο. Και η σκηνοθέτρια Ελένη Σκότη, εκφράστρια του in-yer-face θεάτρου, με την καλή μετάφραση και το εξαιρετικά ευέλικτο σκηνικό του Γιώργου Χατζηνικολάου, ενορχηστρώνει μια κινηματογραφικού τύπου κλειστοφοβική συνθήκη, που εκμηδενίζει την εύκολη ετυμηγορία του κοινού για τις ακραίες στάσεις και συμπεριφορές των ηρώων του έργου. Με την αρωγή του Αντώνη Παναγιωτόπουλου στους καίριους φωτισμούς, της Μαρίας Αναματερού στα κατάλληλα κοστούμια και του Αντώνη Παπακωνσταντίνου στην ενδεικτική μουσική επένδυση. Η σκηνοθεσία της αναδεικνύει διακριτά το γήρας και την περιθωριοποίηση της γυναίκας, τη δυναμική της επιτυχημένης γυναίκας σε σχέση με την οικογένεια και τη σύνδεση του γήρατος με τα κοινωνικά πρότυπα της ομορφιάς». [Ντίνα Καρρά, Onlytheater.gr]

«Η Ελένη Σκότη στις παραστάσεις της αντιμετωπίζει την ωμή πραγματικότητα δίχως να λησμονεί το όνειρο. Όπως δεν την εγκαταλείπει και ο λυρικός οίστρος της ανθρωπιάς κάθε φορά που θα βρεθεί μπροστά στο συναίσθημα. Η «Linda», η νέα της σκηνοθεσία, τής προσφέρει την ευκαιρία να δείξει για μια ακόμη φορά τις εξαίρετες ικανότητές της στην αμεσότητα και την αληθοφάνεια επί σκηνής. Και οι ρεαλιστικές σκηνοθεσίες της θα παραμείνουν, πιστεύω, απόκτημα για το θέατρό μας. Παράσταση με συνεχή sold out, όπου θεατές συρρέουν γοητευμένοι, επιζητώντας την έντονη συγκίνηση η οποία προκύπτει από πρόσωπα και πράγματα που μοιάζουν της «διπλανής πόρτας», αλλά ταυτόχρονα περιβάλλονται από έναν αποκρυσταλλωμένο ρεαλισμό». [Ειρήνη Αϊβαλιώτου, Catisart.gr]

«Η σκηνοθέτιδα Ελένη Σκότη, μία εξαιρετικά ποιοτική παρουσία στο θεατρικό γίγνεσθαι, για άλλη μια φορά, μας οδηγεί στον πυρήνα ενός συγκλονιστικού θεατρικού πονήματος με την ευαισθησία που τη διακρίνει σε θέματα σύγχρονα γύρω από την αυτοδιάθεση, την ελεύθερη επιλογή, την υπαρξιακή αγωνία της ενηλικίωσης, την ωριμότητα της εμπειρίας και την εκμετάλλευση της εξουσίας». [Ζωή Τόλη, Enetpress.gr]

«Η σκηνοθέτις δούλεψε όλους τους χαρακτήρες και φώτισε επαρκώς όλες τις πτυχές της προσωπικότητας τους […] Ένα εξαιρετικό εύρημα, για το οποίο υποκλίνομαι στην Ελένη Σκότη, είναι η παρουσία του διευθυντή της εταιρίας, του Ντέιβ, μονίμως μέσα από μια βιντεοκλήση». […] H PenelopeSkinner έγραψε αυτό το υπέροχο κείμενο το 2015. Εμπλέκει έξι χαρακτήρες που ο καθένας διατηρεί την αυτοτέλειά του και συγχρόνως, σαν δορυφόροι, γυρνούν γύρω από την κεντρική ηρωίδα. Την LindaWild . Μια γυναίκα του 21ου αιώνα με την οποία κάποιες από μας θα ταυτιστούν απόλυτα, άλλες λιγότερο. Είναι αδύνατον όμως μια γυναίκα να μην αναγνωρίσει στιγμές απ τη ζωή της μέσα στην ιστορία της Linda». [Στεφανία Τσουπάκη, Quinta-theater.gr]

«Η σκηνοθεσία της Ελένης Σκότη, επικεντρωμένη άλλοτε στην επιφάνεια και άλλοτε στην ωμότητα των γεγονότων, αναδεικνύει εξαιρετικά την πνευματική κατάπτωση των ηρώων». [Ημερολόγιο Θεάτρου]

«Η «Linda», πάνω απ’ όλα, είναι μια ιστορία που όλοι και όλες οφείλουν να ακούσουν, γιατί συνιστά ένα κομμάτι και της δικής τους ιστορίας, ως εργαζόμενοι, ως σύζυγοι, ως γονείς, ως παιδιά, ως άνθρωποι». [Απόστολος Ιωαννίδης, Welovetheater.gr]

«Η Λίντα που γράφτηκε το 2015 μας αφορά όλους. Έχει κάνει τεράστια επιτυχία όπου έχει παιχτεί, όχι τυχαία αφού αποτυπώνει την ανασφάλεια των καιρών. Όλα μπορούν να ανατραπούν σε μια στιγμή». [Μαρία Πασλή, Θέατρο.gr]

Η παράσταση «Linda» πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού



Info

Τοποθεσία: Επί Κολωνώ, Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 94, Αθήνα

Ημέρες-Ώρες Παραστάσεων: Πρεμιέρα: Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στις 21.15. Παραστάσεις: Πέμπτη, Παρασκευή στις 21:15, Σάββατο στις 18.15 & στις 21.15 & Κυριακή 18:15.

Διάρκεια: 120΄

Τιμές εισιτηρίων: Πέμπτη έως Κυριακή: Α Ζώνη 25€ (Κανονικό), Β Ζώνη 22€ (Κανονικό), 18€ (Φοιτητικό, Ανέργων, +70, ΑΜΕΑ (67%) & συνοδός), Γ Ζώνη 18€ (Κανονικό)

* Για τα εισιτήρια ΑμεΑ είναι απαραίτητη η επικοινωνία με το ταμείο του θεάτρου

** Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις

Πληροφορίες: Τηλ.: 210 5138067, www.epikolono.gr

Ηλεκτρονική προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/linda-2os-xronos

*Early Bird προσφορά – έως 21 Σεπτεμβρίου 16€*