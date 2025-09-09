Music News 09.09.2025

Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου: «Καλοκαίρι Αλλιώς» στην Ταράτσα του Λαμπέτη

Η Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου παρουσιάζει τους «Αστικούς Μύθους» στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη
Η Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου, υπό την καλλιτεχνική καθοδήγηση του Ανδρέα Κατσιγιάννη, συναντά τέσσερις από τις πιο ξεχωριστές φωνές της νέας γενιάς του ελληνικού τραγουδιού — τον Γιάννη Διονυσίου, τον Δημήτρη Μπάκουλη, τη Δήμητρα Μωραΐτη και την Ασπασία Στρατηγού — για μια μοναδική μουσική βραδιά στην καρδιά της Αθήνας.

Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, στην ταράτσα του ιστορικού Θεάτρου Λαμπέτη, θα παρουσιαστούν ζωντανά τα δύο άλμπουμ της ενότητας «Αστικοί Μύθοι», ένα τολμηρό και ταυτόχρονα νοσταλγικό μουσικό εγχείρημα που παντρεύει τον σύγχρονο ήχο με τον διαχρονικό πλούτο του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

Ο πρώτος δίσκος, που κυκλοφόρησε το 2023, περιλαμβάνει ερμηνείες των Γιάννη Διονυσίου και Ασπασίας Στρατηγού, ενώ ο δεύτερος, που ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο του 2025, δύο χρόνια μετά, δίνει χώρο στις φωνές του Δημήτρη Μπάκουλη και της Δήμητρας Μωραΐτη.

Πρόκειται για δύο δίσκους-έκπληξη, που επαναπροσεγγίζουν γνωστά λαϊκά τραγούδια του παρελθόντος μέσα από το ξεχωριστό ηχόχρωμα της Εστουδιαντίνας Νέας Ιωνίας. Οι ενορχηστρώσεις διατηρούν τον σεβασμό προς τα αυθεντικά έργα, ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνουν φρέσκια αισθητική και νέο καλλιτεχνικό πνεύμα.

Οι τέσσερις νέοι ερμηνευτές, καθένας με το προσωπικό του στίγμα, προσδίδουν νέα ζωή σε αυτά τα τραγούδια, ενισχύοντας τη διαχρονικότητα και τη συγκινησιακή τους δύναμη. Ο μαέστρος, η ορχήστρα και οι ερμηνευτές υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη μουσικές εκπλήξεις, μελωδικές αναμνήσεις και στιγμές συγκίνησης.

Σύμβουλος περιεχομένου – επικοινωνίας: Βασιλεία Ζερβού, [email protected]

Τμήμα Επικοινωνίας:Όλγα Κομνηνού [email protected], Ιωάννα Ζοζέφα Πέγκου [email protected]

Δημόσιες Σχέσεις: Μαργαρίτα Μαρμαρά, [email protected]

Παραγωγή: Αθηναϊκά Θέατρα

Ημερομηνία: Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 

Ώρα έναρξης: 21:00

Οι πόρτες ανοίγουν: 20:00

 

Τιμές εισιτηρίωνVIP: 35 Ευρώ (δεν περιλαμβάνεται ελάχιστη κατανάλωση 15 Ευρώ),

Α’ Ζώνη: 25 Ευρώ, Β’ Ζώνη: 20 Ευρώ

Φοιτητικό,Ανέργων, Παιδικό(έως 12 ετών),ΑΜΕΑ(χωρίς αμαξίδιο),Συνοδός ΑΜΕΑ : 23 Ευρώ στην Α’ Ζώνη και 18 Ευρώ στην Β’ Ζώνη.

Άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο εισέρχονται δωρεάν, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ταμείο του θεάτρου, λόγω περιορισμένων θέσεων.

Προπώληση εισιτηρίων: More.com by viva και στο τηλεφωνικό κέντρο των Αθηναϊκών Θεάτρων 211.1000.365

Τμήμα Ομαδικών Κρατήσεων : 2111026277 & 210 2117240 εσωτ : 305  (τις εργάσιμες ημέρες από 11:00 έως 19:00)- email : [email protected]

Παραγωγή: Αθηναϊκά Θέατρα

Ταράτσα Λαμπέτη-Θερινή Σκηνή Γ. Λεμπέση

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, τηλέφωνο: 211.100.0365

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου μουσική
