ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: Θεατρικά Εργαστήρια για παιδιά, εφήβους και ενήλικες – Οι εγγραφές ξεκίνησαν

Από τις 13 Οκτωβρίου ξεκινούν τα – περισσότερα από 50 – εργαστήρια του Μικρού Εθνικού για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, που φέτος αντλούν έμπνευση από την κεντρική θεματική του Καλλιτεχνικού Προγράμματος του Εθνικού Θεάτρου, τη Γλώσσα και το ευρύτερο δίκτυο που αυτή δημιουργεί.
Τα εργαστήρια θα φιλοξενηθούν, στην πλειοψηφία τους, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα της Πινακοθήκης του Δήμου Αθηναίων –στο πλαίσιο της συνεργασίας του Εθνικού Θεάτρου με τον ΟΠΑΝΔΑ–, και σε χώρους του Εθνικού Θεάτρου, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κτηρίου Τσίλλερ και στο Σχολείον της Αθήνας «Ειρήνη Παπά».

Με αφορμή την έναρξη των εργαστηρίων της φετινής θεατρικής περιόδου, το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου επιστρέφουν στη Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» δυο παραστάσεις, που προέκυψαν από εργαστήρια των τελευταίων δυο ετών: «Επτά χρόνια, οκτώ άνθρωποι» σε σκηνοθεσία Άρη Λάσκου, μια προσωπική αφήγηση των συμμετεχόντων εφήβων για τη συναρπαστική σχέση της Ιστορίας με το Θέατρο, με αφορμή και σε διαρκή διάλογο με το εμβληματικό μυθιστόρημα της Ζωρζ Σαρή «Τα γενέθλια», και “Sempre viva”, ένα έργο σε σκηνοθεσία Άρτεμης Μάνου και Παναγιώτας Καλλιμάνη, για τον έρωτα μετά τα 65, τον πόνο της απώλειας, τη στοργή της συζυγικής ρουτίνας και την ελπίδα μιας νέας ευκαιρίας, με τη συμμετοχή ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προκράτηση θέσεων εδώ.

Οι Γλώσσες του Θεάτρου στα Εργαστήρια του Μικρού Εθνικού

Το θέατρο μιλάει πολλές γλώσσες και φέτος τα εργαστήρια του Μικρού Εθνικού επιχειρούν να χαρτογραφήσουν κάποιες από αυτές. Ξεκινώντας από τη γλώσσα που προηγείται της ομιλίας, περνούν στη γλώσσα της σύνδεσης και των συναισθημάτων κι έτσι υποδέχονται τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στον τόπο όπου το παιχνίδι είναι το απόλυτο εργαλείο. Η μουσική εισάγει τα παιδιά σε «ξένες» γλώσσες, και τα εξοικειώνει με τους πολιτισμούς άλλων χωρών, ενώ η γλώσσα του κινηματογράφου διευρύνει τους ορίζοντες της φαντασίας τους.

Κάποια εργαστήρια αναζητούν την ποίηση στη γλώσσα της εφηβείας, στα «σκρολάρω» και στα «μπιφ» και σε όλα αυτά τα ιδιώματα που οι μεγαλύτεροι αδυνατούν να κατανοήσουν, ενώ άλλα ζητούν από τους σημερινούς εφήβους να μιλήσουν τη γλώσσα των κλασικών. Η γλώσσα της κωμωδίας ευεργετική για όλες τις ηλικίες έχει τον χώρο που της αξίζει, ενώ η γλώσσα του σώματος και του ρυθμού χωράει σε εργαστήρια όλων των ηλικιών. Μία μόνο όμως γλώσσα είναι πραγματικά ακαταμάχητη: η γλώσσα του έρωτα!Αλήθεια, κάνει διάλογο ο έρωτας ή μήπως μονολογεί; Τι λέξεις μιλάει η αγάπη; Πώς μιλάει η σιωπή;

Κάποια εργαστήρια διερευνούν τη γλώσσα της κοινοτοπίας και των στερεοτύπων, ενώ κάποια άλλα αποθεώνουν τη γλώσσα της μαγείας, του παραμυθιού και, βέβαια, του μύθου. Και κάποια άλλα φέρνουν κοντά διαφορετικές γενιές ανθρώπων, βρίσκοντας την κοινή τους γλώσσα που γεφυρώνει χάσματα.

Τα τρία εργαστήρια που πλαισιώνουν τις φετινές παραστάσεις της Παιδικής και της Εφηβικής Σκηνής καλούν μικρούς και μεγάλους να εμπνευστούν από τη γλώσσα της ποίησης και του παράδοξου και τη γλώσσα του ονείρου: το εργαστήριο με άτομα ηλικίας άνω των 65 συμμετέχει σ’ έναν δημιουργικό διάλογο με την παράσταση της Παιδικής Σκηνής, Οι περιπέτειες της Αλίκης στη χώρα των θαυμάτων. Το βλέμμα των μεγαλύτερων σε ηλικία συναντιέται με το βλέμμα των παιδιών, γιατί τα όνειρα, η ζωή, η ωριμότητα είναι πάντα κάτι που βρίσκεται μπροστά μας. Εμπνεόμενο από την εφηβική παραγωγή με τίτλο «Έχεις πέντε λεπτά», ένα εργαστήριο για εφήβους θα δημιουργήσει μια παράσταση με πρώτη ύλη τα ίδια τους όνειρα. Τέλος, ένα εργαστήριο δημιουργικής γραφής θα δώσει χώρο σε όσα, παράδοξα και μαγικά, θέλουν να πουν τα παιδιά και οι έφηβοι.


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ

Εργαστήρια για προσχολικές ηλικίες

Εργαστήρια για παιδιά δημοτικού

Εργαστήρια για εφήβους και νέους έως 23 ετών

Εργαστήρια για νεαρούς ενήλικες και ενήλικες

Εργαστήρια που πλαισιώνουν τις παραστάσεις του Μικρού Εθνικού

Διαγενεακό εργαστήριο σύγχρονου θεάτρου

Πληροφορίες/ Τιμές / Όροι συμμετοχής

Έναρξη εργαστηρίων: Δευτέρα 13 Οκτωβρίου
Πληροφορίες: εδώ
Χώροι: 1ος όροφος Πινακοθήκης Δήμου Αθηναίων (Λεωνιδίου και Μυλλέρου, Μεταξουργείο (Πλ. Αυδή), Αίθουσα Εκδηλώσεων Κτηρίου Τσίλλερ, Σχολείον της Αθήνας «Ειρήνη Παπά»

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

20 Σεπτεμβρίου «Επτά χρόνια, οκτώ άνθρωποι» & 21 Σεπτεμβρίου: “Sempre viva”
Χώρος: Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος»

Είσοδος ελεύθερη | Προκράτηση θέσεων εδώ από 12/9

Φωτογραφίες: Μαρία Τούλτσα
Εθνικό Θέατρο
