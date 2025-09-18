Euphoria: Πότε θα κυκλοφορήσει η 3η σεζόν

Το Euphoria επιστρέφει με νέες εξελίξεις, εξερευνώντας πιο έντονα τις σχέσεις και τις προκλήσεις των χαρακτήρων

Η τρίτη σεζόν του δημοφιλούς ψυχολογικού teen drama Euphoria πρόκειται να κάνει πρεμιέρα την επόμενη άνοιξη, όπως επιβεβαίωσε πρόσφατα στέλεχος του HBO.

Η σειρά με πρωταγωνίστρια τη Zendaya έκανε πρεμιέρα το 2019 και σημείωσε τεράστια επιτυχία, κερδίζοντας δύο Emmy για την ηθοποιό της και καθιερώνοντας τη σειρά ως ορόσημο για το νεανικό κοινό. Ωστόσο, ακόμα παραμένει εκτός αέρα από το φινάλε της δεύτερης σεζόν τον Φεβρουάριο του 2022.

Τα γυρίσματα και οι καθυστερήσεις

Τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2025, αν και αρχικά είχαν προγραμματιστεί για τα τέλη του 2023. Η καθυστέρηση οφείλεται στις απεργίες του Χόλιγουντ αλλά και στον απροσδόκητο θάνατο του ηθοποιού Angus Cloud.

Οι fans ανυπομονούν για λεπτομέρειες σχετικά με την πρεμιέρα, τις οποίες το HBO δεν έχει ακόμα αποκαλύψει. Ωστόσο, ο CEO του HBO, μίλησε στο Variety μετά την απονομή των Emmy στις 14 Σεπτεμβρίου, αναφέροντας ότι η σειρά θα επιστρέψει την άνοιξη, χωρίς να έχει καθοριστεί ακριβής ημερομηνία.

Τι να περιμένουν οι fans

Σταδιακά αποκαλύπτονται πληροφορίες για τη νέα σεζόν: η Sydney Sweeney, μέλος του καστ, ανέφερε τον Μάιο ότι η τρίτη σεζόν θα είναι «πιο ακραία από ποτέ». Ο Jacob Elordi πρόσθεσε ότι πολλά μέλη του καστ γυρίζουν σκηνές χωριστά, λέγοντας: «Δεν ξέρω πραγματικά τι κάνει ο καθένας. Όλα είναι αρκετά ξεχωριστά».

Η νέα σεζόν αναμένεται να διατηρήσει τον σκληρό, αληθινό τόνο της σειράς, εξερευνώντας περαιτέρω τις πολύπλοκες σχέσεις και τις σκοτεινές πτυχές της εφηβικής ζωής, ενώ το κοινό ανυπομονεί να δει πώς οι χαρακτήρες θα εξελιχθούν μετά τα γεγονότα της δεύτερης σεζόν.

