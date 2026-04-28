Μουσικά Νέα 28.04.2026

Ανατροπή στη Eurovision 2026 – Ο Akylas «σκαρφαλώνει» στη 4η θέση στα προγνωστικά

Άνοδος για την ελληνική συμμετοχή στη φετινή Eurovision, με τον Akyla να φτάνει στην 4η θέση των προγνωστικών
Ειρήνη Στόφυλα

Η ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026 ανεβάζει στροφές και ο Akylas φαίνεται να ξαναμπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι των προγνωστικών.

Το «Ferto» έχει αρχίσει να κερδίζει ξανά έδαφος στους fans του διαγωνισμού, με την Ελλάδα να σκαρφαλώνει στην 4η θέση μετά από μια μικρή «κοιλιά» που την είχε ρίξει πιο χαμηλά. Αυτή τη στιγμή, μπροστά βρίσκονται Φινλανδία, Δανία και Γαλλία, αλλά η διαφορά δείχνει να μικραίνει.

Μεγάλο boost φαίνεται πως έδωσε το promo tour του καλλιτέχνη, που έκανε αίσθηση στα Eurovision parties του εξωτερικού. Ο Akylas δεν περιορίστηκε μόνο στο διαγωνιστικό του κομμάτι, αλλά εντυπωσίασε και με covers, αποδεικνύοντας πως έχει και φωνή και σκηνική άνεση. Το κοινό δείχνει να «δένεται» μαζί του και αυτό φαίνεται στα στοιχήματα.

Eurovision 2026: «Η νύχτα πριν τη μάχη» – Το πάρτυ του Akylas που δεν ήταν απλώς ένα event

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει, με την ελληνική αποστολή να ταξιδεύει σύντομα στη Βιέννη. Η πρώτη πρόβα αναμένεται να δώσει το πρώτο πραγματικό δείγμα για το πώς θα στηθεί το act, υπό την επιμέλεια του Φωκάς Ευαγγελινός.

Το κλίμα είναι αισιόδοξο, αλλά τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη. Στη Eurovision, όλα μπορούν να αλλάξουν μέσα σε λίγα λεπτά και η σκηνή είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά.


Eurovision 2026: Η Ιρλανδία ακολουθεί το μποϊκοτάζ και «τραβάει την πρίζα» στην μετάδοση της Eurovision 2026

Eurovision 2026 Ακύλας
Ο Κρατερός Κατσούλης εκτός εκπομπής – Τι συνέβη στο «Νωρίς – Νωρίς»

«Enola Holmes 3»: Η Enola ντύνεται νύφη αλλά δεν αφήνει τους γρίφους

