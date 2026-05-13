Ο D3lta μιλά για τον Akyla: «Κατάλαβα από νωρίς ότι θα ξεχωρίσει στη Eurovision»

Η φετινή ελληνική διαδικασία επιλογής για τη Eurovision συνεχίζει να συζητιέται, με τον Akyla να έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στον εθνικό τελικό και το τραγούδι του να κερδίζει γρήγορα έδαφος στα social media. Ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει και η πορεία του κομματιού «Ferto», το οποίο, σύμφωνα με τον τραγουδιστή D3lta, κατάφερε να γίνει viral στοTikTok ήδη από τα πρώτα του αποσπάσματα, συγκεντρώνοντας μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό και δημιουργώντας μια δυναμική που ξεπέρασε τα όρια του διαγωνισμού.

Ο D3lta, που είχε συμμετάσχει και ο ίδιος στον ελληνικό τελικό με το τραγούδι «Mad About It», βρέθηκε καλεσμένος στο «The 2Night Show» την Τρίτη 12 Μαΐου και μίλησε ανοιχτά για τη φετινή εμπειρία αλλά και για την πορεία των υποψηφιοτήτων. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Με το που βγήκαν τα πρώτα ρεφρέν των τραγουδιών, που είχε γίνει αυτός ο χαμός στο TikTok, είχα καταλάβει πως θα πάει ο Akylas φέτος. Το τραγούδι είναι πάρα πολύ καλό για Eurovision». Η δήλωση αυτή αποτυπώνει, σύμφωνα με τον ίδιο, τη δυναμική που ανέπτυξε από νωρίς η συμμετοχή του Akyla.

«Ήταν έξυπνο για Eurovision»

Σχολιάζοντας περαιτέρω το τραγούδι που τελικά ξεχώρισε στον εθνικό τελικό, ο D3lta στάθηκε στη δομή και τη γλωσσική του πολυμορφία, επισημαίνοντας ότι αυτά τα στοιχεία παίζουν καθοριστικό ρόλο στον διαγωνισμό. Όπως είπε: «Ήταν έξυπνο γιατί είχε διαφορετικές γλώσσες μέσα και είχε όλα αυτά που χρειάζεται να έχει ένα Eurovision τραγούδι για να πάει πάρα πολύ καλά». Παράλληλα, πρόσθεσε ότι όταν ένας καλλιτέχνης καταφέρνει να ξεχωρίσει με αυτόν τον τρόπο, η επιτυχία του γίνεται αποδεκτή και από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, καθώς «πραγματικά, όταν βγαίνει πρώτος ένας τέτοιος καλλιτέχνης, το χαίρεσαι και εσύ».

Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής

Αναφερόμενος στο προσωπικό του μέλλον στον διαγωνισμό της Eurovision, ο D3lta δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να επιστρέψει σε μελλοντική διοργάνωση, αφήνοντας ανοιχτό ένα πιθανό comeback. Όπως δήλωσε: «Αν είχα το κατάλληλο τραγούδι, θα δήλωνα ξανά συμμετοχή στην Eurovision. Τώρα, του χρόνου, θεωρώ πως είναι λίγο σύντομα αλλά δεν θα το απέκλεια». Παράλληλα, τόνισε πως ένα τέτοιο τραγούδι θα πρέπει να είναι άμεσο, κατανοητό και ικανό να ξεσηκώσει το κοινό μέσα σε λίγα λεπτά, όπως απαιτεί η φύση του διαγωνισμού.

Η συζήτηση γύρω από τον ελληνικό τελικό δείχνει πως η Eurovision παραμένει ένα πεδίο όπου η μουσική, τα social media και η άμεση απήχηση στο κοινό παίζουν πλέον εξίσου σημαντικό ρόλο με την καλλιτεχνική πρόταση.





