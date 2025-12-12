MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
EVENTS 12.12.2025

Χριστουγεννιάτικο Δείπνο της ΕΛΠΙΔΑΣ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Χριστουγεννιάτικο Δείπνο για την ΕΛΠΙΔΑ που διοργάνωσε το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο», στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens.
Mad.gr

Πηγή: paron.gr

Μέσα σε μοναδική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα υψηλής αισθητικής, την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025, η Πρόεδρος της ΕΛΠΙΔΑΣ κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη υποδέχτηκε μέλη, υποστηρικτές και φίλους του Συλλόγου, προσωπικότητες από τον χώρο της διπλωματίας, της κοινωνίας, της επιχειρηματικότητας και της τέχνης, με έναν κοινό σκοπό: τη στήριξη των παιδιών που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο.

Εκτιμώντας το διαχρονικό και διεθνώς αναγνωρισμένο έργο της ΕΛΠΙΔΑΣ την εκδήλωση στήριξε με την παρουσία της η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Το ψυχαγωγικό μέρος ανέλαβε αφιλοκερδώς ο αγαπημένος καλλιτέχνης Κωνσταντίνος Αργυρός, που χάρισε μοναδικές στιγμές γιορτινής διάθεσης.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, στην ομιλία της της ευχαρίστησε όλους για τη συμπαράστασή τους στον αγώνα κατά του παιδικού καρκίνου, τονίζοντας ότι η δύναμη της προσφοράς είναι πολύτιμο δώρο για τα παιδιά αυτές τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων: «Μέσα από την καρδιά μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και την ολόθερμη στήριξή σας στην ΕΛΠΙΔΑ. Η σημερινή εκδήλωση είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένα δείπνο, είναι μια βραδιά αγάπης και αλληλεγγύης για τα παιδιά της.

Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Σταματίνα Τσιμτσιλή

ΕΛΠΙΔΑΣ. Σήμερα μας τιμάτε και γίνεστε μέρος του ιερού αγώνα μας για τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους».

Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβε η Σταματίνα Τσιμτσιλή ενώ το κέφι προετοίμασε ο γνωστός DJ Αντώνης Δημητριάδης. Η ατμόσφαιρα ήταν ζεστή και λαμπερή, με τους καλεσμένους να ανταλλάσσουν ευχές και να ενισχύουν ουσιαστικά το έργο του Συλλόγου.

Το χριστουγεννιάτικο δείπνο της ΕΛΠΙΔΑΣ έστειλε το μήνυμα ότι η αλληλεγγύη και η ελπίδα μπορούν να φωτίσουν τις ζωές των παιδιών και των οικογενειών τους, συστρατεύοντας στο πλευρό τους πολλούς σταθερούς και νέους φίλους και συμμάχους!

Την Πρόεδρο της ΕΛΠΙΔΑΣ πλαισίωσαν σε αυτή τη λαμπερή βραδιά όλα τα μέλη του Διοικητικού Συλλόγου του Σωματείου, ενώ στην Οργανωτική Επιτροπή μετείχαν οι κυρίες Μαριάννα Λαιμού, Νούλη Μανώλη, Αλίνα Μινέτα, Τζωρτζίνα Έλληνα.

Κωνσταντίνος Αργυρός, Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη

Θερμές ευχαριστίες στο Four Seasons Astir Palace Hotel για την ευγενική φιλοξενία, την κυρία Φαίη Βαλλίδη για τη διοργάνωση της εκδήλωσης, καθώς, στους χορηγούς της βραδιάς: MINETTA Aσφαλιστική, TentStyle, VST, Studio7, La Tour Melas, Bar Solutions, καθώς και στις εταιρείες που προσέφεραν δώρα για την λαχειοφόρο αγορά.

Κεντρική φωτό: Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Μαριάννα Λαιμού

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Life MAD Christmas Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο» Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη Χριστούγεννα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η πρόσφατη εμφάνιση της Blue Ivy που έκανε τους fans να μιλήσουν για τη Beyoncé junior

Η πρόσφατη εμφάνιση της Blue Ivy που έκανε τους fans να μιλήσουν για τη Beyoncé junior

12.12.2025
Επόμενο
Σωτήρης Κοντιζάς: Η φωτογραφία από την παιδική του ηλικία και η ανακάλυψη της γενιάς των Xennials

Σωτήρης Κοντιζάς: Η φωτογραφία από την παιδική του ηλικία και η ανακάλυψη της γενιάς των Xennials

12.12.2025

Δες επίσης

Αυτές οι 3 τάσεις θα κάνουν το μανικιούρ σου το πιο cozy αξεσουάρ πάνω σου
Beauty

Αυτές οι 3 τάσεις θα κάνουν το μανικιούρ σου το πιο cozy αξεσουάρ πάνω σου

12.12.2025
Παράδοξη γκαρνταρόμπα: Ο νέος κανόνας της μόδας που θα κυριαρχήσει το 2026
Fashion

Παράδοξη γκαρνταρόμπα: Ο νέος κανόνας της μόδας που θα κυριαρχήσει το 2026

12.12.2025
Το πιο dark cabaret της Αθήνας έρχεται στο Red Jasper για 3 Δευτέρες του Δεκεμβρίου!
City Guide

Το πιο dark cabaret της Αθήνας έρχεται στο Red Jasper για 3 Δευτέρες του Δεκεμβρίου!

12.12.2025
Τo δάκρυ το έχουν στο τσεπάκι: Αυτά είναι τα 3 ζώδια που κλαίνε με το παραμικρό και για τα πάντα
Life

Τo δάκρυ το έχουν στο τσεπάκι: Αυτά είναι τα 3 ζώδια που κλαίνε με το παραμικρό και για τα πάντα

12.12.2025
Dirty Santa: Το cocktail που θα κάνει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι σου πιο «άτακτο»
Food

Dirty Santa: Το cocktail που θα κάνει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι σου πιο «άτακτο»

11.12.2025
Τα 4 ζώδια που ερωτεύονται κάθε μέρα… και από ένα διαφορετικό άτομο!
Life

Τα 4 ζώδια που ερωτεύονται κάθε μέρα… και από ένα διαφορετικό άτομο!

11.12.2025
Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου
Life

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

11.12.2025
Ο μικρός Oscar Wilkins ανεβαίνει στη σκηνή ως… Elvis αντί για ξωτικό και γίνεται viral
Life

Ο μικρός Oscar Wilkins ανεβαίνει στη σκηνή ως… Elvis αντί για ξωτικό και γίνεται viral

11.12.2025
Μαύρο κύμινο: Το αρχαίο βιολογικό ελιξίριο ομορφιάς για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά
Beauty

Μαύρο κύμινο: Το αρχαίο βιολογικό ελιξίριο ομορφιάς για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά

11.12.2025

No items found.