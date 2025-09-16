Έξαλλος ο Σπύρος Μπιμπίλας: Αποκλείστηκε τελευταία στιγμή από την πρεμιέρα του Λιάγκα

Ο Σπύρος Μπιμπίλας εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του μετά την ακύρωση της συμμετοχής του στην πρεμιέρα της εκπομπής «Το Πρωινό», παρά τις προηγούμενες υποσχέσεις που του είχαν δοθεί

Ο Σπύρος Μπιμπίλας εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για τη διοίκηση της εκπομπής «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα, καθώς, όπως καταγγέλλει, του είχαν υποσχεθεί ότι θα παραστεί στην πρεμιέρα που ήταν προγραμματισμένη για τις 15.09.2025, αλλά τελικά η συμμετοχή του ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο ηθοποιός εξηγεί ότι τον Ιούλιο τον έπεισαν να δώσει το «παρών» στην πρεμιέρα της εκπομπής για γούρι, με αποτέλεσμα να ακυρώσει δύο άλλες εμφανίσεις σε εκπομπές που τον είχαν καλέσει.

Διάβασε επίσης: Τηλεθέαση: Ποια εκπομπή βγήκε πρώτη στη πρεμιέρα της πρωινής ζώνης

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Γιώργος Λιάγκας είχε δημοσιεύσει λίστα με τους καλεσμένους της πρεμιέρας, όπου προς μεγάλη του έκπληξη το όνομά του δεν υπήρχε. Όταν ζήτησε εξηγήσεις, του απάντησαν ότι τον «κρατούσαν για έκπληξη».

Λίγο αργότερα, μετά από περίπου μισή ώρα, ενημερώθηκε ότι η εκπομπή είχε γεμίσει με άλλα θέματα και δεν υπήρχε χρόνος για συνέντευξή του.

«Αν είμαστε εν μέσω δικών, που πουλάνε, φαντάζομαι δεν θα ακύρωναν. Το να μιλάμε μόνο για το έργο μας στις τέχνες ή στη Βουλή φαίνεται πως δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία», σχολίασε με νόημα ο ηθοποιός.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

Το χρονικό ενός μη σεβασμού η πως είναι τα πράγματα στην τηλεόραση σήμερα!…Μετά λύπης μου κάνω αυτήν την ανάρτηση, αφού πρώτα, ευχηθώ σε όλες τις εκπομπές καλά αρχή, καλύτερη τηλεόραση και περισσότερο σεβασμό σε όλους. Γιατί το λέω αυτό; Στην πρώτη εκπομπή του κυρίου Λιάγκα θα εμφανιζόμουν για συνέντευξη όπως μου είχε επίμονα ζητηθεί από τον μήνα Ιούλιο (για γούρι μου είπαν) κι επειδή ήταν η πρώτη εκπομπή που μου το ζήτησε τηρήσα την υπόσχεση μου κι αρνήθηκα σε 2 άλλες παρόμοιες εκπομπές να εμφανιστώ αυτήν την μέρα. Επειδή βρισκόμουν στις γιορτές πατάτας στην Νάξο και για να είμαι εντάξει αφού θα έβγαινα πολύ νωρίς, όπως μου ζητήθηκε, πήρα το βραδινό πλοίο, ενώ θα μπορούσα να γυρίσω Δευτέρα. Επτά τηλεφωνήματα την Κυριακή για το τι ακριβώς θα πούμε αλλά αργά το βράδυ στις 11,15 μου ανακοινώνουν ότι έχουν πολλά θέματα, δεν θα προλάβω κι αφού με αγαπούν να διαλέξω ποια άλλη μέρα θα πάω. Είχε μεσολαβήσει 10.20 μια ανάρτηση του κ. Λιάγκα που διαφήμιζε τους πρώτους καλεσμένους, χωρίς να με αναφέρει, πήρα την υπεύθυνη και μου είπε ότι με κρατά ως έκπληξη. Το πίστεψα αλλά σε μισή ώρα διαψεύστηκα. Αν εγώ ακύρωνα τελευταία στιγμή φανταστείτε τι θα αντιμετώπιζα. Επειδή είμαι ευγενικός και συνεπής αλλά άνθρωπος με νεύρα είπα στην αρχισυντάκτρια ότι θα ενημερώσω κι εγώ το κοινό γι’ αυτό το απαράδεκτο φέρσιμο που δείχνει μη σεβασμό και ασυνέπεια για όποιον λόγο κι αν γίνεται. Αν είμαστε εν μέσω δικών, που πουλάνε, φαντάζομαι δεν θα ακύρωναν, το να μιλάμε μόνο για το έργο μας στις τέχνες η στην βουλή φαίνεται δεν μετράει τόσο. Λυπάμαι πολύ για τον λάθος δρόμο που διαλέγουν, όποια δικαιολογία δεν καλύπτει το σφάλμα κι εύχομαι να φροντίσουν να μην προσβάλουν άλλον καλεσμένο, γιατί κι οι καλεσμένοι θα γίνουν πιο δύσκολοι στο να έρχονται στις εκπομπές. ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ ΛΟΙΠΟΝ και πάψτε να θεωρείτε εύκολους τους ανθρώπους που σας έχουν στηρίξει.

Διάβασε επίσης: Το Πρωινό: Πρεμιέρα σε νέα ώρα για τον Γιώργο Λιάγκα – Τα πρώτα του λόγια

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.