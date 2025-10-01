Beauty 01.10.2025

French manicure reloaded: Οι πιο παιχνιδιάρικες επιλογές για να κάνεις το γαλλικό σου να μοιάζει με statement

Το γαλλικό μανικιούρ αποκτά νέο πρόσωπο, μετατρέποντας την κλασική γραμμή στις άκρες των νυχιών σε statement look
Μαρία Χατζηγιάννη

Το γαλλικό μανικιούρ επιστρέφει πιο δυναμικό και πρωτοποριακό από ποτέ. Η χαρακτηριστική γραμμή στις άκρες των νυχιών επαναπροσδιορίζεται μέσα από χρώματα, σχέδια και υφές που συνδυάζουν κομψότητα και τόλμη. Με την αναβίωση της αισθητικής των 00’s και την τάση για μεγαλύτερα, εντυπωσιακά νύχια, αποκτά νέο ενδιαφέρον και σύγχρονη διάσταση.

Οι φετινές προτάσεις περιλαμβάνουν pastel και λουλουδάτα tips, φλογερά μοτίβα, animal print και μεταλλικές λεπτομέρειες. Οι γραμμές και οι λεπτομέρειες αποκτούν κεντρικό ρόλο, μετατρέποντας το κλασικό γαλλικό μανικιούρ σε statement look που συνδυάζει κομψότητα και δημιουργικότητα. Η το γαλλικό μανικιούρ του 2025 προτείνεται ως μια εκλεπτυσμένη και σύγχρονη προσέγγιση στον χώρο της ομορφιάς, ικανή να αναβαθμίσει κάθε εμφάνιση.

Διάβασε επίσης: Grape Jelly Nails: Η παιχνιδιάρικη τάση που μετατρέπει τα νύχια σου σε λαχταριστά ζελεδάκια

Floral Tips

Τα λουλουδάτα σχέδια στις άκρες προσθέτουν μια παιχνιδιάρικη και φρέσκια νότα, χωρίς να χάνεται η διακριτική κομψότητα τους.

galliko_manicure_trends
https://www.instagram.com/paiwaloves/

Pastel tips

Οι pastel αποχρώσεις μεταμορφώνουν τo κλασικό μανικιούρ σε ένα εντυπωσιακό αλλά ευκολοφόρετο look, κατάλληλο για κάθε περίσταση.

pastel_galliko
https://www.instagram.com/amaka.hamelijnck/

Παίξε με τη φωτιά 

Οι διακριτικές φλόγες ή γραμμές στα tips δημιουργούν ένα edgy αποτέλεσμα, προσδίδοντας χαρακτήρα στην κλασική μανικιούρ.

fire_galliko
https://www.instagram.com/laurencrowe88/

Animal Print

Αποχρώσεις όπως off-white και καφέ μετατρέπουν το γαλλικό σε ένα statement με διασκεδαστική και μοντέρνα αισθητική.

animal_print_galliko
https://www.instagram.com/betina_goldstein/

Έντονα χρώματα

Έντονες αποχρώσεις, όπως μπλε ηλεκτρίκ ή βιολετί, δίνουν μοντέρνο twist και κάνουν την κλασική μανικιούρ αμέσως πιο ενδιαφέρουσα.

entona_xrwmata
https://www.instagram.com/betina_goldstein/

Φυσικό και μίνιμαλ

Οι γήινες και ουδέτερες αποχρώσεις, με μικρές λεπτομέρειες ή minimal γραμμές, δημιουργούν κομψά, διακριτικά και διαχρονικά αποτελέσματα.

galliko_manicue
https://www.instagram.com/betina_goldstein/

Μεταλλικές και γεωμετρικές πινελιές 

Οι μεταλλικές πινελιές και τα γεωμετρικά σχέδια στις άκρες προσθέτουν μια σύγχρονη, editorial αισθητική και φέρνουν το διαχρονικό γαλλικό σε νέα διάσταση.

metallic_galiko_manicure
https://www.instagram.com/hollyfalconenails/?hl=en

Διάβασε επίσης: Αυτά είναι τα 9 χρώματα νυχιών που θα κάνουν τα χέρια σου να ακτινοβολούν

