«ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» του Αλεξέι Αρμπούζωφ στο θέατρο ΑΡΓΩ

2η χρονιά για τη «Φθινοπωρινή Ιστορία» του Α. Αρμπούζωφ σε σκηνοθεσία Βάνας Πεφάνη με την ΠΕΜΗ ΖΟΥΝΗ και τον ΣΤΑΥΡΟ ΖΑΛΜΑ – η παράσταση που αγαπήθηκε, επιστρέφει το φθινόπωρο του 2025 στο θέατρο ΑΡΓΩ.

Γιατί κάποιες ιστορίες δεν πρέπει να λέγονται μόνο μία φορά!

Η βραβευμένη στα Θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης παράσταση με πρωταγωνιστές την Πέμη Ζούνη και τον Σταύρο Ζαλμά, συνεχίζει για άλλη μια χρονιά την εντυπωσιακή της πορεία στο θέατρο ΑΡΓΩ από τις 3 Νοεμβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη.

«Είσαι γύρω στα τριάντα και βλέπεις τους γονείς σου γέρους; Έφτασες πενήντα και ήδη ονειρεύεσαι να σαπίσεις μπροστά στην τηλεόραση; Φαντάζεσαι ότι θα πάρεις σύνταξη, η ζωή σταματάει και θ’ αρχίσεις τις βόλτες και τους βαρετούς καφέδες με φίλους; Πήρες σύνταξη και κρυφοκοιτάζεις φλάιερ για οίκους ευγηρίας; Όλα είναι αποφασισμένα, προδιαγεγραμμένα και οριοθετημένα; Ε τότε, αυτή η ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ είναι για σένα. Ναι, για σένα προσωπικά…» αναφέρει η σκηνοθέτις

Ο Αλεξέι Αρμπούζωφ συνεχιστής των σπουδαίων θεατρικών συγγραφέων της Ρωσίας (Γκόγκολ, Γκόργκι, Τσέχωφ) που ανήγαγαν τον ποιητικό ρεαλισμό σε τρόπο ζωής και λόγο ύπαρξης, το 1975 γράφει τη Φθινοπωρινή Ιστορία «στην οποία τροφοδοτεί ιδιοφυώς την έναρξη μιας προσωπικής σχέσης δύο ανθρώπων. Ο Ροντιόν και η Λύντια προσπαθούν να ρίξουν τα τείχη που ο καθένας τους έχει δημιουργήσει γύρω του και να αγγίξουν ειλικρινά ο ένας τον άλλον» γράφει ο μεταφραστής του έργου Ερρίκος Μπελιές.

Ο γιατρός Ροντιόν Νικολάγεβιτς και η Λύντια Βασίλιεβνα, πρώην ηθοποιός, συναντιούνται τυχαία σ’ ένα θεραπευτήριο στη Ρίγα. Δεν είναι νέοι, αλλά και ποιος είναι νέος σήμερα. Όχι, ο Αρμπούζωφ δεν γράφει άλλο ένα ερωτικό ρομάντζο. Με απίστευτο χιούμορ, ενσυναίσθηση και συχνά πολλή σκληρότητα, απογυμνώνει τους ήρωες και τους παραδίδει ανυπεράσπιστους σε κοινή θέα. Θα μπουν στο μαγικό κόσμο του τσίρκου; Θα χορέψουν άραγε κλακέτες στη βροχή; Θα σπάσουν επιτέλους αυτή την ηλίθια ομπρέλα ή θα αποφασίσουν να πετάξουν μαζί της;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Απόδοση: Ερρίκος Μπελιές

Σκηνοθεσία- Δραματουργική επεξεργασία: Βάνα Πεφάνη

Σκηνικά-κοστούμια: Γιώργος Λυντζέρης

Πρωτότυπη Μουσική: Μάνος Αντωνιάδης

Σχεδιασμός Φωτισμών: Βασίλης Κλωτσοτήρας

Video–Trailer: Νίκος Γιαβρόπουλος

Χορογραφίες: Κυριάκος Κοσμίδης

Βοηθός σκηνοθέτη : Ντέπυ Πάγκα

Β βοηθός σκηνοθέτη: Έλιο-Φοίβος Μπέικο

Επικοινωνία: Νταίζη Λεμπέση

Γραφιστικός σχεδιασμός: Γιάννης Απέργης

Φωτογράφος: Γιώτα Εφρεμίδου

Hair design: Κων/νος Σαββάκης

Η περούκα της κ. Ζούνη είναι ευγενική προσφορά perucce

Πρωταγωνιστούν: η Πέμη Ζούνη και ο Σταύρος Ζαλμάς

Live Τρομπέτα: Στέφανος Δαφνής

Παραστάσεις κάθε Δευτέρα στις 20.30 και Τρίτη στις 21.00 από 3 Νοέμβριου 2025

ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΓΩ.

Προπώληση και Early birds από 13 ευρώ

https://www.more.com/gr–el/tickets/theater/fthinoporini–istoria-2os–xronos