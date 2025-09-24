Living 24.09.2025

Φθινοπωρινό car check: Τι αφήνεις σπίτι και τι μένει πάντα στο πορτ-μπαγκάζ

Φθινόπωρο και αυτοκίνητο: Τι πρέπει να βγάλεις και τι να έχεις πάντα μαζί σου
Ένα χρήσιμο checklist για να εξοπλίσεις έξυπνα το όχημά σου με τα απαραίτητα του φθινοπώρου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το φθινόπωρο μπήκε, οι πρώτες βροχές έπεσαν και το αυτοκίνητο σου χρειάζεται μια μικρή αλλαγή φρουράς. Όπως αλλάζεις ντουλάπα, έτσι πρέπει να προσαρμόσεις και το αμάξι σου στις νέες καιρικές συνθήκες.

Από το τι βγάζεις (bye bye καλοκαίρι!) μέχρι το τι πρέπει οπωσδήποτε να έχεις μαζί σου, αυτός είναι ο οδηγός που θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο.

Φθινόπωρο και αυτοκίνητο: Τι πρέπει να βγάλεις και τι να έχεις πάντα μαζί σου
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Τα must-have αξεσουάρ για φθινοπωρινά ταξίδια και βόλτες στη φύση

Τι βγάζουμε από το αυτοκίνητο με το που τελειώνει το καλοκαίρι:

  • Αντηλιακές κουρτίνες και προστατευτικά παρμπρίζ: Τώρα που ο ήλιος δεν καίει πια όπως τον Αύγουστο, δεν υπάρχει λόγος να πιάνουν χώρο.
  • Καπέλα, γυαλιά ηλίου παραλίας & πετσέτες: Ό,τι έχει μείνει από τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις, ήρθε η ώρα να τα μαζέψεις.
  • Ψυγειάκια, φορητές καρέκλες & εξοπλισμός παραλίας: Αν δεν είσαι fan των φθινοπωρινών μπάνιων, καθάρισε το πορτμπαγκάζ σου!
  • Παιχνίδια, κουβαδάκια, μπρατσάκια κλπ: Αν έχεις παιδιά, σίγουρα κάτι από αυτά έχει μείνει ξεχασμένο κάτω από το κάθισμα.
Φθινόπωρο και αυτοκίνητο: Τι πρέπει να βγάλεις και τι να έχεις πάντα μαζί σου
Pinterest.com

Τι βάζουμε στο αυτοκίνητο το φθινόπωρο (και θα μας σώσει!):

  • Αντικατάσταση υαλοκαθαριστήρων: Έλεγξε αν καθαρίζουν σωστά και δεν αφήνουν γραμμές. Θα τους χρειαστείς πολύ από εδώ και πέρα.
  • Ομπρέλα: Μία μικρή, πτυσσόμενη ομπρέλα στο ντουλαπάκι ή πίσω από το κάθισμα είναι σωτηρία.
  • Αντιολισθητικές αλυσίδες ή χιονοκουβέρτες (ανάλογα την περιοχή): Μπορεί να μην τις χρειαστείς άμεσα, αλλά καλύτερα να τις έχεις από τώρα.
  • Μικρό φακό ή powerbank με φακό: Πολύ χρήσιμος σε ξαφνικές βλάβες ή αλλαγή ελαστικού τη νύχτα.
  • Αντιθαμβωτικό πανάκι ή σπρέι: Για τα τζάμια που θα θολώνουν πλέον πιο συχνά.
  • Ένα ζεστό φούτερ ή κουβέρτα: Γιατί ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να σε βρει μια ξαφνική ψύχρα ή… μια αναμονή σε μποτιλιάρισμα.
  • Γάντια εργασίας: Αν χρειαστεί να αλλάξεις λάστιχο ή να βγεις στο κρύο, θα σε βολέψουν πολύ.
  • Καθαριστικά για λάσπες & φύλλα: Τα φύλλα το φθινόπωρο κολλάνε παντού και μπορεί να φράξουν μέχρι και το καπό ή τις υδρορροές.
Φθινόπωρο και αυτοκίνητο: Τι πρέπει να βγάλεις και τι να έχεις πάντα μαζί σου
Pinterest.com

Μικρός φθινοπωρινός έλεγχος

  • Πίεση ελαστικών (οι αλλαγές θερμοκρασίας την επηρεάζουν)
  • Υγρά φρένων & υαλοκαθαριστήρων
  • Μπαταρία (ιδανικά με ένα μικρό τεστ)
  • Φώτα & φλας (οι μέρες μικραίνουν!)
Φθινόπωρο και αυτοκίνητο: Τι πρέπει να βγάλεις και τι να έχεις πάντα μαζί σου
Pinterest.com

Καθάρισε καλά το εσωτερικό

Η υγρασία και οι βροχές αυξάνουν τις πιθανότητες για μούχλα ή δυσοσμίες, ειδικά αν έχεις ξεχάσει υγρά αντικείμενα, ρούχα ή πετσέτες από το καλοκαίρι. Ένα καλό εσωτερικό καθάρισμα είναι απαραίτητο.

Το αυτοκίνητο το φθινόπωρο χρειάζεται μικρές αλλά έξυπνες προσαρμογές για να είναι ασφαλές, οργανωμένο και έτοιμο για τα… νερά και τις αλλαγές του καιρού. Φτιάξε το τώρα για να μη σε βρει καμιά καταιγίδα απροετοίμαστο!

Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Έρχονται αλλαγές: Αυτά τα ζώδια μπαίνουν σε φάση εξέλιξης το φθινόπωρο του 2025

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Back to base ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ φθινόπωρο
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Lady Dior: Το όραμα του Jonathan Anderson για τη γυναικεία συλλογή του οίκου

24.09.2025
Επόμενο

Η πιο τρομακτική στιγμή του Colin Farrell σε γύρισμα – Νόμισε ότι θα πεθάνει

24.09.2025

Δες επίσης

Η fitness ρουτίνα της Marseaux και το φαγητό που δεν μπορεί να αντισταθεί
Fitness

Η fitness ρουτίνα της Marseaux και το φαγητό που δεν μπορεί να αντισταθεί

24.09.2025
Η μαθηματική φόρμουλα που καθορίζει το ιδανικό μήκος για τα μαλλιά σου
Beauty

Η μαθηματική φόρμουλα που καθορίζει το ιδανικό μήκος για τα μαλλιά σου

24.09.2025
London Fashion Week SS 2026: Τα street style trends που κλέβουν την παράσταση
Fashion

London Fashion Week SS 2026: Τα street style trends που κλέβουν την παράσταση

24.09.2025
Lady Dior: Το όραμα του Jonathan Anderson για τη γυναικεία συλλογή του οίκου
Fashion

Lady Dior: Το όραμα του Jonathan Anderson για τη γυναικεία συλλογή του οίκου

23.09.2025