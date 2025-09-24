Φθινοπωρινό car check: Τι αφήνεις σπίτι και τι μένει πάντα στο πορτ-μπαγκάζ

Ένα χρήσιμο checklist για να εξοπλίσεις έξυπνα το όχημά σου με τα απαραίτητα του φθινοπώρου

Το φθινόπωρο μπήκε, οι πρώτες βροχές έπεσαν και το αυτοκίνητο σου χρειάζεται μια μικρή αλλαγή φρουράς. Όπως αλλάζεις ντουλάπα, έτσι πρέπει να προσαρμόσεις και το αμάξι σου στις νέες καιρικές συνθήκες.

Από το τι βγάζεις (bye bye καλοκαίρι!) μέχρι το τι πρέπει οπωσδήποτε να έχεις μαζί σου, αυτός είναι ο οδηγός που θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο.

Διάβασε επίσης: Τα must-have αξεσουάρ για φθινοπωρινά ταξίδια και βόλτες στη φύση

Τι βγάζουμε από το αυτοκίνητο με το που τελειώνει το καλοκαίρι:

Αντηλιακές κουρτίνες και προστατευτικά παρμπρίζ: Τώρα που ο ήλιος δεν καίει πια όπως τον Αύγουστο, δεν υπάρχει λόγος να πιάνουν χώρο.

Τώρα που ο ήλιος δεν καίει πια όπως τον Αύγουστο, δεν υπάρχει λόγος να πιάνουν χώρο. Καπέλα, γυαλιά ηλίου παραλίας & πετσέτες: Ό,τι έχει μείνει από τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις, ήρθε η ώρα να τα μαζέψεις.

Ό,τι έχει μείνει από τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις, ήρθε η ώρα να τα μαζέψεις. Ψυγειάκια, φορητές καρέκλες & εξοπλισμός παραλίας: Αν δεν είσαι fan των φθινοπωρινών μπάνιων, καθάρισε το πορτμπαγκάζ σου!

Αν δεν είσαι fan των φθινοπωρινών μπάνιων, καθάρισε το πορτμπαγκάζ σου! Παιχνίδια, κουβαδάκια, μπρατσάκια κλπ: Αν έχεις παιδιά, σίγουρα κάτι από αυτά έχει μείνει ξεχασμένο κάτω από το κάθισμα.

Τι βάζουμε στο αυτοκίνητο το φθινόπωρο (και θα μας σώσει!):

Αντικατάσταση υαλοκαθαριστήρων: Έλεγξε αν καθαρίζουν σωστά και δεν αφήνουν γραμμές. Θα τους χρειαστείς πολύ από εδώ και πέρα.

Έλεγξε αν καθαρίζουν σωστά και δεν αφήνουν γραμμές. Θα τους χρειαστείς πολύ από εδώ και πέρα. Ομπρέλα: Μία μικρή, πτυσσόμενη ομπρέλα στο ντουλαπάκι ή πίσω από το κάθισμα είναι σωτηρία.

Μία μικρή, πτυσσόμενη ομπρέλα στο ντουλαπάκι ή πίσω από το κάθισμα είναι σωτηρία. Αντιολισθητικές αλυσίδες ή χιονοκουβέρτες (ανάλογα την περιοχή) : Μπορεί να μην τις χρειαστείς άμεσα, αλλά καλύτερα να τις έχεις από τώρα.

: Μπορεί να μην τις χρειαστείς άμεσα, αλλά καλύτερα να τις έχεις από τώρα. Μικρό φακό ή powerbank με φακό: Πολύ χρήσιμος σε ξαφνικές βλάβες ή αλλαγή ελαστικού τη νύχτα.

Πολύ χρήσιμος σε ξαφνικές βλάβες ή αλλαγή ελαστικού τη νύχτα. Αντιθαμβωτικό πανάκι ή σπρέι: Για τα τζάμια που θα θολώνουν πλέον πιο συχνά.

Για τα τζάμια που θα θολώνουν πλέον πιο συχνά. Ένα ζεστό φούτερ ή κουβέρτα: Γιατί ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να σε βρει μια ξαφνική ψύχρα ή… μια αναμονή σε μποτιλιάρισμα.

Γιατί ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να σε βρει μια ξαφνική ψύχρα ή… μια αναμονή σε μποτιλιάρισμα. Γάντια εργασίας: Αν χρειαστεί να αλλάξεις λάστιχο ή να βγεις στο κρύο, θα σε βολέψουν πολύ.

Αν χρειαστεί να αλλάξεις λάστιχο ή να βγεις στο κρύο, θα σε βολέψουν πολύ. Καθαριστικά για λάσπες & φύλλα: Τα φύλλα το φθινόπωρο κολλάνε παντού και μπορεί να φράξουν μέχρι και το καπό ή τις υδρορροές.

Μικρός φθινοπωρινός έλεγχος

Πίεση ελαστικών (οι αλλαγές θερμοκρασίας την επηρεάζουν)

Υγρά φρένων & υαλοκαθαριστήρων

Μπαταρία (ιδανικά με ένα μικρό τεστ)

Φώτα & φλας (οι μέρες μικραίνουν!)

Καθάρισε καλά το εσωτερικό

Η υγρασία και οι βροχές αυξάνουν τις πιθανότητες για μούχλα ή δυσοσμίες, ειδικά αν έχεις ξεχάσει υγρά αντικείμενα, ρούχα ή πετσέτες από το καλοκαίρι. Ένα καλό εσωτερικό καθάρισμα είναι απαραίτητο.

Το αυτοκίνητο το φθινόπωρο χρειάζεται μικρές αλλά έξυπνες προσαρμογές για να είναι ασφαλές, οργανωμένο και έτοιμο για τα… νερά και τις αλλαγές του καιρού. Φτιάξε το τώρα για να μη σε βρει καμιά καταιγίδα απροετοίμαστο!

Διάβασε επίσης: Έρχονται αλλαγές: Αυτά τα ζώδια μπαίνουν σε φάση εξέλιξης το φθινόπωρο του 2025