Φθινόπωρο χωρίς leopard μπότες; Μάλλον φοράς το λάθος outfit

Οι leopard μπότες είναι το fashion statement που υπόσχεται να ανανεώσει κάθε φθινοπωρινό look με τόλμη και κομψότητα

Τα animal prints έχουν επιστρέψει δυναμικά τις τελευταίες σεζόν, με το zebra να κερδίζει έδαφος, αλλά το leopard να παραμένει το απόλυτο διαχρονικό statement. Ένα μοτίβο-σύμβολο της δεκαετίας του ’90 και των early 2000s, που ποτέ δεν έχασε τη θέση του στη μόδα και συνεχίζει να ανανεώνεται μέσα από νέες ερμηνείες.

Από αέρινα slip φορέματα το καλοκαίρι μέχρι oversized παλτό τον χειμώνα, το leopard βρίσκει πάντα τον τρόπο να ξεχωρίσει. Φέτος το φθινόπωρο, κάνει την πιο εντυπωσιακή του εμφάνιση στις μπότες, το κομμάτι που μπορεί να μεταμορφώσει μια ολόκληρη εμφάνιση.

Λεοπάρ μπότες στα catwalks

Οι μπότες με leopard print έκαναν ήδη αίσθηση στα shows της σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025-26, επιβεβαιώνοντας ότι είναι ένα από τα key items της χρονιάς. Ο Conner Ives τις παρουσίασε σε suede εκδοχές, συνδυασμένες με έντονα χρώματα όπως φούξια και μπλε, δίνοντας μια maximalist διάσταση στο look. Στον εορτασμό των 100 χρόνων του οίκου Fendi, οι leopard boots εμφανίστηκαν με ιδιαίτερο, γωνιώδες τακούνι και ολοκλήρωσαν είτε total printed σύνολα είτε πιο μίνιμαλ εμφανίσεις σε κρεμ τόνους.

Από τη Naomi Campbell στις τάσεις του σήμερα

Το leopard στις μπότες δεν είναι νέο στη μόδα. Στις αρχές των 2000s, η Naomi Campbell είχε ήδη αναδείξει αυτό το κομμάτι ως must-have. Σήμερα, οι σύγχρονες fashionistas επιστρέφουν σε αυτό το τολμηρό μοτίβο, υιοθετώντας το σε διαφορετικά στιλιστικά πλαίσια. Eίτε με total look, είτε ως πινελιά που απογειώνει μια πιο κλασική εμφάνιση.

Το κομμάτι που αναβαθμίζει κάθε outfit

Είτε επιλέξεις να τολμήσεις με έντονα χρώματα και prints, είτε να το φορέσεις με πιο basic κομμάτια, οι leopard boots είναι η λεπτομέρεια που θα δώσει χαρακτήρα και fashion-forward αέρα σε κάθε φθινοπωρινό outfit. Ένα παπούτσι που δεν περνά απαρατήρητο και επιβεβαιώνει ότι το leopard δεν είναι απλώς τάση, αλλά διαχρονικό στοιχείο της μόδας.

