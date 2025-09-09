GAMEATHLON 2025 – “BACK 2 SCHOOL EDITION”: Σηκώστε τσάντες, πιάστε… χειριστήρια!

Σηκώστε τσάντες, πιάστε… χειριστήρια! Στις 12, 13 και 14 Σεπτεμβρίου, η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και gaming στην Ελλάδα ανανεώνει το ραντεβού της στο Tae Kwon Do Stadium με το GAMEATHLON 2025 «Back 2 School» powered by CD MEDIA.

Τρεις ατελείωτες ημέρες γεμάτες tournaments, cosplay, workshops, influencers, την απόλυτη εμπειρία ψηφιακής διασκέδασης και όχι μόνο! Επιστρέφουμε στα θρανία, και την εργασία, αλλά πρώτα θα το ζήσουμε μαζί με χιλιάδες άλλους φανατικούς gamers από όλες τις γωνίες της Ελλάδας!

Ετοιμαστείτε για το next level, με 160 τετραγωνικά led wall στο 360 stage, ένα στάδιο γεμάτο φώτα, ήχο και οθόνες σε μια απαράμιλλη οπτικοακουστική υπερπαραγωγή ευρωπαϊκών προδιαγραφών, με εκατοντάδες εκθέτες:

NINΤENDO SWITCH 2 Mega booth! Σχεδόν 150 τετραγωνικά σε δύο χώρους, και για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά την κυκλοφορία της, η καινούργια κονσόλα NINTENDO Switch 2 σου δίνει την ευκαιρία να γνωρίσεις έναν μαγικό κόσμο! Στην είσοδο σε περιμένουμε για φωτογραφίες στο Donkey Kong Bananza ενώ στην αρένα είναι διαθέσιμές για εσένα κονσόλες με ολοκαίνουργια παιχνίδια!

Τα μεγαλύτερα Esports Tournaments: Μπορεί πλέον η τραπεζική εμπειρία να είναι chill με το NEXT app από την Εθνική Τράπεζα, αλλά τα τουρνουά μας θα σε έχουν στην τσίτα! Δοκιμάστε τις ικανότητές σας σε πάνω από 37 διαφορετικά Τουρνουά, όπως League of Legends, Tekken, EA FC, Fortnite και Valorant, διεκδικώντας χιλιάδες ευρώ σε έπαθλα και δώρα!

Cosplay Show: Ο νο1 Διαγωνισμός στην Ελλάδα με χιλιάδες θεατές, σε συνεργασία με GICOF! Το κοστούμι σου σε στέλνει… Κορέα: νίκησε στον ελληνικό γύρο και εκπροσώπησε μας παγκοσμίως. Τεράστια έπαθλα και μια οπτική extravaganza του 360 stage για θεατές αλλά και διαγωνιζόμενους. Μια πραγματικά μοναδική εμπειρία και το εκρηκτικό φινάλε του διημέρου υπό την χορηγία της NINTENDO και της AXE για παραμένουμε φρέσκοι σε όλο το event!

Τελικοί Επίσημου Ελληνικού Πρωταθλήματος HLL, presented by WHATS’UP! Οι μάχες στρατηγικής κορυφώνονται: ποια ομάδα θα σηκώσει το κύπελλο για την σεζόν του 2025 και ποιοι θα μας εκπροσωπήσουν στο EMEA masters στην Ευρώπη;

Meet & Greet με Influencers: Συναντήστε από κοντά πάνω από 400 αγαπημένους streamers, youtubers ή pro gamers και μοιραστείτε μαζί τους απίθανες στιγμές!

CD MEDIA expo booth: Όταν είσαι η μεγαλύτερη εταιρεία διανομής video games στην νοτιοανατολική Ευρώπη, στον εκθεσιακό σου χώρο θα υπάρχουν οι καλύτερες εταιρίες και οι πιο καυτοί τίτλοι! Το ολοκαίνουργιο NBA2K26, το BORDERLANDS 4 και το METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER σε περιμενουν.

Εμπειρίες VR & AR: Ζήσε συναρπαστικές περιπέτειες σε εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, αγγίξτε το μέλλον του gaming μέσα από ξεχωριστές τεχνολογίες

SAMSUNG Experience: Στα 100 τ.μ. τεχνολογίας, το περίπτερο της Samsung σε προσκαλεί να δεις το gaming του αύριο, σήμερα. Δοκίμασε ζωντανά το νέο S25 Ultra, ζήσε demos στις νέες Neo QLED 8K τηλεοράσεις και την τεράστια 83” OLED τηλεόραση και δες για πρώτη φορά το Samsung Odyssey 3D Monitor και τα εντυπωσιακά Odyssey OLED monitors σχεδιασμένα για competitive play με εξαιρετικούς ρυθμούς ανανέωσης και απίστευτα χαμηλούς χρόνους απόκρισης. Μια ολοκληρωμένη, immersive εμπειρία που ανεβάζει το επίπεδο του gaming.

HEGA 2025: Τα βραβεία ελληνικών videogames sponsored by KNORR σε συνεργασία με τον Σύλλογο Δημιουργών Ψηφιακών Παιχνιδιών Ελλάδος, επιστρέφει βραβεύοντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς που πέρασε παρουσία στελεχών και επισήμων εθνικών οργανισμών. Ενώ για πρώτη φορά, προσθέσαμε ειδική κατηγορία για παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.

KFC Gaming Area: Για Lan Party είτε με το PC σου είτε με κονσόλα αλλά σίγουρα με το πιο τραγανό κοτόπουλο KFC, και για ακόμα περισσότερο λιώσιμο στο gaming με τα παιχνίδια του KFC Gaming Arena, αυτό είναι το σημείο για να βουτήξεις σε ατελείωτες ώρες gaming και…λαχταριστό κοτόπουλο σε απολαυστικές sauce!

Red Bull Zone: Νίκησε τους αντιπάλους σου σε συναρπαστικούς διαγωνισμούς ταχύτητας με τα φτερά του Red Bull, μέσα από τους πραγματικούς προσομοιωτές του Pilot Center. Παίξε το αγαπημένο σου Tetris® στο Red Bull Tetris® Booth και διεκδίκησε μοναδικά δώρα. Παρακολούθησε από κοντά BMX challenges hosted by TAKENBMX, το Σάββατο και την Κυριακή, 17:00 – 20:00, στην είσοδο της έκθεσης, και ετοιμάσου για ακραίες εμπειρίες που μόνο το Red Bull μπορεί να σου προσφέρει!

Και πολλά άλλα: Shopping , διαγωνισμοί, δώρα, εκθέσεις, μουσική και φαγητό!

Τι κάνει το “Back 2 School” μοναδικό

Γυρίζεις στα θρανία, αλλά σαν gamer! Workshops που ανεβάζουν level, cosplay που κλέβει την παράσταση, tournaments που ανεβάζουν αδρεναλίνη – όλα σε ένα μοναδικό event powered by CD MEDIA.Το concept φέρνει τη νεανική ενέργεια της επιστροφής στο σχολείο μέσα από gaming και τεχνολογία. Με workshops, ομιλίες και διαγωνισμούς, προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη εμπειρία, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα και το περιεχόμενο.

Γιατί να έρθεις

Κοινότητα: newbie ή pro, εδώ παίζουμε όλοι χωρίς filters.

newbie ή pro, εδώ παίζουμε όλοι χωρίς filters. Ενέργεια: τρεις μέρες non-stop gaming, mega εκθεση, cosplay και συζητήσεις γύρω από τον χώρο!

τρεις μέρες non-stop gaming, mega εκθεση, cosplay και συζητήσεις γύρω από τον χώρο! Μοναδικές ευκαιρίες: χιλιάδες ευρώ σε έπαθλα και δώρα, ταξίδι στην Κορέα μέχρι αποκλειστικά demo Stations.

