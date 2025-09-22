Generation Next: Τα nepo babies που κατέκτησαν το Λονδίνο

Από τον Romeo Beckham και την Iris Law μέχρι την Lila Moss και την Amelia Gray Hamlin, τα nepo babies κατακτούν τη μόδα

Η νέα γενιά ανεβαίνει δυναμικά στις πασαρέλες και κατακτά το ενδιαφέρον του κοινού. Στην πολυαναμενόμενη επιστροφή του H&M Studio στο London Fashion Week, το φως στράφηκε όχι μόνο στη συλλογή, αλλά και στα πρόσωπα που την παρουσίασαν: τα παιδιά μερικών από τις πιο γνωστές προσωπικότητες του διεθνούς jet set.

Ο Romeo Beckham έκανε το runway ντεμπούτο του στο Λονδίνο, με εμφάνιση που θύμιζε σκοτεινό ρομαντισμό. Ντυμένος εξ ολοκλήρου με μαύρο δέρμα, περπάτησε με την αυτοπεποίθηση ενός ανθρώπου που μεγάλωσε παρακολουθώντας τους γονείς του να μονοπωλούν τα φλας. Δίπλα του, η Iris Law συνέχισε την επιτυχημένη της πορεία στον χώρο της μόδας. Η platinum blonde κόρη του Jude Law και της Sadie Frost έχει ήδη γράψει τη δική της ιστορία, περπατώντας για μεγάλους οίκους όπως ο Versace.

Διάβασε επίσης: Manolo Blahnik: Τα παστέλ όνειρα της Μαρίας Αντουανέτας ζωντανεύουν μέσα από τη νέα του συλλογή

Η Lila Moss ενίσχυσε το δικό της μοντέλο-legacy, ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας της, Kate Moss. Με συνεχείς καμπάνιες και εμφανίσεις σε πασαρέλες, η 22χρονη έχει παράλληλα εξελιχθεί σε δημόσιο πρόσωπο ευαισθητοποίησης γύρω από τον Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1, με τον οποίο διαγνώστηκε από παιδί. Στην ίδια σκηνή, η Amelia Gray Hamlin, κόρη της Lisa Rinna και του Harry Hamlin, έδωσε το δικό της στίγμα με το opening look του show: thigh-high boots και faux-fur jacket που έστειλαν μήνυμα δύναμης και εκκεντρικής κομψότητας.

Το φαινόμενο όμως δεν περιορίζεται στο Λονδίνο. Η Apple Martin, κόρη της Gwyneth Paltrow και του Chris Martin, υπέγραψε πρόσφατα το πρώτο της μεγάλο συμβόλαιο ως πρόσωπο του Self-Portrait, ανακοινώνοντας τη συνεργασία μέσα από μια σειρά παιχνιδιάρικων Instagram selfies. Στο Λος Άντζελες, η Meadow Walker, κόρη του Paul Walker, και η Grace Burns, κόρη της Christy Turlington, πρωταγωνιστούν στη νέα καμπάνια του Re/Done, φωτογραφημένη στο εμβληματικό Harpel House.

Ακόμη και η Νέα Υόρκη αγκάλιασε την τάση. Η Sunday Rose Kidman-Urban, κόρη της Nicole Kidman και του Keith Urban, περπάτησε στις πασαρέλες για τους οίκους Khaite και Calvin Klein στο πλαίσιο του New York Fashion Week, επιβεβαιώνοντας ότι η δυναμική της Generation Next δεν γνωρίζει σύνορα.

Η γενιά που μεγάλωσε κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας δείχνει σήμερα ότι μπορεί να λάμψει με το δικό της φως. Με όπλο τη φρεσκάδα, το όνομα αλλά και το προσωπικό τους ταλέντο, τα νέα αυτά πρόσωπα επαναπροσδιορίζουν τι σημαίνει να «κληρονομείς» όχι απλώς μια καριέρα, αλλά μια ολόκληρη θέση στον λαμπερό κόσμο της μόδας.

Διάβασε επίσης: New York Fashion Week SS26: Οι τάσεις που θα καθορίσουν την επόμενη σεζόν

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.