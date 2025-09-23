Μουσικά Νέα 23.09.2025

Γιώργος Κακοσαίος: Με sexy dark διάθεση στο νέο του video clip «Ούτε εχθροί ούτε φίλοι»

Γιώργος Κακοσαίος
Από το πρώτο ολοκληρωμένο του άλμπουμ που φέρει τον τίτλο «Μάθε μου τον έρωτα»
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Συνεχίζει να μας εκπλήσσει ευχάριστα ο Γιώργος Κακοσαίος με video clip για το τραγούδι του «Ούτε εχθροί ούτε φίλοι», το τραγούδι που περιλαμβάνεται στο πρώτο ολοκληρωμένο του άλμπουμ «Μάθε μου τον έρωτα».

Ακολουθώντας τις σκηνοθετικές οδηγίες του Steven Airth ο ταλαντούχος ερμηνευτής ενσαρκώνει έναν πρωταγωνιστή που στοιχειώνεται από την ανάμνηση της κοπέλας με την οποία δεν μπορεί να ενωθεί. Highlight του video clip για το «Ούτε εχθροί ούτε φίλοι» το στοιχείο του νερού.

Γιώργος Κακοσαίος

Διάβασε επίσης: Γιάννης Πλούταρχος, Γιώργος Κακοσαίος και Κατερίνα ένωσαν το Κατράκειο σε μια μεγάλη μουσική βραδιά

Ένας αλληγορικός τρόπος που υποδηλώνει τον εγκλωβισμό του ψυχισμού του ενώσω η κοπέλα που κυριεύει τη μνήμη του τον παρακολουθεί αμείλικτη, άθικτη.

Γιώργος Κακοσαίος

Ο Γιώργος Κακοσαίος ακολουθούσε πιστά τις οδηγίες του σκηνοθέτη, δίνοντας για ακόμα μια φορά τον καλύτερο εαυτό του για ένα άρτιο αποτέλεσμα.

Γιώργος Κακοσαίος

Συμπρωταγωνίστρια στο video clip η Παγώνα Καρκουλή. Το «Ούτε εχθροί ούτε φίλοι», σε μουσική του ίδιου και στίχους της Ελένης Γιαννατσούλια, κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα, ενώ το ολοκληρωμένο άλμπουμ του νεαρού καλλιτέχνη διατίθεται και σε φυσική μορφή.

Δείτε το video clip:

Διάβασε επίσης: Γιώργος Κακοσαίος: Η πρώτη του περιοδεία σε Αμερική και Καναδά – Οι σταθμοί του tour του

New Video Clip
