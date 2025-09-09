Music News 09.09.2025

Γιώργος Κουβαράς – Γιάννης Σαββιδάκης: «Καλοκαίρι Αλλιώς» στην Ταράτσα του Λαμπέτη

Ο Γιώργος Κουβαράς παρουσιάζει τον Γιάννη Σαββιδάκη… αλλιώς - ΑΓΚΑΛΙΑ ΜΕ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
Mad.gr

Tην Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στην Ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, ο Γιάννης Σαββιδάκης σε ένα ξεχωριστό, νοσταλγικό μουσικό ταξίδι – κατάθεση ψυχής.

Ο γνωστός συνθέτης, τραγουδιστής και ηθοποιός ερμηνεύει  τραγούδια που αγαπήσαμε και παρουσιάζει το νέο του τραγούδι «Η τελευταία αγκαλιά» με ερμηνευτή τον οικοδεσπότη της βραδιάς, τον δημοσιογράφο Γιώργο Κουβαρά.

Μια μουσική παράσταση γεμάτη αναμνήσεις, με μερικά από τα πιο όμορφα ελληνικά τραγούδια των τελευταίων 60 χρόνων, με σπάνιες εξομολογήσεις και με πολύ κέφι, για να ονειρευτούμε, να διασκεδάσουμε και να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι.

Σύμβουλος περιεχομένου – επικοινωνίας: Βασιλεία Ζερβού, [email protected]

Τμήμα Επικοινωνίας:Όλγα Κομνηνού [email protected]

Δημόσιες Σχέσεις: Μαργαρίτα Μαρμαρά, [email protected]

Παραγωγή: Αθηναϊκά Θέατρα

Ημερομηνία: Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21:00

Οι πόρτες ανοίγουν: 20:00

Προπώληση εισιτηρίων: και στο τηλεφωνικό κέντρο των Αθηναϊκών Θεάτρων 211.1000.365

Τιμές εισιτηρίων:

Τμήμα Ομαδικών Κρατήσεων : 2111026277 & 210 2117240 εσωτ : 305  (τις εργάσιμες ημέρες από 11:00 έως 19:00)- email : [email protected]

Ταράτσα Λαμπέτη-Θερινή Σκηνή Γ. Λεμπέση

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, τηλέφωνο: 211.100.0365

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΙΔΑΚΗΣ Γιώργος Κουβαράς μουσική
