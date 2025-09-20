GNTM 6: Ανατροπή με τα νούμερα τηλεθέασης της πρεμιέρας

Με νέο κύκλο και φρέσκια ενέργεια, το reality μόδας του Star μπήκε ξανά στο παιχνίδι της τηλεθέασης

Το GNTM 6 έκανε το τηλεοπτικό του comeback το βράδυ της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου, και το κοινό έδειξε να υποδέχεται με ενδιαφέρον τον ανανεωμένο κύκλο του reality μόδας στο Star, έπειτα από ένα μεγάλο διάλειμμα.

Η πρεμιέρα σημείωσε ικανοποιητικές επιδόσεις, παρά τον έντονο ανταγωνισμό από άλλα προγράμματα.

Τι έδειξαν τα νούμερα της τηλεθέασης της πρεμιέρας του GNTM 6

Στο δυναμικό κοινό 18-54, το GNTM συγκέντρωσε ποσοστό 14,8%, φέρνοντάς το σχεδόν στην ίδια θέση με την επανάληψη της αγαπημένης σειράς «Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα» στον Alpha, που έφτασε το 14,6%. Λίγο πιο κάτω ακολούθησε το «Σόι Σου» με 14,1%, ενώ το «Είσαι το Ταίρι μου» στο MEGA σημείωσε 11,1%.

Από την άλλη, το Exathlon δεν κατάφερε να κερδίσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, μένοντας στο 5,9%, και το νέο επεισόδιο της σειράς «Το Δίχτυ» στην ΕΡΤ1 περιορίστηκε στο 4,6%.

Στο γενικό σύνολο, το GNTM κατάφερε να κρατήσει την πρώτη θέση με 12,9%, ακολουθούμενο από το «Σόι Σου» με 12,2%, και το «Είσαι το Ταίρι μου» στο 11,5%. Η «Μουρμούρα» έφτασε στο 11,4%, το Exathlon στο 9%, ενώ η σειρά της ΕΡΤ1 έκλεισε τη λίστα με 5,2%.

Αναλυτικά οι αποδόσεις της prime time

Δυναμικό Κοινό (18-54):

GNTM – 14,8%

Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα – 14,6%

Το Σόι Σου – 14,1%

Είσαι το Ταίρι μου – 11,1%

Exathlon – 5,9%

Το Δίχτυ (ΕΡΤ1) – 4,6%

Γενικό Σύνολο:

GNTM – 12,9%

Το Σόι Σου – 12,2%

Είσαι το Ταίρι μου – 11,5%

Μουρμούρα – 11,4%

Exathlon – 9%

Το Δίχτυ – 5,2%

