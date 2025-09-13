TV 13.09.2025

Grand Hotel: Η ημερομηνία πρεμιέρας του 2ου κύκλου

Grand Hotel
Τώρα είναι η ώρα της εκδίκησης, της τιμωρίας και της κάθαρσης
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το Grand Hotel ανοίγει ξανά τις πόρτες του για το κοινό του ΑΝΤ1, κάνοντας πρεμιέρα την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00. Η επιτυχημένη καθημερινή δραματική σειρά την προηγούμενη σεζόν έκοψε πρώτη το νήμα της τηλεθέασης.

Ο 2ος Κύκλος έρχεται με νέες ιστορίες μυστηρίου, δυνατούς και δύσκολους έρωτες, αγωνία, αλλά, κυρίως, αποκαλύψεις μυστικών από το σκοτεινό παρελθόν. Τώρα είναι η ώρα της εκδίκησης, της τιμωρίας και της κάθαρσης…

Grand Hotel 2ος κύκλος

Grand Hotel: Ο Παναγιώτης Μπουγιούρης μάς αποκαλύπτει τον ρόλο του

ΚΗΦΙΣΙΑ, 1926

Η Αλίκη θρηνεί για τον Πέτρο και το μόνο που της δίνει δύναμη είναι να βρει τον δολοφόνο του. Σύμμαχός της σε αυτή την επίπονη αναζήτηση, ο παλιός φίλος του Πέτρου, ο Άρης, ο οποίος, όμως, κρύβει τον πραγματικό σκοπό της άφιξής του στο Grand Hotel. Ένας νέος έρωτας θα γεννηθεί σιγά-σιγά ανάμεσά τους, αλλά τα εμπόδια θα είναι δύσκολο να ξεπεραστούν…

Grand Hotel 2ος κύκλος

Το Grand Hotel βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού μετά από μία αναπάντεχη καταστροφή και η Κυβέλη θα κάνει τα πάντα για να επιβιώσει και να επαναφέρει την παλιά αίγλη του ξενοδοχείου. Μία εξαφάνιση θα γίνει αφορμή για να βγει στο φως το πιο ένοχο μυστικό του Ρήγα, ο οποίος παραμένει ο απόλυτος κυρίαρχος. Μήπως ήρθε η ώρα της καταστροφής του;

Grand Hotel Δημήτρης Κίτσος

Ο Χαραλάμπης έρχεται αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις και ισχυρά διλήμματα. Ο Χατζημήτρος εισβάλλει στον μαχαλά με πολλές υποσχέσεις, αλλά και κρυφά σχέδια…

Στο ξενοδοχείο, προσλαμβάνεται νέος μαιτρ, που έχει ένα καλά κρυμμένο μυστικό. Μια φίλη της Αλίκης έρχεται από το Παρίσι για να τη βρει, αλλά την περιμένει μία μεγάλη έκπληξη. Νέοι χαρακτήρες έρχονται να απογειώσουν, αλλά και να καταστρέψουν τις ζωές των ηρώων. Όλες οι σχέσεις κλονίζονται και οι ισορροπίες αλλάζουν…

Grand Hotel: Η Αλεξάνδρα Παντελάκη μπαίνει στη σειρά – Ο ρόλος της

ANT1 Grand Hotel
