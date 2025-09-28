H απρόσμενη ατάκα του A$AP Rocky για τον Jay-Z που έγινε viral

Ο A$AP Rocky μιλά για τη νέα του ταινία «If I Had Legs I’d Kick You» και αποκαλύπτει πώς βλέπει τον Jay-Z

Ο A$AP Rocky, ένας από τους πιο πολυσυζητημένους καλλιτέχνες της γενιάς του, βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά μέσα από την δουλειά του στη μεγάλη οθόνη. Ο ράπερ λίγο πριν την πρεμιέρα του ψυχολογικού θρίλερ «If I Had Legs I’d Kick You» στις 10 Οκτωβρίου, μίλησε για τη νέα του δουλειά, τις απόψεις του γύρω από τη ψυχοθεραπεία και τον Jay-Z.

Μετά τη συνεργασία του με τον Spike Lee στο «Highest 2 Lowest», ο A$AP Rocky επιστρέφει με το «If I Had Legs I’d Kick You», όπου συμπρωταγωνιστεί με τη Rose Byrne. Ο ίδιος περιγράφει την ταινία με γλαφυρό τρόπο: «Ολόκληρη η ταινία είναι μια κρίση άγχους».

Διάβασε επίσης: Rihanna και A$AP Rocky: Το απρόσμενο όνομα που θέλουν να δώσουν στο μωρό τους

Η Rose Byrne μίλησε με ενθουσιασμό για τον συνάδελφό της: «Έχει μια φυσική περιέργεια και μεγάλο σεβασμό για τη δουλειά. Είναι αληθινά δημιουργικός. Οι σκηνές μου μαζί του ήταν δύσκολες γιατί έπρεπε να είμαι εξαιρετικά σκληρή. Το να παίξει αυτόν τον χαρακτήρα ήταν το πιο δύσκολο, γιατί είναι ειλικρινής και συμπονετικός. Έχει μια υπερφυσική γοητεία».

Ο A$AP Rocky δεν έκρυψε τις αμφιβολίες του για την ψυχοθεραπεία και στη συνέχεια εξέφρασε την πιο απροσδόκητη άποψη: «Νομίζω ότι ο Jay-Z είναι ψυχοθεραπευτής. Πολλοί άνθρωποι πάνε σε εκείνον με τα προβλήματά τους». Η φράση αυτή αντικατοπτρίζει τον σεβασμό που τρέφει ο A$AP Rocky για τον Jay-Z, όχι μόνο ως καλλιτέχνη, αλλά και ως καθοδηγητική φιγούρα στον χώρο της μουσικής.

Πέρα από την καριέρα του, ο A$AP Rocky παραμένει στο προσκήνιο και για την προσωπική του ζωή. Μαζί με τη Rihanna, με την οποία μοιράζεται μια από τις πιο πολυσυζητημένες σχέσεις της showbiz, καλωσόρισαν πρόσφατα το τρίτο τους παιδί.

Κεντρική φωτογραφία: www.imdb.com

Διάβασε επίσης: Η Rihanna έγινε μαμά για 3η φορά – Η φωτογραφία αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη της

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.