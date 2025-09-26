Η Άρτεμις Κυριακοπούλου μιλά στο mad.gr πριν ανέβει στη σκηνή του Παλλάς

Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, στις 21.00 οι «Μουσικοί του δρόμου» ανεβαίνουν στη σκηνή του Παλλάς

Δεν είναι λίγοι οι σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι ξεκίνησαν την καριέρα τους, κυριολεκτικά παίζοντας στο δρόμο, καλλιτέχνες όπως, ο B.B. King και η Tracy Chapman, η Janis Joplin και ο Rod Stewart, ο Manu Chao, οι Maneskin και τόσοι άλλοι…

Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, το Θέατρο Παλλάς τιμά τους καλλιτέχνες που δίνουν ζωή στις γωνιές της πόλης και γεμίζουν τους δρόμους με μελωδίες, ρυθμούς και συναίσθημα. Το Θέατρο Παλλάς μετατρέπεται σε παλιά αθηναϊκή μπουάτ και φιλοξενεί στη σκηνή του, τους «μουσικούς του δρόμου», σε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο, τότε που όλα ήταν πιο αγνά και ο ρομαντισμός είχε έναν μοναδικό τρόπο να εκφράζεται.

To mad.gr μίλησε με την Άρτεμις Κυριακοπούλου λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Παλλάς.

Πόσο Mad είναι να ερμηνεύεις ως street artist;

Πολύ απελευθερωτικό και έντονο συναίσθημα.

Η πιο mad αντίδραση από κάποιο άτομο που σε άκουγε να ερμηνεύεις;

Η πιο mad αντίδραση την ώρα που ερμήνευα ήταν μια ολόκληρη οικογένεια που έτυχε να περνάει από εκεί, να κάτσει στο δρόμο μαζί μου για 2 ολόκληρες ώρες – μέχρι και το τέλος του προγράμματος μου – δίνοντας μου συνεχώς παραγγελίες και αφήνοντας μου ένα τρελό οικονομικό ποσό στο τέλος ως δείγμα εκτίμησης!

Αγαπημένο spot για performance στην Αθήνα;

Αγαπημένο spot για performance στην Αθήνα είναι η Διονυσίου Αεροπαγίτου ιδίως καθ’όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδους υπό το ηλιοβασίλεμα και η Κηφισιά για τις cozy μέρες του χειμώνα.

Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι που θέλεις να ερμηνεύεις συνέχεια;

Αγαπημένο τραγούδι είναι το «Feeling Good» από Nina Simone.

To πιο mad σημείο που θα ήθελες να ερμηνεύσεις ακόμα κι αν είναι πολύ μακριά από την Αθήνα;

Το πιο mad σημείο για ερμηνεία είναι φυσικά το Leicester Square στο Λονδίνο!

Τι θα ακούσουμε από εσένα στο θέατρο Παλλάς, την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου;

Η βραδιά αυτή θα φέρει άρωμα παλαιάς Αθήνας, επομένως θα ακούσετε μερικές διασκευές από τα πιο αγαπημένα διαχρονικά κομμάτια των δεκαετιών μεταξύ 30’s & 60’s.



Οι μουσικοί του δρόμου ανεβαίνουν στη σκηνή του Παλλάς

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, στις 21.00

Θέατρο Παλλάς: Βουκουρεστίου 3-5, Αθήνα

Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας στο https://pallastheater.com/

