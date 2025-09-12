Η Αθήνα δεν κοιμάται: Το Μετρό και το Τραμ θα λειτουργεί 24 ώρες κάθε Σάββατο – Τι ισχύει για τα λεωφορεία

Το Μετρό και το Τραμ της Αθήνας ξεκινούν 24ωρη λειτουργία τα Σάββατα, προσφέροντας περισσότερη ελευθερία στις νυχτερινές μετακινήσεις

Από αυτό το Σάββατο, η Αθήνα μπαίνει σε νέα… νυχτερινή διάσταση. Οι πολίτες και οι επισκέπτες θα μπορούν να κινούνται χωρίς χρονικούς περιορισμούς, καθώς το Μετρό θα παραμένει ανοιχτό όλο το 24ωρο. Η πρωτοβουλία αφορά συγκεκριμένα τις γραμμές 2 και 3, ενώ το Τραμ, στις γραμμές Τ6 και Τ7, θα ακολουθεί αντίστοιχα πρόγραμμα.

Η αλλαγή δεν περιορίζεται μόνο στα μέσα σταθερής τροχιάς. Κάποιες πολυσύχναστες λεωφορειακές γραμμές θα έχουν επίσης 24ωρη λειτουργία τα Σάββατα κατά τους μήνες υψηλής ζήτησης. Η κίνηση αυτή σχεδιάστηκε ώστε οι Αθηναίοι να απολαμβάνουν μεγαλύτερη ευελιξία στις μετακινήσεις τους, ειδικά τις νυχτερινές ώρες, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η ασφάλεια μέσω επιπλέον μέτρων και προσωπικού.

Στο πλαίσιο των νέων αυτών αλλαγών, οι εργαζόμενοι στα ΜΜΜ θα λάβουν ειδική οικονομική ενίσχυση για τα νυχτερινά δρομολόγια, ενώ προβλέπονται και νέες προσλήψεις για την υποστήριξη του διευρυμένου ωραρίου. Ο στόχος είναι διπλός: να καλυφθούν οι ανάγκες των πολιτών και να μειωθούν τα ατυχήματα στους δρόμους μέσω καλύτερης οργάνωσης και συνεχούς παρουσίας μέσων μαζικής μεταφοράς.

Με την εφαρμογή του νέου προγράμματος, η Αθήνα καθίσταται πιο φιλική προς όσους ζουν και κινούνται τη νύχτα, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για μια πιο σύγχρονη και ασφαλή εμπειρία μετακίνησης στην πόλη.

Η λειτουργία Μετρό και Τραμ

Συχνότητες διέλευσης γραμμής 2 του Μετρό από 22:00 έως 10:00

Συχνότητες διέλευσης γραμμής 3 του Μετρό από 22:00 έως 10:00

Συχνότητες διέλευσης γραμμών Τ6 και Τ7 του Τραμ από 22:00 έως 10:00

Η λειτουργία Γραμμών Λεωφορείων

Γραμμές 24ωρης λειτουργίας τα Σάββατα, από 13/09 :

049 Πειραιάς – Ομόνοια

221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία

224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου

421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή

550 Παλαιό Φάληρο – Κηφισιά

608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου

703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος (μέσω Θηβών)

842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός

Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος

Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη

Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια

Γραμμές με μόνιμη 24ωρη λειτουργία όλες τις ημέρες τις εβδομάδας:

040 Πειραιάς – Σύνταγμα

11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία

Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών

Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών

Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών

Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό

Γραμμές με μόνιμη νυχτερινή λειτουργία όλες τις ημέρες της εβδομάδας:

400 Πειραιάς – Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας

500 Πειραιάς – Κηφισιά

790 Γλυφάδα – Περιστέρι – Ανθούπολη

Χ14 Σύνταγμα – Κηφισιά

