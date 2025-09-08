Η Belinda Carlisle επιστρέφει με νέο άλμπουμ με διασκευές ’60s και ’70s

Η θρυλική τραγουδίστρια των Go-Go’s στο «Once Upon a Time in California» διασκευάζει τραγούδια που τη συντρόφεψαν στην παιδική και εφηβική της ηλικία

Η Belinda Carlisle, η χαρακτηριστική φωνή πίσω από τους Go-Go’s και μία από τις πιο αγαπημένες παρουσίες της μουσικής σκηνής, επιστρέφει με ένα νέο άλμπουμ γεμάτο νοσταλγία και προσωπικές μνήμες. Το «Once Upon a Time in California», που μόλις κυκλοφόρησε, είναι μια συλλογή από διασκευές τραγουδιών των δεκαετιών του 1960 και του 1970. Το άλμπουμ περιέχει διασκευές των τραγουδιών που τη συντρόφεψαν στην παιδική και εφηβική της ηλικία στο Burbank, πριν βρεθεί στο προσκήνιο της punk σκηνής και των Go-Go’s.

Διάβασε επίσης: Η Lana Del Rey αποκαλύπτει νέο τίτλο και ημερομηνία για το άλμπουμ της

Στο άλμπουμ περιλαμβάνονται οι δικές της εκδοχές σε κλασικά τραγούδια όπως το «The Air That I Breathe», το «Get Together», το «Anyone Who Had a Heart», το «Never My Love» αλλά και το διαχρονικό «Superstar» των Carpenters. Η Belinda Carlisle επιλέγει έναν πιο τρυφερό και μελωδικό ήχο, σε αντίθεση με την ενέργεια που παρουσίασε στη φετινή επανένωση των Go-Go’s σε συναυλίες στην Καλιφόρνια και στη σκηνή του Coachella.

Όπως εξηγεί η ίδια, η έμπνευση πίσω από το «Once Upon a Time in California» προήλθε από την εποχή που οι DJs του Λος Άντζελες, σε σταθμούς όπως οι KHJ και KRLA, καθόριζαν την καθημερινότητα κάθε νέου στην πόλη. «Όλοι ακούγαμε τα ίδια δύο-τρία ραδιόφωνα. Εκείνοι οι σταθμοί δεν έπαιζαν απλώς μουσική, δημιουργούσαν κουλτούρα. Και αυτή η κουλτούρα διαμόρφωσε και εμένα», έχει αναφέρει σε δηλώσεις της.

Η Belinda Carlisle τονίζει ότι για την ίδια υπάρχει χώρος τόσο για την Karen Carpenter όσο και για τον Darby Crash, δείχνοντας πως το μουσικό της γούστο και οι επιρροές της εκτείνονται από το τρυφερό soft rock μέχρι το ωμό punk. «Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι πρέπει να διαλέξεις στρατόπεδο, αλλά εγώ έμαθα να αγαπώ και τις δύο πλευρές. Αυτή είναι η Καλιφόρνια, αυτή είναι η ιστορία μου», σημειώνει.

Με το «Once Upon a Time in California», η Belinda Carlisle προσφέρει μια γέφυρα ανάμεσα στις αναμνήσεις και το παρόν, θυμίζοντας στο κοινό ότι οι μουσικές ρίζες παραμένουν πάντα ζωντανές και πως η αγάπη για το τραγούδι μπορεί να ενώνει γενιές και είδη.

Το άλμπουμ αποτελεί έναν ύμνο στην κουλτούρα του ραδιοφώνου των ’60s και ’70s, αλλά και μια ευκαιρία για την ίδια να ξαναβρεί τον ήχο της νιότης της. Και για τους θαυμαστές της Belinda Carlisle, είναι μια υπενθύμιση ότι οι κλασικές μελωδίες δεν χάνουν ποτέ τη δύναμή τους, όταν τραγουδιούνται με αλήθεια και συναίσθημα.

Διάβασε επίσης: Oι Bon Jovi επιστρέφουν – Oι σπουδαίοι καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν στο album

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.