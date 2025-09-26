Η Dakota Johnson εντυπωσιάζει με μπλε see-through φόρεμα Gucci στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης

Η Dakota Johnson ξανά με διάφανο φόρεμα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης, αποδεικνύοντας γιατί το «naked dressing» παραμένει σήμα κατατεθέν της

Η Dakota Johnson συνεχίζει να δείχνει αφοσίωση στα διάφανα υφάσματα. Λίγες μέρες μετά το εντυπωσιακό της look στη Νέα Υόρκη με ένα see-through φόρεμα Gucci, η ηθοποιός εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης με ακόμα ένα τολμηρό διάφανο φόρεμα.

Η cobalt blue τουαλέτα με drop waist, δημιουργία του Demna για τον οίκο Gucci, είχε θεωρητικά μια διακριτική σιλουέτα. Ψηλό ζιβάγκο, μακριά μανίκια και φουσκωτή φούστα που ξεκινούσε από τους γοφούς. Η διάφανη υφή όμως έκανε το φόρεμα πιο τολμηρό από ό,τι φανταζόταν κανείς. Η Johnson κράτησε το μακιγιά της απλό και το χτένισμα και ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με διακριτικά κοσμήματα Roberto Coin, αφήνοντας το φόρεμα να πρωταγωνιστήσει από μόνο του.

Το «naked dressing» αποτελεί εδώ και καιρό μέρος των επιλογών της ηθοποιού για το κόκκινο χαλί. Η Dakota Johnson έχει επιλέξει εμφανίσεις που αφήνουν δέρμα να φαίνεται σε όλες τις μεγάλες πόλεις και τα φεστιβάλ μόδας, ακόμα και στο φημισμένο Cannes Film Festival, όπου το 2025 είχε απαγορευτεί προσωρινά η υπερβολική χρήση διάφανων υφασμάτων. Πριν από τη Ζυρίχη, η Johnson είχε φορέσει άλλη μια διάφανη δημιουργία του οίκου Gucci στο δείπνο Kering Caring for Women, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης.

Παρά τη στροφή των πασαρέλων της Νέας Υόρκης και του Μιλάνου προς πιο καλυμμένα και συντηρητικά σχέδια αυτή τη σεζόν, το διάφανο look παραμένει δημοφιλές ανάμεσα στις διασημότητες, και για την Johnson, ειδικά, αποτελεί πλέον σήμα κατατεθέν.

