Η Dua Lipa κλείνει τις εμφανίσεις της στο Madison Square Garden έχοντας στο πλευρό της τον Lenny Kravitz

Η Dua Lipa ολοκλήρωσε την τετραήμερη σειρά εμφανίσεών της στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη με έναν ξεχωριστό καλεσμένο, προσφέροντας στο κοινό μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. Η διάσημη τραγουδίστρια ανέβασε στη σκηνή τον Lenny Kravitz για να ερμηνεύσει το κλασικό του κομμάτι «It Ain’t Over ‘Til It’s Over» την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου. Καθώς ανακοίνωνε την έκπληξη, η Dua Lipa, με το γνωστό της χιούμορ, είπε γελώντας στο κοινό: «Έχουμε μια έκπληξη για το τελευταίο μας βράδυ στη Νέα Υόρκη. Μην πείτε ότι δεν κάνω τίποτα καλό για εσάς. Νέα Υόρκη, καλωσορίστε τον δικό μας Lenny Kravitz».

Η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε αμέσως με τις πρώτες νότες του τραγουδιού, ενώ ο καλλιτέχνης κατέβηκε στον διάδρομο της σκηνής με την κιθάρα του στα χέρια. Η εμφάνισή του ήταν μόνο μία από τις εκπλήξεις των συναυλιών της τραγουδίστριας στο Madison Square Garden. Την προηγούμενη μέρα, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, ο Nile Rodgers ανέβηκε στη σκηνή για να συμμετάσχει στις εμφανίσεις της, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη λάμψη στο πρόγραμμα.

Η 30χρονη τραγουδίστρια δημοσίευσε στο Instagram στις 22 Σεπτεμβρίου φωτογραφίες από τις εμφανίσεις της και έγραψε: «Τσίμπησέ με, τσίμπησέ με. Τέσσερις sold out νύχτες στο Madison Square Garden. Τέσσερις αξέχαστες νύχτες γεμάτες την πιο ηλεκτρική και ασταμάτητη ενέργεια. Είμαι βαθιά ευγνώμων σε όλους εσάς που ήρθατε και ζωντανέψατε το χώρο μαζί μου. Η αγάπη σας είναι κάτι που θα κρατήσω για πάντα».

Το pop icon ευχαρίστησε επίσης δημόσια τον Rodgers και τον Kravitz για τη συμμετοχή τους στη σκηνή, αναφέροντας ότι η κοινή εμφάνιση με καλλιτέχνες που την επηρέασαν ως καλλιτέχνη ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ο Lenny Kravitz δημοσίευσε με τη σειρά του φωτογραφίες μαζί της στο Instagram γράφοντας: «Dua Lipa ευχαριστώ που με κάλεσες να τραγουδήσω μαζί σου χτες το βράδυ. Το να κάνουμε μουσική μαζί ήταν καθαρή χαρά. Αγάπη και σεβασμός».

Η Dua Lipa βρίσκεται σε περιοδεία σχεδόν όλο το 2025 στο πλαίσιο του «Radical Optimism Tour» που ξεκίνησε τον Μάρτιο στην Αυστραλία και θα ολοκληρωθεί στις 5 Δεκεμβρίου στη Μεξικό Σίτι.

