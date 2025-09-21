Celeb News 21.09.2025

Η Ελένη Φουρέιρα εμφανίστηκε στην ΗθΕ 2025 με πυρετό και δε κατάλαβε κανείς τίποτα

Η Ελένη Φουρέιρα ξεσήκωσε το κοινό της Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2025 με εκρηκτική εμφάνιση, ακόμα και υπό δύσκολες συνθήκες
Μαρία Χατζηγιάννη

Η σκηνή της Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2025 από την Amita Motion πήρε φωτιά όταν η Ελένη Φουρέιρα ανέβηκε πάνω της και προσέφερε μια έκρηξη ενέργειας που δεν άφησε κανέναν αδιάφορο.

Η pop queen της καρδιάς μας εμφανίστηκε πιο εντυπωσιακή από ποτέ. Με το πρώτο beat κατάφερε να ξεσηκώσει κάθε γωνιά του χώρου. Η σκηνική της παρουσία ήταν εκρηκτική, οι χορογραφίες δυναμικές και οι επιτυχίες της απλώς «έδεσαν» το show, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά γιατί θεωρείται μία από τις κορυφαίες entertainers της ελληνικής σκηνής.

Κεντρική εικόνα: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Διάβασε επίσης: ΗΘΕ 2025: Η εκρηκτική εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα στην Πλατεία Νερού

Το κοινό δεν σταμάτησε στιγμή να χορεύει, να τραγουδάει και να χειροκροτάει. Κάθε κίνηση, κάθε νότα και κάθε βλέμμα της ήταν καθαρή θετική ενέργεια. Από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο τραγούδι, η Ελένη Φουρέιρα τα έδωσε όλα πάνω στη σκηνή, με το vibe να χτυπάει κόκκινο και τη διάθεση όλων να εκτοξεύεται στα ύψη.

Υπάρχει όμως ένα στοιχείο που κάνει το performance ακόμα πιο αξιομνημόνευτο. Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με πυρετό. Όπως η ίδια αποκάλυψε σε ανάρτησή της στο Instagram μια μέρα μετά τη συναυλία: «Αν και άρρωστη χθες με πυρετό τα καταφέραμε και πραγματικά η θετική σας ενέργεια και η αγάπη σας μου έδωσε δύναμη και πέρασα μαγικά. Σας ευχαριστώ!»

Αυτό ακριβώς είναι η Ελένη Φουρέιρα. Αυθεντική, παθιασμένη και με την ικανότητα να αλλάζει τη διάθεση του κόσμου με ένα μόνο τραγούδι. Η αφοσίωσή της, ακόμα και υπό δύσκολες συνθήκες, απέδειξε ότι η θετική ενέργεια δεν είναι απλά σύνθημα αλλά τρόπος ζωής πάνω στη σκηνή.

Το εκρηκτικό performance της Ελένης Φουρέιρα στη σκηνή της ΗΘΕ 2025

Διάβασε επίσης: 20 χρόνια Ημέρας Θετικής Ενέργειας: Τα highlights της επετειακής βραδιάς

