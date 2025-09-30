Η Emerald Fennell υπερασπίζεται τα άκρως ερωτικά Ανεμοδαρμένα Ύψη

Η σκηνοθέτις μιλά για την τολμηρή της προσέγγιση, τις κατηγορίες περί ερωτισμού και τις επιλογές του καστ με την Margot Robbie και τον Jacob Elordi

Η Emerald Fennell, σκηνοθέτις που έγινε γνωστή με τις ταινίες «Promising Young Woman» και «Saltburn», παρουσίασε για πρώτη φορά δημόσια τη δική της εκδοχή πάνω στο εμβληματικό μυθιστόρημα της Emily Brontë, «Ανεμοδαρμένα Ύψη». Η πολυσυζητημένη ταινία, που ήδη προκαλεί αντιδράσεις για την αισθητική και τολμηρή της προσέγγιση, έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, στις 14 Φεβρουαρίου. Μιλώντας στο Brontë Women’s Writing Festival στην Αγγλία, η Emerald Fennell αποκάλυψε τις προθέσεις της: «Ήθελα να φτιάξω κάτι που θα με έκανε να νιώσω όπως ένιωσα όταν το διάβασα για πρώτη φορά. Πρόκειται για μια συναισθηματική αντίδραση σε ένα έργο. Είναι κάτι πρωτόγονο».

Το πρώτο τρέιλερ που δόθηκε στη δημοσιότητα ενίσχυσε αυτή την αίσθηση. Σκηνές όπως το ζύμωμα ψωμιού με υπονοούμενα, ο ιδρώτας να κυλάει στην πλάτη του Jacob Elordi, ένα δάχτυλο που μπαίνει στο στόμα ενός ψαριού και στιγμές έντονης σωματικής έντασης έδωσαν αφορμή για συζητήσεις ότι η ταινία αγγίζει υπερβολικά ερωτικά μονοπάτια. Η Emerald Fennell, ωστόσο, απάντησε κατηγορηματικά: «Υπάρχει λόγος που οι άνθρωποι σοκαρίστηκαν τόσο όταν εκδόθηκε».

Η σκηνοθέτις υπογράμμισε το βάρος της ευθύνης που συνεπάγεται μια νέα κινηματογραφική εκδοχή: «Ξέρω ότι αν το έκανε κάποιος άλλος, θα θύμωνα. Είναι ένα υλικό πολύ προσωπικό. Ο τρόπος που σχετιζόμαστε με τους χαρακτήρες είναι ιδιωτικός». Παρά την ελευθερία που πήρε σε κάποιες επιλογές, η Emerald Fennell τόνισε ότι κράτησε μεγάλο μέρος του πρωτότυπου διαλόγου: «Ήμουν αποφασισμένη να διατηρήσω όσο περισσότερους διαλόγους μπορούσα, γιατί είναι οι καλύτεροι διάλογοι που γράφτηκαν ποτέ. Δεν θα μπορούσα να τους βελτιώσω, και ποιος θα μπορούσε;»

Οι αμφιλεγόμενες επιλογές του καστ

Η επιλογή της Margot Robbie για τον ρόλο της Cathy και του Jacob Elordi για τον Heathcliff προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς η Robbie είναι 35 ετών ενώ η Cathy στο βιβλίο είναι έφηβη, και ο Elordi δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή του «σκουρόχρωμου» Heathcliff.

Η Emerald Fennell, ωστόσο, υπερασπίστηκε τις αποφάσεις της. Για τον Elordi είπε: «Έμοιαζε ακριβώς με την εικονογράφηση του Heathcliff στην πρώτη έκδοση που διάβασα. Από τότε ήξερα ότι είναι ο Heathcliff μου».

Για τη Margot Robbie, η σκηνοθέτις ήταν ακόμα πιο ενθουσιώδης: «Είναι τόσο όμορφη, ενδιαφέρουσα και απρόβλεπτη, και είναι το είδος του ανθρώπου που, όπως η Cathy, μπορεί να ξεφύγει από τα πάντα. Νομίζω πως ειλικρινά θα μπορούσε να κάνει ακόμη και μια σειρά φόνων και κανείς δεν θα έλεγε τίποτα. Και αυτή είναι η Cathy για μένα. Χρειαζόταν κάποια σαν τη Margot, που είναι αστέρι, όχι μόνο μια απίστευτη ηθοποιός αλλά κάποια που έχει μια άλλη δύναμη, μια θεϊκή δύναμη, που κάνει τους ανθρώπους να χάνουν το μυαλό τους».

Με την ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» να κυκλοφορεί ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, η Emerald Fennell τοποθετείται στο επίκεντρο ενός έντονου διαλόγου: μπορεί μια κλασική ιστορία να αποκτήσει νέα ζωή μέσα από μια ερμηνεία τολμηρή, σεξουαλική και «πρωτόγονη»; Η ίδια δείχνει αποφασισμένη να πει το δικό της κινηματογραφικό «όχι» στη συμβατικότητα και να συστήσει ξανά τη σκοτεινή και παθιασμένη δύναμη της Emily Brontë στη νέα γενιά θεατών.

