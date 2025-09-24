Η fitness ρουτίνα της Marseaux και το φαγητό που δεν μπορεί να αντισταθεί

Από τη γυμναστική πέντε φορές την εβδομάδα μέχρι την αδυναμία της στη σοκολάτα, η Marseaux μιλάει στο mad.gr για τις fitness συνήθειες της

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 από την Amita Motion γέμισε την Πλατεία Νερού στο Φάληρο με μουσική, πάθος και θετική διάθεση. Το mad.gr βρέθηκε backstage και κατέγραψε τις πιο έντονες στιγμές από το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που ξεχώρισαν, η Marseaux έφερε την πιο εκρηκτική ενέργεια στη σκηνή, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά γιατί θεωρείται μια από τις πιο δυναμικές παρουσίες της νέας γενιάς.

Το act της δεν ήταν απλώς ένα performance, ήταν μια πραγματική έκρηξη δύναμης, ρυθμού και φυσικής αντοχής. Με το χαρακτηριστικό της στιλ, δερμάτινη φούξια καμπαρτίνα και total white boxing set, και ένα setlist που ξεσήκωσε τους χιλιάδες θεατές, απέδειξε ότι πίσω από μια τέτοια εμφάνιση κρύβεται σκληρή προετοιμασία, πειθαρχία και καθημερινή φροντίδα του εαυτού της.

Η ίδια αποκάλυψε στο mad.gr ότι το fitness είναι σημαντικό κομμάτι της ζωής της. Aπό τις ώρες γυμναστικής που τη βοηθούν να αντεπεξέρχεται στις απαιτήσεις της σκηνής, μέχρι τις διατροφικές της συνήθειες που της χαρίζουν ενέργεια και ισορροπία. Στην αποκλειστική Q&A συνέντευξη που ακολουθεί, η Marseaux μοιράζεται τις δικές της fitness συνήθειες και μικρά μυστικά που την κρατούν πάντα σε φόρμα και γεμάτη θετική ενέργεια.

Fitness Q&A με τη Marseaux

Ποιο είναι το fitness ritual που ακολουθείς για να αντεπεξέρχεσαι στις απαιτήσεις της σκηνής;

Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο fitness ritual, αλλά μπορώ να πω ότι κάνω γυμναστική πάρα πολύ, δηλαδή πέντε μέρες από τις επτά. Νομίζω ότι είναι κάτι που με κρατάει σε εγρήγορση και με βοηθά να είμαι fit.

Τι αγαπάς και τι μισείς στο κομμάτι της διατροφής;

Αυτό που μισώ πάρα πολύ στη διατροφή είναι ότι δεν μπορώ να τρώω κάθε μέρα σοκολάτα και συγκεκριμένα ό,τι έχει να κάνει με τη γεύση του bueno. Αυτό που αγαπώ είναι ότι μου αρέσουν αρκετά κάποια πιο διατροφικά πιάτα. Μου αρέσει το στεγνό κρέας και μου αρέσουν πάρα πολύ οι σαλάτες. Οπότε κάπως τα βγάζω πέρα.

Τι είναι αυτό που σε κρατά πειθαρχημένη απέναντι στο απαιτητικό κομμάτι της διατροφής;

Νομίζω πως ο λόγος που διατηρώ μια ισορροπημένη διατροφή είναι γιατί μου δίνει ενέργεια για να ανταπεξέρχομαι στη δύσκολη καθημερινότητα μιας τραγουδίστριας.

