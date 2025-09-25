Καφές ή δράση; Με τη Gal Gadot και τον Schwarzenegger παίρνεις και τα 2

Η Gal Gadot και ο Arnold Schwarzenegger σε ένα χιουμοριστικό promo video του Netflix για την ταινία «Heart of Stone» σερβίρoυν δράση μαζί με… καφεΐνη

Όταν δύο εμβληματικά πρόσωπα της παγκόσμιας κινηματογραφικής σκηνής συναντιούνται, το αποτέλεσμα είναι συνήθως εκρηκτικό. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στη νέα προωθητική καμπάνια του Netflix, όπου η Gal Gadot και ο Arnold Schwarzenegger μοιράζονται την ίδια μηχανή espresso, προσφέροντας χιούμορ, δράση και μια δόση… καφέ με ανατρεπτική γεύση. Η Gal Gadot πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία δράσης του Netflix «Heart of Stone», που κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα. Σε clip που παρουσίασε το Netflix, ο Arnold Schwarzenegger εμφανίζεται στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας φορώντας μαύρη ποδιά με το λογότυπο της πλατφόρμας και φροντίζοντας μια μηχανή εσπρέσο. Όταν η Gal Gadot εμφανίζεται και ρωτά γιατί ο Schwarzenegger, ο οποίος έχει τον τίτλο του «Chief Action Officer» του Netflix, σερβίρει καφέ, εκείνος απαντά: «Βεβαιώνομαι ότι όλα στο Netflix έχουν όσο το δυνατόν περισσότερη δράση».

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας καφές εκρήγνυται στο πρόσωπο ενός υπαλλήλου στο βάθος, με τον Arnold Schwarzenegger να στρέφει ξανά την προσοχή του στη συνάδελφό του, επαινώντας την ταινία της. Η Gal Gadot ανταπαντά πως η «Heart of Stone» είναι «ό,τι ακριβώς περιμένεις από μια κατασκοπευτική ταινία».

Η σκηνή συνεχίζεται με τη Gal Gadot να περνά πίσω από τον πάγκο και να προσπαθεί να βοηθήσει τον Arnold Schwarzenegger. Το αποτέλεσμα είναι ένας συγκλονιστικός latte. «Ένας σπουδαίος κατάσκοπος αντέχει τα πάντα υπό πίεση», σχολιάζει η Gadot και φεύγει ενώ ο καφες εκρήγνυται… στο πρόσωπο του Schwarzenegger. Το βίντεο καταλήγει σε πλάνα από την ταινία «Heart of Stone».

Στην ταινία, η Gal Gadot υποδύεται τη Rachel Stone, μια πράκτορα που καλείται να αποτρέψει την Alia Bhatt από το να κλέψει ένα πολύτιμο μυστικό όπλο της υπηρεσίας, γνωστό ως «Heart». Σύμφωνα με το Netflix, το αντικείμενο αυτό είναι «η ισχυρότερη τεχνητή νοημοσύνη στον κόσμο».

Η Gal Gadot, που εκτός από πρωταγωνίστρια είναι και παραγωγός του «Heart of Stone», συνεργάστηκε στην παραγωγή με τον σύζυγό της, Jaron Varsano. Σε πρόσφατη συνέντευξή της αποκάλυψε το μυστικό της επιτυχημένης τους συνεργασίας: «Το κλειδί είναι να αφήνεις τα εγώ στην άκρη».

Περιγράφοντας τη δυναμική τους, η ηθοποιός πρόσθεσε: «Νομίζω πως το μεγαλύτερο μάθημα ήταν ότι συμφωνήσαμε να διαφωνούμε. Εκείνος έχει τη δική του άποψη, εγώ τη δική μου, και δεν πειράζει αν δεν σκεφτόμαστε το ίδιο».

Η ταινία «Heart of Stone» φέρνει στο πλευρό της Gal Gadot και τον Jamie Dornan, την Alia Bhatt, τη Sophie Okonedo, τον Matthias Schweighöfer, τη Jing Lusi και τον Paul Ready. Παράλληλα, ο Arnold Schwarzenegger συνεχίζει την πορεία του στο Netflix με τη σειρά δράσης «Fubar» αλλά και με το ντοκιμαντέρ «Arnold».

