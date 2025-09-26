Celeb News 26.09.2025

Η ιδιαίτερη εμφάνιση της Bella Hadid στο Παρίσι μετά τη νοσηλεία της

Bella Hadid
Το γνωστό μοντέλο προσπαθεί να επανέλθει στην καθημερινότητα της μόδας
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Bella Hadid έκανε τη πρώτη δημόσια εμφάνισή της στο Παρίσι λίγες ημέρες αφότου νοσηλεύτηκε λόγω της νόσου Lyme. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου εθεάθη να κυκλοφορεί στην πόλη με στυλ, φορώντας μια καφέ καμπαρντίνα και μαύρα οβάλ γυαλιά ηλίου, δείχνοντας πως προσπαθεί να επανέλθει στην καθημερινότητα της μόδας.

Μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα, στις 18 Σεπτεμβρίου, η μητέρα της, Yolanda Hadid, δημοσίευσε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, περιγράφοντας με ειλικρίνεια τη θεραπεία που ακολουθεί η κόρη της για τη νόσο Lyme. «Όπως μπορείτε να καταλάβετε, βλέποντας τη Bella να υποφέρει σιωπηλά έχει προκαλέσει μέσα μου την πιο βαθιά απελπισία», έγραψε. «Η αόρατη αναπηρία της χρόνιας νευρολογικής νόσου Lyme είναι δύσκολο να εξηγηθεί ή να γίνει κατανοητή από κάποιον».

bella_hadid
https://www.instagram.com/bellahadid/

Διάβασε επίσης: Bella Hadid: Οι φωτογραφίες από το νοσοκομείο και η υποστήριξη από την αδελφή της, Gigi

Η Yolanda ι έχει δηλώσει ότι η μάχη της κόρης της είναι ιδιαίτερα σκληρή, λόγω των επαναλαμβανόμενων υφέσεων και της αβεβαιότητας που συνοδεύει τη διάγνωση. Σύμφωνα με αναφορές, η Bella είχε νοσηλευτεί και πρόσφατα, με φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν να την δείχνουν συνδεδεμένη σε ορούς, αφήνοντας τους θαυμαστές να ανησυχούν για την εξέλιξη της κατάστασής της.

bella_hadid
https://www.instagram.com/bellahadid/

Στην ίδια ανάρτηση αναφέρει ότι η έξοδος της στο Παρίσι συνέπεσε με την πρώτη ημέρα γυμναστηρίου μετά από καιρό, προσπαθώντας να ανακτήσει τη φυσική της αντοχή.

Η υπόθεση της Bella Hadid φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με χρόνιες, «αόρατες» ασθένειες, ειδικά όταν η δημοσιότητα και η κοινωνική πίεση δίνουν μια άλλη διάσταση στη μάχη.

Διάβασε επίσης: Η Miley Cyrus αποκαλύπτει τη απλή δραστηριότητα που την κρατά νηφάλια

