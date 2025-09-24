Η Katy Perry πατάει «φρένο» και επαναπροσδιορίζει την καριέρα της

Η Katy Perry γιορτάζει την επέτειο του «143» με εξομολόγηση για την πορεία της, τις δυσκολίες, αλλά και την αγάπη προς τους θαυμαστές της

Σε μια ανάρτηση στο Instagram που συνδύαζε ειλικρίνεια, συγκίνηση και αναστοχασμό, η Katy Perry γιόρτασε την πρώτη επέτειο του άλμπουμ της «143», δηλώνοντας ότι αφήνει πίσω της κάθε προσπάθεια «να πιέζει» την καριέρα της. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους θαυμαστές της φωτογραφίες και βίντεο από την περιοδεία της «Lifetimes Tour», ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στις ανατροπές που βίωσε την τελευταία χρονιά.

Η Katy Perry εξήγησε ότι το «143» ήταν για εκείνη ένας τρόπος να επανασυνδεθεί με το κοινό της: «Ένα χρόνο πριν κυκλοφόρησε το “143” και αυτό το Σαββατοκύριακο πήρα τον χρόνο μου να σκεφτώ αυτό το γεγονός. Οι δίσκοι είναι στιγμιότυπα, μια προσπάθεια του καλλιτέχνη να πει την ιστορία του, ελπίζοντας ότι κάποιος θα αναγνωρίσει τον εαυτό του σε αυτά τα μηνύματα. Για μένα το “143” ήταν κυριολεκτικά το “σ’ αγαπώ” στους θαυμαστές μου. Κοιτώντας πίσω, συνειδητοποιώ ότι ήταν όλο για την επανασύνδεση μαζί τους μέσα από αυτά τα τραγούδια και την περιοδεία».

Διάβασε επίσης: Orlando Bloom: Μιλά πρώτη φορά για τον χωρισμό του από την Katy Perry

Η τραγουδίστρια πρόσθεσε: «Μαζί περάσαμε πραγματικά σκαμπανεβάσματα. Γιορτάζουμε τις νίκες και συλλογιζόμαστε τις απώλειες. Όλα είναι πολύτιμα. Ας ελπίσουμε ότι θα εξελιχθούμε μαζί για χρόνια και, στο τέλος, θα είμαστε περήφανοι που δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό σε έναν ατελή κόσμο».

Οι σκιές και οι προκλήσεις

Η χρονιά για την Katy Perry δεν ήταν εύκολη. Το «143» κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2024 και τον Ιούνιο ήρθε ο χωρισμός της τραγουδίστριας από τον Orlando Bloom, με τον οποίο ωστόσο συνεχίζουν να συνεργάζονται αρμονικά για την ανατροφή της κόρης τους Daisy Dove. Νωρίτερα, η τραγουδίστρια είχε λάβει μέρος στην πρώτη αποκλειστικά γυναικεία αποστολή στο διάστημα με την Blue Origin, μια εμπειρία που δίχασε την κοινή γνώμη.

Πέρα από τις εξωτερικές προκλήσεις, η Katy Perry αποκάλυψε ότι η χρονιά αυτή ήταν και μια εσωτερική αναζήτηση: «Σε όλα αυτά τα πάνω και τα κάτω, ρωτούσα τον εαυτό μου αν πραγματικά με αγαπώ κάθε μέρα. Σήμερα η απάντηση είναι “ναι”. Είμαι περήφανη για το πού και πώς έχω φτάσει. Περήφανη για μένα, για τους θαυμαστές μου και για το ότι συνεχίζω να παλεύω. Αυτή είναι η διαδρομή».

Κλείνοντας την ανάρτησή της, έγραψε: «Ό,τι κι αν έρθει στη συνέχεια, το αφήνω να ξεδιπλωθεί φυσικά. Χωρίς πίεση, χωρίς έλεγχο, απλώς εμπιστεύομαι τους αγγέλους, τους θαυμαστές και τη μουσική να με οδηγήσουν εκεί που πρέπει. Να ξέρετε αυτό: η αγάπη μου για εσάς είναι άνευ όρων, και δεν θα μπορούσα να το κάνω χωρίς εσάς».

Η Katy Perry, με μια ειλικρινή δημόσια εξομολόγηση, δείχνει πως βρίσκεται σε μια νέα φάση ωριμότητας: λιγότερο προσηλωμένη στις πιέσεις της καριέρας και περισσότερο αφοσιωμένη στη σχέση με τον εαυτό της και τους θαυμαστές της. Το «143» παραμένει για εκείνη όχι απλώς ένα άλμπουμ, αλλά μια γέφυρα επικοινωνίας και αγάπης. Και όπως η ίδια τονίζει, η συνέχεια θα έρθει φυσικά, χωρίς καταναγκασμούς, με οδηγό τη μουσική και την αλήθεια της.

Διάβασε επίσης: Η επική αντίδραση της Mariah Carey όταν έμαθε ότι η Katy Perry πήγε στο διάστημα

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.