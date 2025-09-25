Η Kim Kardashian λανσάρει το NikeSkims με εντυπωσιακή παρουσίαση στη Νέα Υόρκη

Η πρώτη συνεργασία Skims x Nike έκανε ντεμπούτο με μια δημόσια performance, ενισχύοντας το brand της Kim στον χώρο του sportswear

Η πολυαναμενόμενη συνεργασία της Kim Kardashian με τη Nike, που φέρει το όνομα NikeSkims, κάνει επίσημα πρεμιέρα στις 26 Σεπτεμβρίου.

Το πρωί της Τετάρτης, η Kim παρουσίασε για πρώτη φορά τη συλλογή με ένα δυναμικό street performance με τίτλο «Bodies at Work», στα σκαλιά της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης.

Στο πλευρό της βρέθηκαν η αδερφή της Khloé Kardashian και η μητέρα τους, Kris Jenner, οι οποίες στήριξαν την Kim φορώντας κομμάτια από τη νέα συλλογή, η οποία αποτελεί την πρώτη επίσημη συνεργασία ανάμεσα στη Skims και τη Nike. Οι 3 τους κάθσιαν στην πρώτη σειρά, σε σκηνοθετικές καρέκλες ντυμένες στα μαύρα, για να παρακολουθήσουν την παράσταση.

Η Kim εμφανίστηκε με μακρυμάνικο V-neck crop top και ψηλόμεσο κολάν, ενώ ολοκλήρωσε το outfit με ένα φουσκωτό oversized παλτό. Η Khloé διάλεξε ένα κοντομάνικο top με ψηλό λαιμό και το ίδιο κολάν, ενώ η Kris επέλεξε ένα εφαρμοστό φούτερ με φερμουάρ και σατέν jogger παντελόνι. Και οι τρεις συνδύασαν τα looks τους με μεγάλα, σκούρα γυαλιά ηλίου, δίνοντας έμφαση στην ενιαία αισθητική.

Η εκδήλωση ήταν ανοιχτή στο κοινό, με τη μουσική να ακούγεται από μακριά και τους περαστικούς να σταματούν για να παρακολουθήσουν. Οι χορεύτριες/μοντέλα, ντυμένες με κομμάτια της συλλογής όπως σορτς, leggings και αθλητικά σουτιέν σε αποχρώσεις του καφέ, στάθηκαν σε 7 σειρές πάνω στα σκαλιά και εκτέλεσαν συγχρονισμένες κινήσεις που παρέπεμπαν τόσο σε ασκήσεις προθέρμανσης όσο και στο αθλητικό πνεύμα της καμπάνιας. Στην καμπάνια συμμετέχουν κορυφαίες αθλήτριες όπως η Serena Williams, η Sha’Carri Richardson, η Jordan Chiles και η Chloe Kim.

Παράλληλα, η Kim ολοκλήρωσε το look της με μποτάκια-κάλτσες με μυτερή μύτη και τακούνι, δίνοντας έναν πιο κομψό τόνο στο αθλητικό στυλ της ημέρας.

Τις προηγούμενες μέρες, η Kim είχε έντονη παρουσία στα media, καθώς φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο της γαλλικής Vogue Οκτωβρίου, φορώντας μόνο κοσμήματα Cartier στο κρεβάτι. Σε δηλώσεις της μέσα στο περιοδικό, έκανε έμμεσες αναφορές στον πρώην σύζυγό της, Kanye West, λέγοντας ότι πλέον αισθάνεται πιο ανεξάρτητη και σίγουρη για τον εαυτό της:

«Παλιά χρειαζόμουν πάντα την έγκριση κάποιου άλλου για να πάρω μια απόφαση,» είπε χαρακτηριστικά. «Μπορείς να το φανταστείς; Είναι τρελό να βασίζεσαι τόσο στις γνώμες των άλλων.»

Με το νέο της mindset, μια συνεργασία με έναν κολοσσό όπως η Nike δείχνει να είναι η ιδανική εξέλιξη για το brand της Skims.

Η συλλογή NikeSkims θα κυκλοφορήσει επίσημα την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί στο skims.com αλλά και σε επιλεγμένα καταστήματα της Nike και της Skims. Θα περιλαμβάνει 58 διαφορετικά σχέδια, σε μεγέθη από XXS έως 4X, με τιμές που κυμαίνονται από $38 έως $148.

