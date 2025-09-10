Η Κιμ Κίλιαν νίκησε τον καρκίνο και το αποκάλυψε με μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram

Μια πολύ ευχάριστη ανακοίνωση έκανε η Κιμ Κίλιαν μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, αποκαλύπτοντας συγκεκριμένα ότι έφτασε στο τέλος μιας πολύμηνης μάχης με τον καρκίνο.

Η ίδια έγραφε μάλιστα ότι η ημερομηνία αυτή, μαζί με την 17η Φεβρουαρίου θα μείνουν, για πάντα χαραγμένες στη μνήμη της.

Το πρωί λοιπόν της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου, ανήμερα των γενεθλίων της, η Κίμ Κίλιαν προέβη σε μία ακόμη αποκάλυψη, αφού ανακοίνωσε πως νίκησε τον καρκίνο.

«Σήμερα είναι τα γενέθλιά μου, διαφορετικά αυτή τη φορά… πιο ήρεμα αλλά με περισσότερο νόημα. Επίσημα: Cancer Free! Γεννιέσαι και όλα σου φαίνονται αυτονόητα… υγεία, φίλοι, χαρές…! Και κάπου εκεί στη διαδρομή έρχεται να σε προλάβει η αλήθεια: τίποτα δεν είναι αυτονόητο, τίποτα δεδομένο, τίποτα αιώνιο — εκτός από τις ψυχές, την αύρα και τα συναισθήματά μας.

Σήμερα που κλείνω τα 44 μου χρόνια, κοιτάζω πίσω σε «διαφορετικούς» μήνες. Στιγμές, ώρες, μέρες δύσκολες… κι όμως, ειλικρινά σας λέω, προσπάθησα να μην χάσω ποτέ το χαμόγελό μου.

Γιατί στο τέλος κάθε κακής στιγμής, που με έριχνε ψυχολογικά, σκεφτόμουν την τεράστια ευγνωμοσύνη μου στην Παναγία, στον Θεό και στο σύμπαν όλο, που με οδήγησαν να «το» βρω, χαρίζοντάς μου μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Μια ευκαιρία να αλλάξω πράγματα, να αλλάξω εγώ η ίδια… ίσως και να βοηθήσω άλλους συνανθρώπους, που το φέρνει έτσι η ζωή να πρέπει να περάσουν κάτι αντίστοιχο.

Σας ευχαριστώ πραγματικά όλους για τη μεγάλη αγκαλιά και την αγάπη που μου στείλατε — είτε γνωριζόμαστε προσωπικά είτε όχι. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και μην σταματήσετε ποτέ να χαμογελάτε· είναι το πιο αντι-τοξικό φάρμακο για εσάς και το μεγαλύτερο δώρο για όσους σας αγαπούν. KIM» έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό η Κιμ Κίλιαν, που έκλεισε σήμερα 44 χρόνια ζωής.

