Η κόρη των Ben Affleck & Jennifer Garner μίλησε στον ΟΗΕ και «άναψε φωτιές» με το κάλεσμα για μάσκες

Η κόρη του Ben Affleck και της Jennifer Garner έκανε παθιασμένη τοποθέτηση στο βήμα των Ηνωμένων Εθνών αναφέροντας ότι ο καθαρός αέρας είναι ανθρώπινο δικαίωμα

Με φωνή γεμάτη πάθος και επιχειρήματα που αγγίζουν τον πυρήνα της δημόσιας υγείας, η Violet Affleck, κόρη του Ben Affleck και της Jennifer Garner, ανέβηκε στο βήμα των Ηνωμένων Εθνών για να μιλήσει για το μέλλον των παιδιών μετά την πανδημία. Η 19χρονη φοιτήτρια του Yale University κάλεσε για καθολική υποχρεωτικότητα μάσκας και επένδυση σε υποδομές καθαρού αέρα, υπογραμμίζοντας ότι «ο καθαρός αέρας πρέπει να θεωρείται ανθρώπινο δικαίωμα, τόσο αυτονόητο όσο και το καθαρό νερό».

Η Violet Affleck, φορώντας η ίδια μάσκα κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής της, τόνισε την ανάγκη για «υποχρεωτικότητα μάσκας μετά την COVID εποχή» ώστε να αντιμετωπιστούν οι «απρόσκοπτες μολύνσεις και επαναμολύνσεις». Η νεαρή ακτιβίστρια υπερασπίστηκε την ιδέα ενός δικτύου καθαρού αέρα παντού. Η Violet Affleck δεν παρέλειψε να εκφράσει την αγανάκτησή της για τον τρόπο που οι κοινωνίες χειρίζονται το ζήτημα: «Είναι εγκληματική αμέλεια να κοιτάς τα παιδιά στα μάτια και να τους λες: “Ξέραμε πώς να σας προστατεύσουμε και δεν το κάναμε. Είχαμε την τεχνολογία να αποτρέψουμε τις αερογενείς ασθένειες… και αρνηθήκαμε να τη χρησιμοποιήσουμε”».

Προσωπική εμπειρία και φόβοι για το μέλλον

Η Violet Affleck αποκάλυψε ξανά ότι το 2019 είχε περάσει «μεταϊικό σύνδρομο», γεγονός που τη σημάδεψε. «Μας λένε οι ηγέτες ότι εμείς είμαστε το μέλλον. Αλλά όταν πρόκειται για την πανδημία που συνεχίζεται, κλέβουν το παρόν μας μπροστά στα μάτια μας», τόνισε. Στην ίδια τοποθέτηση, ανέφερε πως είναι «τρομοκρατημένη» για τα μικρά παιδιά και «εξοργισμένη εκ μέρους τους», καθώς όπως είπε, η COVID-19 «ξεπερνά ήδη το άσθμα ως τη συχνότερη χρόνια ασθένεια στα παιδιά κάτω των πέντε ετών».

Από τοπικό ακροατήριο στον ΟΗΕ

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Violet Affleck παίρνει δημόσια θέση. Τον Ιούλιο του 2024 είχε μιλήσει σε συνεδρίαση του Los Angeles County Board of Supervisors, ζητώντας «υποχρεωτικότητα μάσκας στις ιατρικές δομές της κομητείας», αλλά και ελεύθερη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας τεστ COVID-19. Εκείνη τη φορά είχε αποκαλύψει την εμπειρία της με το μεταϊικό σύνδρομο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «τώρα είμαι καλά».

