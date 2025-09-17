Η Kris Jenner δείχνει πιο νέα από ποτέ στη νέα καμπάνια της M.A.C

Η Kris Jenner, γνωστή για τον ρόλο της ως «momager», γιαγιά, τηλεοπτική προσωπικότητα και επιχειρηματίας, προσθέτει ένα ακόμα καπέλο στη συλλογή της. Eίναι πλέον το πρόσωπο της νέας καμπάνιας της M.A.C. Στο βίντεο της καμπάνιας, η 69χρονη επιχειρηματίας δοκιμάζει το Foundation Studio Fix σε συνθήκες… πραγματικής ζωής. Διαχειρίζεται τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, ανακινεί και πίνει τον αγαπημένο της χυμό μανταρίνι και περπατά σε διάδρομο γυμναστικής με ψηλά τακούνια. Το αποτέλεσμα; Το foundation μένει ανέπαφο.

Για χρόνια, η Kris Jenner ήταν πίσω από τις κάμερες, βοηθώντας τις κόρες της να χτίσουν τις καριέρες τους. Τώρα είναι η σειρά της να βγει στο προσκήνιο. «Η M.A.C με πλησίασε, και ήταν τιμή μου να συνεργαστώ μαζί τους», δήλωσε στο Elle. «Η μάρκα εκπροσωπεί την ατομικότητα και την αυτοέκφραση, και η δουλειά σε αυτή την καμπάνια ήταν υπέροχη».

Η ίδια εξήγησε ότι, όπως πάντα, συμβουλεύεται τις κόρες της για σημαντικές αποφάσεις και φροντίζει κάθε project να ευθυγραμμίζεται με τους προσωπικούς της στόχους. «Με έναν τρόπο, κάνω την momager και στον εαυτό μου», είπε γελώντας.

Το «fake leak» που έγινε viral

Η καμπάνια δεν πέρασε απαρατήρητη. Μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της Kris Jenner με τη σημείωση «Μόνο για εσωτερική χρήση» διέρρευσε στο Instagram της M.A.C, προκαλώντας αναστάτωση και φήμες. Λίγες ώρες αργότερα, η ίδια η έδειξε σε βίντεο πως όλα ήταν μέρος του concept, με χιούμορ και επαγγελματισμό.

Φυσικά, η εξωτερική της εμφάνιση δεν πέρασε απαρατήρητη. Φέτος, η Kris Jenner εμφανίστηκε με ανανεωμένο πρόσωπο, μετά από facelift που έκανε στον γνωστό πλαστικό χειρουργό Dr. Steven M. Levine. «Ήθελα να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου», εξομολογήθηκε. Οι σχολιαστές κάτω από τα posts της φαίνεται να είναι ακόμη σοκαρισμένη από τη νέα της εμφάνιση, καθώς μοιάζει πιο νέα από ποτέ.

