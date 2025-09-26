Η Mariah Carey επιστρέφει με το «Here For It All», το πρώτο της άλμπουμ μετά από 7 χρόνια

Η Mariah Carey δεν χάνει τη λάμψη της ούτε στο 16ο studio album της, «Here For It All», που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου. Το άλμπουμ περιλαμβάνει 11 τραγούδια και συνοδεύτηκε από δύο singles: το «Type Dangerous» και το «Sugar Sweet», με συμμετοχές από Shenseea και Kehlani.

Το «Type Dangerous» έχει ήδη κερδίσει το βραβείο Best R&B στα MTV Video Music Awards 2025, όπου η Mariah Carey τιμήθηκε με το Michael Jackson Video Vanguard Award. Το τραγούδι έγινε επίσης το 50ό της hit στο Billboard Hot 100 και το πρώτο Νο.1 στην κατηγορία Adult R&B Airplay μετά από σχεδόν 20 χρόνια. Περιλαμβάνει ακόμη συνεργασίες με τους Anderson .Paak («Play This Song») και The Clark Sisters («Jesus I Do»).

Παρά το ότι δεν συμμετέχει επίσημα στο άλμπουμ, η SZA και η Mariah Carey παρουσίασαν ένα μικρό απόσπασμα από το τραγούδι «In Your Feelings» κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους στο Apple Music στη Νέα Υόρκη την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου. Στην ίδια λογική, η τραγουδίστρια μίλησε με τη Gayle King στο CBS Mornings για τον τίτλο του άλμπουμ και τη σειρά των τραγουδιών. «Το τελευταίο τραγούδι που αποφάσισα ήταν το “Here For It All”. Ήθελα να γίνει ο τίτλος του άλμπουμ και να μην το χάσουν οι άνθρωποι», εξήγησε.

Το «Here For It All» έρχεται 7 χρόνια μετά το προηγούμενο studio album της, «Caution», που περιλάμβανε συνεργασίες με Ty Dolla $ign, Slick Rick, Blood Orange και Gunna, φτάνοντας στο Νο.5 του Billboard 200 και στην κορυφή του Top R&B/Hip-Hop Albums.

Το νέο άλμπουμ της αποτελεί μια επιστροφή με έντονη προσωπικότητα, πολυσχιδείς συνεργασίες και τραγούδια που υπόσχονται να καθηλώσουν τόσο τους πιστούς fans όσο και το νέο κοινό.

