Η Marseaux γίνεται η νέα Wednesday στην πιο ανατρεπτική Οικογένεια Άνταμς

Η πιο αλλόκοτη και ξεκαρδιστική οικογένεια της ποπ κουλτούρας, η αγαπημένη «Οικογένεια Άνταμς», επιστρέφει δυναμικά στο Θέατρο Βέμπο και μάλιστα η φετινή παραγωγή φέρνει μια απρόσμενη έκπληξη, καθώς η Marseaux αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Wednesday, αναδεικνύοντας για πρώτη φορά στο θεατρικό σανίδι τις ερμηνευτικές και χορευτικές της ικανότητες, πέρα από την ήδη γνωστή φωνητική της ταυτότητα.

Η «Οικογένεια Άνταμς» γεννήθηκε το 1938 ως κόμικ στις ΗΠΑ και απέκτησε τεράστια φήμη μέσα από την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά που προβλήθηκε αρχικά μεταξύ 1964 και 1966 και αργότερα επανήλθε το 1998.

Ακολούθησαν δύο λατρεμένες κινηματογραφικές ταινίες στις αρχές της δεκαετίας του ’90 (1991, 1993), ενώ ανανεώθηκε ξανά στη μεγάλη οθόνη με animated εκδοχές το 2019 και το 2021. Η επιτυχία κορυφώθηκε το 2022, όταν η σειρά «Wednesday» στο Netflix έγινε παγκόσμιο φαινόμενο, αποσπώντας μάλιστα δύο υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα.

Μετά τη μεγάλη του επιτυχία στην Ελλάδα κατά τις θεατρικές σεζόν 2016-2017, το βραβευμένο μιούζικαλ »The Addams Family» ανεβαίνει ξανά στο Θέατρο Βέμπο, με νέα λαμπερή διανομή και φρέσκια ενέργεια. Τη σκηνοθεσία και την απόδοση του έργου υπογράφει η Θέμις Μαρσέλλου, ενώ το λιμπρέτο ανήκει στους Marshall Brickman & Rick Elice και η μουσική στον Andrew Lippa.

Στην καρδιά της ιστορίας, η Wednesday έχει πια μεγαλώσει και ερωτεύεται για πρώτη φορά έναν… απολύτως φυσιολογικό νεαρό. Τα δύο ερωτευμένα παιδιά οργανώνουν μυστικά ένα δείπνο γνωριμίας μεταξύ των οικογενειών τους. Όμως, όπως είναι αναμενόμενο, τίποτα δεν θα κυλήσει ήρεμα όταν οι γονείς του Lucas γνωρίσουν τους Άνταμς.

Η Marseaux, με την εκρηκτική σκηνική της παρουσία, δίνει ζωή στην πιο σκοτεινή αλλά και αγαπημένη ηρωίδα του έργου, φέρνοντας στη σκηνή μια νέα, δυναμική εκδοχή της Wednesday μέσα από τραγούδι, ερμηνεία και χορό.

Οι πρωταγωνιστές

Νίκος Μουτσινάς ως Gomez Addams

Μαρία Σολωμού ως Morticia Addams

Παρθένα Χοροζίδου ως Alice Beineke

Πάνος Σταθάκοπουλος ως Mal Beineke

Βαγγέλης Κακουριώτης ως Lucas Beineke

Και φυσικά, στον ρόλο της Wednesday, η Marseaux

Συμμετέχει πολυμελής θίασος ηθοποιών, τραγουδιστών και χορευτών, πλαισιωμένος από ζωντανή ορχήστρα που δίνει μοναδικό παλμό σε κάθε παράσταση.

