Η Melissa McCarthy σε διπλό ρόλο-έκπληξη στο Netflix

Το Netflix ετοιμάζει την κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού «Miss Nelson Is Missing» με την Melissa McCarthy σε διπλό ρόλο
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Melissa McCarthy επιστρέφει δυναμικά στη μεγάλη οθόνη με νέα ταινία σε έναν διπλό ρόλο που υπόσχεται να εντυπωσιάσει μικρούς και μεγάλους. Το Netflix βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης της live-action διασκευής του κλασικού παιδικού βιβλίου «Miss Nelson Is Missing», που κυκλοφόρησε το 1977 από τον συγγραφέα Harry Allard και τον εικονογράφο James Marshall.

Η Melissa McCarthy θα υποδυθεί τη γλυκιά δασκάλα Miss Nelson, η οποία «εξαφανίζεται» για να δώσει ένα μάθημα εκτίμησης στους άτακτους μαθητές της. Στη θέση της εμφανίζεται η τρομακτική αναπληρώτρια Miss Viola Swamp, που βάζει τέλος στο χάος της τάξης. Το μυστικό όμως κρύβεται στο γεγονός ότι η Miss Nelson κρύβεται πίσω από την αυστηρή περσόνα της Miss Swamp, δημιουργώντας έτσι μια ανατροπή που έκανε το βιβλίο διαχρονικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το σενάριο υπογράφει ο Brad Copeland, γνωστός από τις ταινίες «Spies in Disguise» και «Ferdinand». Εφόσον η πρώτη ταινία στεφθεί με επιτυχία, το Netflix έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει με τις δύο συνέχειες του βιβλίου: «Miss Nelson Is Back» και «Miss Nelson Has a Field Day». Η Melissa McCarthy δεν είναι άγνωστη στο Netflix, καθώς έχει ήδη πρωταγωνιστήσει στις ταινίες «Superintelligence» και «Thunder Force». Η καριέρα της περιλαμβάνει επίσης μεγάλες επιτυχίες όπως τα «Bridesmaids», «Spy» και «Can You Ever Forgive Me?».

Πιο πρόσφατα, η Melissa McCarthy ενσάρκωσε την Ursula στο remake της Disney «The Little Mermaid», ενώ εμφανίστηκε και στην ταινία του Jerry Seinfeld «Unfrosted», όπου υποδύθηκε μια εργαζόμενη στην Kellogg.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

