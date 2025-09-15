Η Michelle Williams αποκαλύπτει την αλήθεια πίσω από την αναπάντεχη επανένωση των Destiny’s Child

Η τραγουδίστρια μιλά για τη βραδιά-έκπληξη στο Λας Βέγκας, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας μουσικής και εξομολογείται ποια τραγούδια αγαπά περισσότερο

Οι Destiny’s Child, το θρυλικό γυναικείο συγκρότημα που σημάδεψε τα τέλη της δεκαετίας του ’90 και τις αρχές του 2000, επέστρεψαν για λίγες στιγμές στη σκηνή τον περασμένο Ιούλιο, προκαλώντας συγκίνηση και ενθουσιασμό στους θαυμαστές τους. Η Michelle Williams μίλησε για το πώς προέκυψε αυτή η πολυσυζητημένη επανένωση.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή Watch What Happens Live with Andy Cohen, η Williams θυμήθηκε την ιστορική στιγμή στο τελευταίο show της περιοδείας «Cowboy Carter Tour» της Beyoncé στις 26 Ιουλίου στο Λας Βέγκας. «Ήταν απλά υπέροχο, μια απόφαση της στιγμής», είπε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε: «Σε αυτή την περίπτωση ήταν σαν να είπαμε “πάμε να το κάνουμε” – και το κάναμε».

Δεν ήταν η πρώτη φορά που το τρίο, δηλαδή οι Beyoncé, Kelly Rowland και Michelle Williams, ξαναβρέθηκε στη σκηνή μετά τη διάλυση του συγκροτήματος. Το 2018 είχαν εμφανιστεί μαζί στο Coachella, όμως τότε υπήρχε περισσότερος χρόνος προετοιμασίας, σημείωσε η Michelle Williams.

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει πιθανότητα το συγκρότημα να ηχογραφήσει ξανά μουσική, η Michelle Williams απάντησε διπλωματικά: «Οτιδήποτε είναι δυνατόν. Για μένα, η σκηνή έχει νόημα μόνο με την Beyoncé και την Kelly. Όσο για τη μουσική, αν είναι να το κάνω, θέλω να είναι μόνο μαζί τους».

Η τραγουδίστρια, που αυτή την περίοδο πρωταγωνιστεί στο Broadway στο «Death Becomes Her», αποκάλυψε επίσης τα αγαπημένα της τραγούδια από το ρεπερτόριο των Destiny’s Child: «Σίγουρα το “Say My Name” είναι στην κορυφή. Αλλά και το “Survivor” έχει μια διαχρονική μουσικότητα και ήταν το πρώτο τραγούδι στο οποίο συμμετείχα εμπορικά».

Στη συναυλία του Λας Βέγκας, οι Destiny’s Child παρουσίασαν ένα medley επιτυχιών, όπως τα «Independent Woman», «Lose My Breath», «Energy» και «Bootylicious». Μάλιστα, η Michelle Williams και η Kelly Rowland είχαν δώσει το «παρών» σε διάφορες εμφανίσεις της Beyoncé κατά τη διάρκεια της περιοδείας, με την πρώτη να παρευρίσκεται στην Ουάσινγκτον και τη δεύτερη στο Παρίσι.

Το συγκρότημα, που σχηματίστηκε στο Χιούστον στις αρχές της δεκαετίας του ’90, κυκλοφόρησε το ντεμπούτο του το 1998 και ολοκλήρωσε την πορεία του με το άλμπουμ «Destiny’s Fulfilled» το 2004. Παρά τα χρόνια που έχουν περάσει, η κληρονομιά τους παραμένει ισχυρή, ενώ οι στιγμές επανένωσης τροφοδοτούν την ελπίδα των θαυμαστών για ένα ενδεχόμενο νέο ξεκίνημα.

Όπως φάνηκε από τα λόγια της Michelle Williams, το κεφάλαιο Destiny’s Child μπορεί να έχει κλείσει δισκογραφικά, αλλά η αγάπη και η χημεία ανάμεσα στις τρεις ερμηνεύτριες παραμένει ζωντανή. Και όπως η ίδια τόνισε: «Οτιδήποτε είναι δυνατόν».

