Η Miley Cyrus έτοιμη να κυκλοφορήσει το single Secrets που γράφτηκε για τον πατέρα της

Το τραγούδι Secrets φέρει την υπογραφή δύο θρύλων της μουσικής: του Mick Fleetwood και του Lindsey Buckingham των Fleetwood Mac

Η Miley Cyrus είναι έτοιμη να μοιραστεί με το κοινό το νέο της τραγούδι «Secrets», μια ιδιαίτερη δημιουργία που γράφτηκε για τον πατέρα της, Billy Ray Cyrus, και προσφέρθηκε σε αυτό ως δώρο για τα 64α γενέθλιά του. Το κομμάτι, που θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, φέρει την υπογραφή δύο θρύλων της μουσικής: του ντράμερ Mick Fleetwood και του κιθαρίστα-τραγουδιστή Lindsey Buckingham των Fleetwood Mac.

Το τραγούδι-δώρο

Η Miley Cyrus αποκάλυψε για πρώτη φορά αποσπάσματα από το «Secrets» μέσω ανάρτησής της στο Instagram, τραγουδώντας ακαπέλα τη φράση: «Anywhere you go/ You know I’ll follow». Στο συνοδευτικό βίντεο κοιτάζει κατάματα την κάμερα, φορώντας γάζες στο πρόσωπο, ενώ υφάσματα αιωρούνται γύρω της, δημιουργώντας μια σχεδόν θεατρική εικόνα.

Ο Billy Ray Cyrus είχε μιλήσει για το τραγούδι σε παλαιότερο story, χαρακτηρίζοντάς το «μουσικό δώρο» από την κόρη του, που τον χαροποιεί διπλά καθώς σε αυτό συμμετέχουν δύο αγαπημένοι του μουσικοί.

Η προσωπική διάσταση

Μιλώντας στο podcast της Monica Lewinsky, η Miley Cyrus εξομολογήθηκε ότι η διαδικασία συγγραφής του τραγουδιού τη βοήθησε να γεφυρώσει αποστάσεις στη σχέση με τον πατέρα της. «Έγραψα αυτό το τραγούδι για τον μπαμπά μου, γιατί ήθελα να μου εκμυστηρευτεί πράγματα, ακόμη κι αν ήταν μυστικά, ακόμη κι αν δεν ήθελα πραγματικά να τα ξέρω», ανέφερε. Και πρόσθεσε: «Ήθελα να είμαι εκείνη στην οποία θα ένιωθε αρκετά ασφαλής για να μοιραστεί όσο επώδυνα και να είναι για την οικογένεια. Ήθελα να πιστέψει ότι, ως το μεσαίο παιδί, ήμουν αρκετά ώριμη για να αντέξω ένα μέρος από αυτά».

Οι στίχοι του «Secrets» αντικατοπτρίζουν αυτήν τη συναισθηματική φόρτιση: «Secrets, I want to keep your secrets/ Like sunlight in the shadows/ Like footsteps in the grass/ I won’t ever break my promise/ Like a songbird in the silence/ Like stones against the glass».

Οι οικογενειακές ισορροπίες

Η οικογένεια Cyrus βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά τον χωρισμό του Billy Ray Cyrus και της Tish Cyrus το 2022, έπειτα από σχεδόν τρεις δεκαετίες γάμου. Η Noah Cyrus σχολίασε πρόσφατα ότι, παρόλο που οι φήμες για διαμάχες έδωσαν τροφή στα media, τα μέλη της οικογένειας παραμένουν ενωμένα. «Ναι, είναι ψυχοφθόρο», είπε, «αλλά δεν μας πληγώνει. Όλοι αγαπιόμαστε».

Με το «Secrets», η Miley Cyrus δείχνει ότι η μουσική μπορεί να απαλύνει πληγές και να μετατραπεί σε πράξη αγάπης. Το τραγούδι δεν είναι απλώς ένα single με διάσημους καλεσμένους, είναι μια προσωπική ιστορία, ένα δώρο που γεννήθηκε από τις πιο ευαίσθητες στιγμές μιας οικογένειας. Και όπως όλα δείχνουν, η Miley Cyrus είναι έτοιμη να μοιραστεί αυτά τα μυστικά με το κοινό.

