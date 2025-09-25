Η Miley Cyrus γίνεται το νέο πρόσωπο της Maybelline και μιλά για την προσωπική της εξέλιξη

Υπάρχουν στιγμές που μια σταρ, ακόμα κι αν είναι ένα από τα μεγαλύτερα pop icons της γενιάς της, μας ξαφνιάζει με την αφοπλιστική της ειλικρίνεια. Ένα απόγευμα Παρασκευής, η Miley Cyrus αποφάσισε να «ξεκαθαρίσει» όχι μόνο τη ντουλάπα της αλλά και ολόκληρη τη ζωή της, ταξινομώντας αντικείμενα που σημάδεψαν τις πιο καθοριστικές περιόδους της πορείας της: από τις κούκλες της παιδικής ηλικίας μέχρι τις Manolo Blahnik γόβες της μητέρας της και τα βραβεία που κέρδισε φορώντας εμβληματικά outfits. Δεν είναι απλώς ένα τακτοποίημα, είναι μια συνειδητή διαδικασία αποτύπωσης της προσωπικής της ιστορίας σε κομμάτια που θέλει να αφήσει πίσω της, σαν μια συλλογή μνήμης.

Η πρόσφατη ανακοίνωση της συνεργασίας της με τη Maybelline New York έρχεται να δώσει νέα διάσταση σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί σε αυτό το προσωπικό «αρχείο» της Miley, δεν χωρούν μόνο τα looks από τις διαφορετικές της «εποχές» αλλά και προϊόντα ομορφιάς που σημάδεψαν γενιές. Όπως η ίδια εξηγεί, η Maybelline αποτελεί ένα όνομα-σύμβολο, διαχρονικό και αναπόσπαστο κομμάτι της γυναικείας καθημερινότητας. Κι έτσι, το νέο της πρόσωπο δεν είναι απλώς μια καμπάνια, αλλά μια σύμπτωση μονοπατιών. Η Miley αφηγείται την εξέλιξή της μέσα από μόδα και μνήμη, και η Maybelline που κουβαλά στις αποσκευές της δεκαετίες ομορφιάς.

Η τακτοποίηση ως πηγή ευεξίας

Για την Miley, το να οργανώνει τις «εποχές» της ζωής της δεν είναι αγγαρεία αλλά πηγή χαράς και ευεξίας. «Όλα στη ζωή μου είναι έντονα», παραδέχεται, «Xρειάζομαι μια ολιστική προσέγγιση. Οι εποχές μου δεν είναι απλώς κοστούμια, είναι μεταμορφώσεις, αληθινές εξελίξεις». Αυτή η συνεχής διαδικασία αλλαγής την έχει κάνει να αποκτήσει το παρατσούκλι «Queen of Lindore», καθώς πάντα αναζητά τρόπους να βελτιώνει τα πράγματα γύρω της, είτε σε συρτάρια, είτε σε φιλίες, είτε σε οικογενειακές σχέσεις.

Η μνήμη στον ψηφιακό κόσμο

Η αποθήκευση των ενδυμάτων και των αντικειμένων της έχει για εκείνη και συναισθηματική σημασία. Κρατά φορέματα από σημαντικές στιγμές, ακόμη κι εκείνο που φορούσε στο πρώτο ραντεβού με τον πρώην σύζυγό της. Ωστόσο, γνωρίζει καλά ότι όσα ζει είναι συχνά δημόσια, και αυτό δυσκολεύει τη διάκριση του τι πρέπει να μοιραστεί και τι όχι. «Ο ψηφιακός κόσμος είναι εφήμερος», σημειώνει, φέρνοντας ως παράδειγμα την εξαφάνιση του MySpace. «Τα αναλογικά πράγματα, όμως, μένουν για πάντα». Για εκείνη, αυτή η διάρκεια στον χρόνο είναι που συνδέει τη συνεργασία της με τη Maybelline.

Η δύναμη του «maybe»

Η Miley Cyrus είναι γνωστή για την αποφασιστικότητά της, όμως παραδέχεται πως στην πραγματικότητα αφήνει πάντα χώρο στο «ίσως». Εμπνέεται από τις φάσεις της σελήνης, πιστεύοντας ότι κάθε περίοδος μπορεί να φέρει νέες προοπτικές. Γι’ αυτό και η ίδια βρίσκει ιδιαίτερη σημασία στο motto της Maybelline: Maybe it’s Maybelline. «Το ‘maybe’ είναι πιο ισχυρό απ’ όσο νομίζουμε», λέει. «Ένα ναι ή ένα όχι σε περιορίζουν. Το ‘ίσως’ σου ανοίγει τον δρόμο για αλλαγή και εξέλιξη».

Από το jingle στα Grammys

Η σχέση της με τη Maybelline ξεκίνησε από μικρή, όταν περίμενε με ανυπομονησία να δοκιμάσει τη μάσκαρα The Colossal της μητέρας της, ενώ τραγουδούσε το γνωστό jingle «Maybe it’s Maybelline». Χρόνια αργότερα, όντας το νέο πρόσωπο του brand, θυμάται με νοσταλγία εκείνες τις στιγμές. Μάλιστα, πρόσφατα, στο στούντιο με τους συνεργάτες της, εμπνεύστηκαν αυθόρμητα ένα νέο jingle, δείχνοντας ότι για τη Miley η δημιουργικότητα πηγάζει από το παιχνίδι και τη σύνδεση. Από τα vintage looks στα Grammys μέχρι τη Sky High Mascara, η Cyrus συνεχίζει να μεταμορφώνεται, αποδεικνύοντας ότι το «ίσως» μπορεί να είναι το πιο καθοριστικό στοιχείο μιας καριέρας, και μιας ζωής.

