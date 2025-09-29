Η Miranda Priestly της Meryl Streep ξανασυναντά την Anna Wintour στο fashion show της Dolce & Gabbana

Στις 27 Σεπτεμβρίου, η πασαρέλα του οίκου Dolce & Gabbana στο Μιλάνο μετατράπηκε σε κινηματογραφική σκηνή. Η Meryl Streep, αναβιώνοντας για λίγες στιγμές τη θρυλική Miranda Priestly από την ταινία «The Devil Wears Prada» (2006), συνάντησε την πραγματική «αυτοκράτειρα» της Vogue, Anna Wintour, στα παρασκήνια. Η συγκυρία δεν θα μπορούσε να είναι πιο συμβολική. H πραγματική έμπνευση και η φανταστική της αντανάκλαση βρέθηκαν πλάι-πλάι, με ένα κοινό χαμόγελο πίσω από τα εμβληματικά τους μαύρα γυαλιά.

Η συνάντηση δεν ήταν μόνο μια στιγμή νοσταλγίας αλλά και μια επιβεβαίωση της αλληλεπίδρασης μόδας και κινηματογράφου. Στο πλευρό τους βρέθηκαν ο Stanley Tucci, ηθοποιός-σύμβολο της πρώτης ταινίας, καθώς και η ανερχόμενη σταρ Simone Ashley, που θα εμφανιστεί στο πολυαναμενόμενο sequel «The Devil Wears Prada 2» το 2026. Το κοινό των κοινωνικών δικτύων παρακολούθησε μέσα από τον λογαριασμό της Vogue στο Instagram το backstage στιγμιότυπο, όπου η ηθοποιός, με ειλικρινή αποστασιοποίηση από τον χαρακτήρα της, παραδέχτηκε: «Αυτό είναι το πρώτο μου fashion show».

Η ταινία, που θα κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2026 από την 20th Century Studios, επανενώνει το αρχικό καστ με τα πιο γνωστά ονόματα του Χόλιγουντ. Η Anne Hathaway επιστρέφει ως Andy Sachs, η Emily Blunt ως Emily Charlton, ενώ στο καστ προστίθενται νέα πρόσωπα όπως η Lucy Liu και ο Justin Theroux. Η επιστροφή του σκηνοθέτη David Frankel και της σεναριογράφου Aline Brosh McKenna εγγυάται μια συνέχεια αντάξια της πρώτης ταινίας, σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα.

Το ίδιο το show της Dolce & Gabbana αποτέλεσε ένα άρτιο σκηνικό για αυτήν τη συνάντηση-έκπληξη. Η Meryl Streep επέλεξε ένα βινύλ trench coat από τη συλλογή SS25, συνδυασμένο με lamé animalier πουκάμισο, στενό παντελόνι και αξεσουάρ σε λεοπάρ μοτίβα, ολοκληρώνοντας την εικόνα με πράσινες γόβες. Ο Stanley Tucci κινήθηκε σε πιο κλασικές αλλά εκλεπτυσμένες γραμμές, με μάλλινο κοστούμι Galles και μαύρο πουκάμισο, ενώ έδωσε ένταση με μεταξωτό φουλάρι σε λεοπάρ. Η Simone Ashley, από την πλευρά της, μαγνήτισε τα βλέμματα με ένα κορσέ από τούλι με σατέν λεπτομέρειες, συνδυασμένο με κρυστάλλινη φούστα και δερμάτινη τσάντα MySicily, αναδεικνύοντας το νεανικό και ταυτόχρονα δυναμικό της στιλ.

Η τριπλή αυτή παρουσία στην πρώτη σειρά της πασαρέλας έμοιαζε σχεδόν σκηνοθετημένη, καθώς όλοι υιοθέτησαν τους σοβαρούς, κομψούς χαρακτήρες τους, λες και η ταινία έπαιρνε ζωή μέσα από τη μόδα. Το Μιλάνο έγινε έτσι το απόλυτο teaser για το «The Devil Wears Prada 2», μια παραγωγή που συνδυάζει τη γοητεία της υψηλής ραπτικής με την κινηματογραφική αφήγηση και υπόσχεται να αναβιώσει την ένταση, το χιούμορ και τη φινέτσα που καθιέρωσαν την πρώτη ταινία ως κλασικό φαινόμενο της pop κουλτούρας.

